https://sputniknews.com.tr/20231006/seyir-halindeki-kamyon-kirmizi-isikta-bekleyen-araclara-carpti-5-olu-5i-agir-17-yarali-1076092764.html

Seyir halindeki kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 5 ölü, 5'i ağır 17 yaralı

Seyir halindeki kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 5 ölü, 5'i ağır 17 yaralı

Gaziantep'te, seyir halindeki kamyonun yoldaki araçlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 5 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 17 kişi de... 06.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-06T17:41+0300

2023-10-06T17:41+0300

2023-10-06T17:41+0300

türkiye

gaziantep

kaza

zincirleme kaza

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Gaziantep D-400 karayolu Şatırhöyük mevkiinde meydana gelen kazada, bir kamyon kırmızı ışıkta bekleyen 2 servis aracı ve 2 otomobili biçti. Kazada 5 kişi öldü, 5’i ağır 17 kişi yaralandı.Kaza, Gaziantep Nurdağı yolu D-400 karayolu Şatırhöyük kavşağında meydana geldi. Bir kamyon kırmızı ışıkta bekleyen 2 servis aracı ve 2 otomobili biçti. İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 5’i ağır 17 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda UMKE, 112 Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yaralıları olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.Yaralılardan 5’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230930/e5te-kaza-sonrasi-yol-trafige-kapatildi-2-yarali-1075900375.html

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