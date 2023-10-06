https://sputniknews.com.tr/20231006/rusya-disisleri-bakanligi-iki-rus-diplomatin-abdden-sinir-disi-edildigini-dogruladi-1076103507.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı, iki Rus diplomatın ABD'den sınır dışı edildiğini doğruladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, iki Rus diplomatın ABD'den sınır dışı edildiğini doğruladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, iki Rus diplomatın ABD'den sınır dışı edildiğini doğruladı. 06.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-06T22:55+0300

2023-10-06T22:55+0300

2023-10-06T22:55+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak Sputnik'e yaptığı açıklamada Rus diplomatların ABD'den sınır dışı edilmesini doğruladı ve bunun hiçbir temele dayanmadığını söyledi.Kaynak verdiği demeçte, "Amerikan tarafı, üstlenilen eylemlerden birini veya diğerini yayınlamayacağına dair kendi güvencelerinin aksine, medyadaki kötü 'sızıntı' geleneğini sürdürüyor" dedi ve şunları ekledi: "Washington'un, casusluk faaliyetlerinde bulunan ve suçüstü yakalanan iki Amerikalı diplomatın 'istenmeyen kişi' ilan edilmesini bahane ederek Rus diplomatları haksız yere sınır dışı ettiğini teyit edebiliriz." Yapılan açıklamada ise şu hususa dikkat çekildi:Eylül ayında Rusya Dışişleri Bakanlığı ABD'li diplomatlar olan Sillin ve Bernstein'in sınır dışı edildiğini duyurmuştu. FSB, Vladivostok Başkonsolosluğu'nun eski çalışanlarının görevleri sırasında Özel Askeri Operasyon hakkında bilgi topladıklarını bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20180330/rusya-abd-istihbarati-sinirdisi-edilen-rus-diplomatlarla-temas-kurmaya-calisiyor-1032855734.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, abd, fsb, amerika birleşik devletleri, diplomat, sınırdışı, persona non grata