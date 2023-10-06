Putin ve Hasina Ruppur Nükleer Santrali'ne Rus nükleer yakıt teslimatını kutladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bangladeş Başbakanı Sheikh Hasina ile birlikte Bangladeş'teki Ruppur Nükleer Santrali'nin 1. ünitesi için Rus nükleer yakıtının teslim edilmesi sebebiyle video konferans aracılığıyla bir konuşma yaptı.
Bangladeş, ülkedeki ilk nükleer enerji santralinin montaj çalışmalarını sürdürüyor.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu olan Rosatom'un genel tasarımcılığını üstlendiği proje, Bangladeş'in barışçıl atom enerjisinden yararlanan ülkelerin arasına girmesine kapı açıyor.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ruppur'a yakıt teslimatı sebebiyle değerlendirmede bulundu.
Putin, ''İnşaat planlandığı gibi ilerliyor, ilk reaktör 2024 yılında, ikincisi ise 2025 yılında faaliyete geçecek. Rusya sadece bir nükleer santral inşa etmekle kalmıyor, aynı zamanda Bangladeş'in tüm nükleer endüstrisinin gelişimine de aktif olarak katkıda bulunuyor. Rusya, santralin bakımı için sürekli destek sağlamayı taahhüt etmiştir ve personelin eğitiminde aktif olarak yer almaktadır. Hintli şirketler santralin inşasında yüklenici olarak yardımcı olmaktadır.'' sözlerine yer verdi.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu olan Rosatom'un genel tasarımcılığını üstlendiği proje, Bangladeş'in barışçıl atom enerjisinden yararlanan ülkelerin arasına girmesine kapı açıyor.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ruppur'a yakıt teslimatı sebebiyle değerlendirmede bulundu.
Putin, ''İnşaat planlandığı gibi ilerliyor, ilk reaktör 2024 yılında, ikincisi ise 2025 yılında faaliyete geçecek. Rusya sadece bir nükleer santral inşa etmekle kalmıyor, aynı zamanda Bangladeş'in tüm nükleer endüstrisinin gelişimine de aktif olarak katkıda bulunuyor. Rusya, santralin bakımı için sürekli destek sağlamayı taahhüt etmiştir ve personelin eğitiminde aktif olarak yer almaktadır. Hintli şirketler santralin inşasında yüklenici olarak yardımcı olmaktadır.'' sözlerine yer verdi.