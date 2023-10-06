https://sputniknews.com.tr/20231006/motorine-buyuk-indirim-geliyor-1076081908.html

Motorine büyük indirim geliyor

Motorine büyük indirim geliyor

Benzin fiyatlarına iki gün üst üste yapılan indirimlerin ardından motorin fiyatlarına da indirim geliyor. 06.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-06T11:39+0300

2023-10-06T11:39+0300

2023-10-06T12:17+0300

motorin

indirim

ekonomi

fiyat

akaryakıt

benzin

benzin istasyonu

benzin fiyatları

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Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre motorin fiyatlarına da 7 Ekim Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 92 kuruş indirim gerçekleşecek.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40.13 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 33.50 liradan satılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20231005/akaryakit-istasyonlarinda-yeni-donem-basliyor-1076045090.html

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motorin, indirim, fiyat, akaryakıt, benzin, benzin istasyonu, benzin fiyatları