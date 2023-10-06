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https://sputniknews.com.tr/20231006/motorine-buyuk-indirim-geliyor-1076081908.html
Motorine büyük indirim geliyor
Motorine büyük indirim geliyor
Benzin fiyatlarına iki gün üst üste yapılan indirimlerin ardından motorin fiyatlarına da indirim geliyor. 06.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-06T11:39+0300
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motorin
indirim
ekonomi
fiyat
akaryakıt
benzin
benzin istasyonu
benzin fiyatları
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Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre motorin fiyatlarına da 7 Ekim Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 92 kuruş indirim gerçekleşecek.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40.13 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 33.50 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231005/akaryakit-istasyonlarinda-yeni-donem-basliyor-1076045090.html
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motorin, indirim, fiyat, akaryakıt, benzin, benzin istasyonu, benzin fiyatları
motorin, indirim, fiyat, akaryakıt, benzin, benzin istasyonu, benzin fiyatları

Motorine büyük indirim geliyor

11:39 06.10.2023 (güncellendi: 12:17 06.10.2023)
© AAMotorin, benzin, akarakıt
Motorin, benzin, akarakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2023
© AA
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Benzin fiyatlarına iki gün üst üste yapılan indirimlerin ardından motorin fiyatlarına da indirim geliyor.
Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre motorin fiyatlarına da 7 Ekim Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 92 kuruş indirim gerçekleşecek.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40.13 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 33.50 liradan satılıyor.
Benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2023
EKONOMİ
Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem başlıyor
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