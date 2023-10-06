https://sputniknews.com.tr/20231006/iranli-uzman-rusya-tum-uluslarin-cikarlarinin-dikkate-alindigi-adil-bir-dunya-icin-cabaliyor-1076090785.html

İranlı uzman: Rusya, tüm ulusların çıkarlarının dikkate alındığı adil bir dünya için çabalıyor

İranlı uzman: Rusya, tüm ulusların çıkarlarının dikkate alındığı adil bir dünya için çabalıyor

İranlı siyaset bilimci Ruhollah Modabber, Rusya’nın Batılı ülkelerden farklı olarak tüm ulusların çıkarlarının dikkate alındığı adil bir dünya için... 06.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-06T16:11+0300

2023-10-06T16:11+0300

2023-10-06T16:15+0300

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İranlı siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Ruhollah Modabber, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Valday Uluslararası Tartışma Kulübü toplantısındaki konuşmasını Sputnik'e değerlendirdi:Putin: Daha iyi bir dünya için 6 prensipRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nde yeni dünya düzeni için 6 prensip sıralamıştı:-Birincisi açık bir dünyadır. “Kimsenin hiçbir zaman yapay engeller koymaya çalışmayacağı, açık, birbirine bağlı bir dünyada yaşamak istiyoruz. Bu dünya insanların iletişim, yaratıcılık özgürlüğü ve refahı yolunda engelsiz bir ortam olmalıdır.-İkincisi, evrensel kalkınmanın temeli olması gereken medeniyetlerin çeşitliliğidir. Herhangi bir ülke veya insana nasıl yaşaması, nasıl hissetmesi gerektiğini dayatmak yasaklanmalıdır.-Üçüncüsü ortak kararlardır. Hiç kimsenin başkaları adına veya başkalarının yerine dünyayı yönetme hakkı yoktur. Geleceğin dünyası kolektif kararların dünyasıdır. Tek bir kişi herkes için karar veremediği gibi herkes de her şeye karar veremez. Herhangi bir meseleden doğrudan etkilenenler neyin, nasıl yapılacağı konusunda hemfikir olmalıdır.-Dördüncüsü ise evrensel güvenlik ve kalıcı barıştır. Bu alanda uyum sağlamalı ve sadece gururu, kibiri bir kenara bırakıp başkalarına ikinci sınıf ortak gibi bakmaktan vazgeçmelisiniz.-Beşincisi de herkes için adalettir. Geçmişte herkesin sömürüldüğü dönemin aksine herkesin modern kalkınmanın yararlarına erişimi sağlanmalı ve bunu herhangi bir ülke veya grup için sınırlamaya çalışılması saldırganlık olarak kabul edilmelidir.-Altıncı ve son prensip ise eşitliktir. Artık hiç kimse boyun eğmeye, çıkarlarını kimseye, özellikle de daha zengin veya daha güçlü olana bağımlı kılmaya hazır değildir. Bu, insanlığın tüm tarihsel deneyiminin özetidir.”

https://sputniknews.com.tr/20201013/valday-uzmanlarindan-yeni-rapor-dunya-yeni-bir-gelisim-asamasinin-esiginde-1043023897.html

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valday, uluslararası valday tartışma kulübü, dünya ekonomik forumu, dünya ekonomik forumu (world economic forum), rusya, iran, vladimir putin