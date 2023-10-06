İranlı uzman: Rusya, tüm ulusların çıkarlarının dikkate alındığı adil bir dünya için çabalıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Spor müşavirleri yönetmeliği değiştirildi
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Avrupa arenasında
12:00
90 dk
SESLİ HABER
Fransız uzman: “Batı, Ukrayna'ya verebileceği tüm silahları verdi”
13:34
2 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
15:00
0 dk
ANKARA FARKI
Türkiye teröre karşı nasıl bir politika izlemeli?
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
NATO'nun Ukrayna'ya yönelik mühimmatı tükenmek üzere: “Dibini sıyırıyorlar”
16:21
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: “Rusya’nın 2. Dünya Savaşı takikleri, Ukrayna’nın kabusu oldu”
21:00
2 dk
SESLİ HABER
Fransız uzman: “Batı, Ukrayna'ya verebileceği tüm silahları verdi”
21:12
2 dk
SESLİ HABER
Sputnik’e konuşan Türk kaynak: Tahıl koridorunun kaderi yıl sonunda netlik kazanabilir
21:23
2 dk
SESLİ HABER
McCarthy'in görevinden alınmasını yorumlayan Rus senatör Puşkov: ABD’de bölünme daha da derinleşecek
21:34
2 dk
SESLİ HABER
ABD’nin Ukrayna'ya ‘yolsuzluk’ nedeniyle diplomatik nota gönderdiği ortaya çıktı
21:41
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan Türkiye'ye yeni uzay istasyonu projesiyle ilgili teklif
21:54
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: “Ukrayna'ya yardımı durdurma fikri Batı'da ivme kazanıyor”
22:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SESLİ HABER
Medvedev: “ABD'nin sadece 2 ay yetecek parası kaldı”
07:12
2 dk
SESLİ HABER
Emekli ABD'li General: “Batı'nın Kiev'e yardım güvencesi anlamsız”
07:23
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Macaristan, Ukrayna'ya verilen yardımın yarıya indirilmesini önerdi
07:32
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
4 dk
SESLİ HABER
Karadağ savunma bütçesinin yüzde 14’ünden fazlasını Ukrayna’ya ayırıyor
08:14
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanından itiraf: “Batı, Ukrayna'daki vekalet savaşını kaybetti”
08:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Mahir Boztepe: Putin’in dünkü açıklamaları 2007’deki açıklamalarının devamı gibiydi
09:05
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
1 dk
GÜN ORTASI
Yılmaz Vural: Türk futbolunu kim yönetiyor?
12:00
90 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
SESLİ HABER
Pekin, Kiev'in "savaş sponsorları" listesine ilişkin kararına sert bir şekilde karşı çıktı
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: İran’ın ele geçirilen silahları Ukrayna’ya teslim edilecek
15:27
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Ukrayna iki önemli müttefikini kaybetti
15:48
2 dk
SESLİ HABER
AB’nin basın özgürlüğüne ilişkin yeni yasası Orban ve Musk’ı birleştirdi
16:01
2 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
SESLİ HABER
Varşova’ya tarihte ilk kez füze savunma sistemi konuşlandırıldı
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Petrolü tavan fiyatın üstünde satıyoruz
17:52
2 dk
SESLİ HABER
Diplomatik kaynak açıkladı: Türkiye, Ukrayna konusunda uluslararası toplantı planlıyor
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: “Granada'daki AB zirvesi kilit oyuncuların yokluğu nedeniyle başarısız oldu”
18:09
2 dk
SESLİ HABER
Blinken'dan gaf: Konuşması sırasında telefonlara acil nükleer durum uyarısı geldi
18:19
1 dk
SESLİ HABER
Dünya Bankası, Rus ekonomisine ilişkin tahminlerini iyileştirdi
18:38
2 dk
SESLİ HABER
İran Cumhurbaşkanı Reisi: “NATO'nun Güney Kafkasya'daki varlığı kabul edilemez”
18:48
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'den Avrupa'ya çağrı: ‘Amerika'daki olayları izliyorlar'
18:57
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Almanya, Kiev’e IRIS-T ve Gepard sistemleri tedarik edecek
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Rusya, G20 ülkeleri arasında ekonomik büyümede ilk 5’e girdi
19:08
1 dk
SESLİ HABER
Kanada makamları, 1987'de bir SS mensubu devlet nişanına aday gösterildiği için özür diledi
19:27
2 dk
SESLİ HABER
Borrell: AB, Ukrayna'ya yardım konusunda ABD'nin yerini alamaz
19:36
1 dk
SESLİ HABER
Ulyanov: AB'nin Rusya karşıtı yaptırımları saçmalığın zirvesine ulaştı
19:53
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı SS mensuplarından Kanada'da Hunka Vakfı bulunan üniversiteye para bağışı
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya: Ermenistan, AB tarafından ihanete uğradı
20:13
2 dk
SESLİ HABER
Polonya Dışişleri Bakanlığı, Berlin'i Varşova ile Kiev arasındaki düşmanlığı kışkırtmakla suçladı
20:30
2 dk
SESLİ HABER
Peskov: “Batı, Ukraynalıları ucuz asker olarak kullanıyor”
20:47
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Dışişleri Bakanlığı: “Kiev'in işlediği suçlara ilişkin veriler toplanacak”
22:33
1 dk
SESLİ HABER
AB, Ukrayna yardımlarıyla ilgili gerçeği itiraf etti: 'Artık paramız kalmadı'
23:00
2 dk
SESLİ HABER
Biden: “ABD, Zelenskiy'nin askeri yardım talepleri üzerinde çalıştı”
23:41
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20231006/iranli-uzman-rusya-tum-uluslarin-cikarlarinin-dikkate-alindigi-adil-bir-dunya-icin-cabaliyor-1076090785.html
İranlı uzman: Rusya, tüm ulusların çıkarlarının dikkate alındığı adil bir dünya için çabalıyor
İranlı uzman: Rusya, tüm ulusların çıkarlarının dikkate alındığı adil bir dünya için çabalıyor
İranlı siyaset bilimci Ruhollah Modabber, Rusya’nın Batılı ülkelerden farklı olarak tüm ulusların çıkarlarının dikkate alındığı adil bir dünya için... 06.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-06T16:11+0300
2023-10-06T16:15+0300
dünya
valday
uluslararası valday tartışma kulübü
dünya ekonomik forumu
dünya ekonomik forumu (world economic forum)
rusya
iran
vladimir putin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/1e/1058119901_0:188:2973:1860_1920x0_80_0_0_7897780ca621fb5628e5e2e65710e2ab.jpg
İranlı siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Ruhollah Modabber, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Valday Uluslararası Tartışma Kulübü toplantısındaki konuşmasını Sputnik'e değerlendirdi:Putin: Daha iyi bir dünya için 6 prensipRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nde yeni dünya düzeni için 6 prensip sıralamıştı:-Birincisi açık bir dünyadır. “Kimsenin hiçbir zaman yapay engeller koymaya çalışmayacağı, açık, birbirine bağlı bir dünyada yaşamak istiyoruz. Bu dünya insanların iletişim, yaratıcılık özgürlüğü ve refahı yolunda engelsiz bir ortam olmalıdır.-İkincisi, evrensel kalkınmanın temeli olması gereken medeniyetlerin çeşitliliğidir. Herhangi bir ülke veya insana nasıl yaşaması, nasıl hissetmesi gerektiğini dayatmak yasaklanmalıdır.-Üçüncüsü ortak kararlardır. Hiç kimsenin başkaları adına veya başkalarının yerine dünyayı yönetme hakkı yoktur. Geleceğin dünyası kolektif kararların dünyasıdır. Tek bir kişi herkes için karar veremediği gibi herkes de her şeye karar veremez. Herhangi bir meseleden doğrudan etkilenenler neyin, nasıl yapılacağı konusunda hemfikir olmalıdır.-Dördüncüsü ise evrensel güvenlik ve kalıcı barıştır. Bu alanda uyum sağlamalı ve sadece gururu, kibiri bir kenara bırakıp başkalarına ikinci sınıf ortak gibi bakmaktan vazgeçmelisiniz.-Beşincisi de herkes için adalettir. Geçmişte herkesin sömürüldüğü dönemin aksine herkesin modern kalkınmanın yararlarına erişimi sağlanmalı ve bunu herhangi bir ülke veya grup için sınırlamaya çalışılması saldırganlık olarak kabul edilmelidir.-Altıncı ve son prensip ise eşitliktir. Artık hiç kimse boyun eğmeye, çıkarlarını kimseye, özellikle de daha zengin veya daha güçlü olana bağımlı kılmaya hazır değildir. Bu, insanlığın tüm tarihsel deneyiminin özetidir.”
https://sputniknews.com.tr/20201013/valday-uzmanlarindan-yeni-rapor-dunya-yeni-bir-gelisim-asamasinin-esiginde-1043023897.html
rusya
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/1e/1058119901_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_2ab52df6f595bb345f403d5e028bad27.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
valday, uluslararası valday tartışma kulübü, dünya ekonomik forumu, dünya ekonomik forumu (world economic forum), rusya, iran, vladimir putin
valday, uluslararası valday tartışma kulübü, dünya ekonomik forumu, dünya ekonomik forumu (world economic forum), rusya, iran, vladimir putin

İranlı uzman: Rusya, tüm ulusların çıkarlarının dikkate alındığı adil bir dünya için çabalıyor

16:11 06.10.2023 (güncellendi: 16:15 06.10.2023)
© Sputnik / Григорий Сысоев / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2023
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
İranlı siyaset bilimci Ruhollah Modabber, Rusya’nın Batılı ülkelerden farklı olarak tüm ulusların çıkarlarının dikkate alındığı adil bir dünya için çabaladığını belirtti.
İranlı siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Ruhollah Modabber, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Valday Uluslararası Tartışma Kulübü toplantısındaki konuşmasını Sputnik'e değerlendirdi:
"Putin'in konuşması birkaç nedenden dolayı önemli. Dikkat çekmek istediğim ilk şey bugün Valday’ın ABD'nin tek taraflı pozisyonunu temsil eden Dünya Ekonomik Forumu’na (WEF) alternatif olabileceğidir. Putin konuşmasında yeni bir dünya düzeninin kurulması konusuna değindi ve bu gerçekten önemli çünkü bugün tek kutuplu bir dünyada yaşıyoruz. Batılı ülkelerden farklı olarak Rusya, tüm ulusların çıkarlarının dikkate alındığı adil bir dünya için çabalıyor. Bu nedenle dünyanın dört bir yanından pek çok analist Putin'i destekliyor. Bugün Rusya, Ukrayna halkına karşı değil, faşizme ve terörizme karşı savaşıyor. Batı'nın Rusya ile diyaloğa girmesi ve Kiev rejimine verdiği desteği bırakması gerekiyor, bu durumda istikrar ve barış sağlanabilir.”

Putin: Daha iyi bir dünya için 6 prensip

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nde yeni dünya düzeni için 6 prensip sıralamıştı:
-Birincisi açık bir dünyadır. “Kimsenin hiçbir zaman yapay engeller koymaya çalışmayacağı, açık, birbirine bağlı bir dünyada yaşamak istiyoruz. Bu dünya insanların iletişim, yaratıcılık özgürlüğü ve refahı yolunda engelsiz bir ortam olmalıdır.
-İkincisi, evrensel kalkınmanın temeli olması gereken medeniyetlerin çeşitliliğidir. Herhangi bir ülke veya insana nasıl yaşaması, nasıl hissetmesi gerektiğini dayatmak yasaklanmalıdır.
-Üçüncüsü ortak kararlardır. Hiç kimsenin başkaları adına veya başkalarının yerine dünyayı yönetme hakkı yoktur. Geleceğin dünyası kolektif kararların dünyasıdır. Tek bir kişi herkes için karar veremediği gibi herkes de her şeye karar veremez. Herhangi bir meseleden doğrudan etkilenenler neyin, nasıl yapılacağı konusunda hemfikir olmalıdır.
-Dördüncüsü ise evrensel güvenlik ve kalıcı barıştır. Bu alanda uyum sağlamalı ve sadece gururu, kibiri bir kenara bırakıp başkalarına ikinci sınıf ortak gibi bakmaktan vazgeçmelisiniz.
-Beşincisi de herkes için adalettir. Geçmişte herkesin sömürüldüğü dönemin aksine herkesin modern kalkınmanın yararlarına erişimi sağlanmalı ve bunu herhangi bir ülke veya grup için sınırlamaya çalışılması saldırganlık olarak kabul edilmelidir.
-Altıncı ve son prensip ise eşitliktir. Artık hiç kimse boyun eğmeye, çıkarlarını kimseye, özellikle de daha zengin veya daha güçlü olana bağımlı kılmaya hazır değildir. Bu, insanlığın tüm tarihsel deneyiminin özetidir.”
Valday Tartışma Kulübü - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2020
DÜNYA
Valday uzmanlarından yeni rapor: Dünya yeni bir gelişim aşamasının eşiğinde
13 Ekim 2020, 20:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала