https://sputniknews.com.tr/20231006/irak-disisleri-bakani-huseyin-ile-turk-mevkidasi-fidan-sinir-guvenligini-gorusecek-1076075706.html

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile Türk mevkidaşı Fidan, 'sınır güvenliğini' görüşecek

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile Türk mevkidaşı Fidan, 'sınır güvenliğini' görüşecek

Irak Başbakanı Askeri Sözcüsü General Yahya Resul, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'i, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile... 06.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-06T02:50+0300

2023-10-06T02:50+0300

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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’i sınır güvenliği sorununun çözümü noktasında ikili güvenlik komisyonunun çalıştırılması amacıyla Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesi için görevlendirdi.Irak Başbakanı Askeri Sözcüsü General Yahya Resul'un yaptığı yazılı açıklamaya göre, Başbakan Sudani, Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısına başkanlık etti.Ülkedeki güvenlik meselesinin görüşüldüğü toplantıda, terör ve uyuşturucuyla mücadele konusu masaya yatırıldı.Tahran ile Bağdat arasında İran rejim karşıtlarının silahsızlandırılmasını içeren güvenlik anlaşmasının da ele alındığı toplantıda, anlaşmanın iki ülke tarafından uygulanmaya başlandığı aktarıldı.Irak Başbakanı Sudani ayrıca, Dışişleri Bakanı Hüseyin’i, sınır güvenliği sorunlarının çözümü amacıyla ikili güvenlik komisyonunun çalıştırılması amacıyla Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesi için görevlendirdi.

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