https://sputniknews.com.tr/20231006/fsb-ukraynada-uretilip-ab-uzerinden-rusyaya-getirilen-cok-miktarda-sentetik-uyusturucu-yakalandi-1076089617.html

FSB: Ukrayna'da üretilip AB üzerinden Rusya'ya getirilen çok miktarda sentetik uyuşturucu yakalandı

FSB: Ukrayna'da üretilip AB üzerinden Rusya'ya getirilen çok miktarda sentetik uyuşturucu yakalandı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Federal Gümrük Servisi'yle yürütülen ortak çalışma sayesinde son bir yılda 370 kg sentetik uyuşturucunun ele... 06.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-06T15:54+0300

2023-10-06T15:54+0300

2023-10-06T15:54+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

ukrayna

fsb

rus istihbarat teşkilatı (fsb)

rusya

uyuşturucu

uyuşturucuyla mücadele

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FSB, son bir yıl içinde Ukrayna'da üretilen ve Rusya'da satılmak üzere AB üzerinden sevk edilen yaklaşık 400 kg sentetik uyuşturucuya el koyulduğunu açıkladı.FSB, Eylül 2022'den beri Federal Gümrük Servisi'yle yürütülen ortak çalışma sonucunda, Ukrayna'da üretilen sentetik uyuşturucuları AB ülkeleri üzerinden Rusya'ya sokmaya yönelik 11 girişimin önlendiğini belirtti.Söz konusu bir yıllık dönemde Ukrayna'da üretilen 370 kilogram uyuşturucunun yasadışı uyuşturucu trafiğinin dışına çıkarıldığını kaydeden FSB, "Uyuşturucu dolu gizli bölmelerle donatılmış araçlar, Kiev'e gönderildi ve orada askerliğe tabi olmayan Ukrayna vatandaşı ya da Ukrayna'da yaşayan Rusya vatandaşı uyuşturucu kuryeleri tarafından teslim alındı. Yasaklı maddeler Rusya'ya Polonya, Letonya, Litvanya ve Estonya üzerinden transit yoluyla getirildi" ifadelerini kullandı.FSB, Rusya'ya getirilen uyuşturucuları yasadışı internet üzerinden mağazaları üzerinden satmayı planlayan Rus suç gruplarının 12 üyesinin yakalandığını da bildirerek bu kişiler hakkında ceza davaları açıldığını belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20231006/ukraynali-vekil-ukrayna-ortodoks-kilisesinin-yasaklanmasi-icin-yeterli-imza-toplandi--1076064795.html

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ukrayna krizi, ukrayna, fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), rusya, uyuşturucu, uyuşturucuyla mücadele