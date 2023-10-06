https://sputniknews.com.tr/20231006/eski-pentagon-danismanindan-itiraf-bati-ukraynadaki-vekalet-savasini-kaybetti-1076054954.html

Eski Pentagon danışmanından itiraf: Batı, Ukrayna'daki vekalet savaşını kaybetti

Eski Pentagon danışmanından itiraf: Batı, Ukrayna'daki vekalet savaşını kaybetti

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) eski danışmanı Emekli Albay Douglas Macgregor, Batı'nın silah ve mühimmat rezervlerinin tükenmesi nedeniyle Ukrayna'daki... 06.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-06T00:09+0300

2023-10-06T00:09+0300

2023-10-06T00:09+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

ukrayna

abd

pentagon

amerikan savunma bakanlığı (pentagon)

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washington dc

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Eski Pentagon danışmanı Macgregor, X platformundan yaptığı açıklamada, Batı'nın Ukrayna'da yürüttüğü vekalet savaşını kaybettiğini itiraf etti.Macgregor, "Washington ve müttefiklerinin Ukrayna için mühimmat, ekipman ve iç desteği tükenmek üzere. Çıplak gerçek, Ukrayna'daki vekalet savaşının kaybedildiğidir" ifadelerini kullandı.Macgregor, Batılı siyasetçilere "Barış yapın, sizi aptallar!" diye de seslendi.

https://sputniknews.com.tr/20231005/ab-ukrayna-yardimlariyla-ilgili-gercegi-itiraf-etti-artik-paramiz-kalmadi-1076041380.html

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ukrayna krizi, ukrayna, abd, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), x, washington dc