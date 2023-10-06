https://sputniknews.com.tr/20231006/eski-pentagon-danismanindan-itiraf-bati-ukraynadaki-vekalet-savasini-kaybetti-1076054954.html
Eski Pentagon danışmanından itiraf: Batı, Ukrayna'daki vekalet savaşını kaybetti
Eski Pentagon danışmanından itiraf: Batı, Ukrayna'daki vekalet savaşını kaybetti
ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) eski danışmanı Emekli Albay Douglas Macgregor, Batı'nın silah ve mühimmat rezervlerinin tükenmesi nedeniyle Ukrayna'daki... 06.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-06T00:09+0300
2023-10-06T00:09+0300
2023-10-06T00:09+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
abd
pentagon
amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
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Eski Pentagon danışmanı Macgregor, X platformundan yaptığı açıklamada, Batı'nın Ukrayna'da yürüttüğü vekalet savaşını kaybettiğini itiraf etti.Macgregor, "Washington ve müttefiklerinin Ukrayna için mühimmat, ekipman ve iç desteği tükenmek üzere. Çıplak gerçek, Ukrayna'daki vekalet savaşının kaybedildiğidir" ifadelerini kullandı.Macgregor, Batılı siyasetçilere "Barış yapın, sizi aptallar!" diye de seslendi.
https://sputniknews.com.tr/20231005/ab-ukrayna-yardimlariyla-ilgili-gercegi-itiraf-etti-artik-paramiz-kalmadi-1076041380.html
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ukrayna krizi, ukrayna, abd, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), x, washington dc
ukrayna krizi, ukrayna, abd, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), x, washington dc
Eski Pentagon danışmanından itiraf: Batı, Ukrayna'daki vekalet savaşını kaybetti
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ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) eski danışmanı Emekli Albay Douglas Macgregor, Batı'nın silah ve mühimmat rezervlerinin tükenmesi nedeniyle Ukrayna'daki vekalet savaşının kaybedildiğini vurguladı.
Eski Pentagon danışmanı Macgregor, X platformundan yaptığı açıklamada, Batı'nın Ukrayna'da yürüttüğü vekalet savaşını kaybettiğini itiraf etti.
Macgregor, "Washington ve müttefiklerinin Ukrayna için mühimmat, ekipman ve iç desteği tükenmek üzere. Çıplak gerçek, Ukrayna'daki vekalet savaşının kaybedildiğidir" ifadelerini kullandı.
Macgregor, Batılı siyasetçilere "Barış yapın, sizi aptallar!" diye de seslendi.