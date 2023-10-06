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Türkiye’nin iç ve dış politikasında yaşanan gelişmelerin özel konuklarla birlikte masaya yatırıldığı ve Ankara’nın nabzının tutulduğu İsmet Özçelik’le Ankara Farkı, her salı ve perşembe Radyo Sputnik’te.
https://sputniknews.com.tr/20231006/emekli-general-erenel-1-ekim-saldirisinda-abd-destegi-var-1076093892.html
Emekli General Erenel: 1 Ekim saldırısında ABD desteği var
Emekli General Erenel: 1 Ekim saldırısında ABD desteği var
Emekli General Fahri Erenel, 1 Ekim saldırısına ilişkin konuştu. Erenel, Türkiye ile Irak arasında demiryolu bağlantısı kurulmasını öngören Kalkınma Yolu... 06.10.2023, Sputnik Türkiye
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Emekli General Erenel: 1 Ekim saldırısında ABD desteği var
Emekli General Erenel: 1 Ekim saldırısında ABD desteği var
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına İstinye Üniversitesi Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü (GÜVSAM), Emekli General Fahri Erenel konuk olarak katıldı. Türkiye’nin teröre karşı politikalarını değerlendiren Erenel, şu mesajları verdi:‘ABD’nin istihbaratı olmaksızın hareket etmeleri mümkün değil’‘Türkiye güvenli değil’ mesajı vermek istiyorlar’‘ABD şemsiyesi altındaki terör örgütü tacizleri artırdı’‘İsveç’in NATO üyeliği Meclis’te reddedilmeli’‘ABD Ermenistan’ı kışkırttı, başarısız oldu’‘Esad yönetimiyle ilişkiler hızlandırılmalı’
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Emekli General Erenel: 1 Ekim saldırısında ABD desteği var

18:24 06.10.2023
ANKARA FARKI
Emekli General Erenel: 1 Ekim saldırısında ABD desteği var
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İsmet Özçelik
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Emekli General Fahri Erenel, 1 Ekim saldırısına ilişkin konuştu. Erenel, Türkiye ile Irak arasında demiryolu bağlantısı kurulmasını öngören Kalkınma Yolu Projesi’ne de atıfta bulunarak, “ABD bu patlama ile, ‘Kalkınma Yolu’nun Türkiye’den geçmesinin güvenlik riski oluşturacağı’ mesajını hem Irak hem de dünya kamuoyuna iletmiş oluyor” dedi.
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına İstinye Üniversitesi Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü (GÜVSAM), Emekli General Fahri Erenel konuk olarak katıldı. Türkiye’nin teröre karşı politikalarını değerlendiren Erenel, şu mesajları verdi:

‘ABD’nin istihbaratı olmaksızın hareket etmeleri mümkün değil’

“Türkiye’nin terörle mücadelede gerek sınır içinde gerek sınır dışında son derece başarılı sonuçlar elde ettiği bir dönemi yaşıyoruz. PKK’nın yaptığı saldırıyı birkaç boyutta değerlendirmek istiyorum. Sınırdan geçmeleri, silah temin etmeleri, istihbarat bilgileri verilmeleri… Ki ellerindeki GPS cihazının verilmesi dâhil olmak üzere Amerika’nın bu tür istihbaratı olmaksızın bunların hareket etmesi mümkün değil."

‘Türkiye güvenli değil’ mesajı vermek istiyorlar’

“İkincisi; Kalkınma Yolu. Hindistan’dan başlayacak olan yolun tartışmalarının yapıldığı bir süreçteyiz. Suriye’deki Arap aşiretler ile PKK arasında çatışma var. Amerika Birleşik Devletleri’nin PKK ile olan ilişkilerinde tam olmasa da bir şüpheci bir takım her iki taraf açısından da girişimlerin ve düşüncelerin oluştuğu bir dönemde Amerika Birleşik Devletleri PKK’yı rüştünü ispat etmek için zorlayabileceği en uygun zaman olduğunu düşünüyorum. Bu hem PKK terör örgütünün işine geliyor hem Amerika’nın işine geliyor. Yani Amerika Ankara’nın göbeğinde bu tür bir eylemin yapılmasıyla ‘Siz merkezinizde güvende değilsiniz, nereden siz Irak’ın Güney’inde kalkınma yolunun güvenliğini sağlayacaksınız?’ gibi bir anlam ifade ediyor. O yüzden de bunu yaparken bu yolun Türkiye’den geçmesinin her zaman için güvenlik riski oluşturacağını, Türkiye’de terörün bitmediği gibi bir takım mesajı hem uluslararası kamuoyuna hem Irak kamuoyuna hem de dünya kamuoyuna iletmiş oluyor.”

‘ABD şemsiyesi altındaki terör örgütü tacizleri artırdı’

Ankara’daki terör saldırı girişimi ve bu kişilerin Suriye’den geldiklerinin Sayın İçişleri Bakanı ve Savunma Bakanı tarafından açıklanıyor olması ile burada özellikle Amerika Birleşik Devletleri şemsiyesi altındaki terör örgütünün giderek tacizlerini artırdığını görüyoruz. PKK/PYD, Amerika Birleşik Devletleri ile tam olmasa da Amerika’nın bu bölgedeki tereddütleri nedeniyle, özellikle Suriye’de yaşadığı tereddütler nedeniyle bir çıkmaz içine girdi.”

‘İsveç’in NATO üyeliği Meclis’te reddedilmeli’

İsveç konusunda Kur’an-ı Kerim yakma olayı, Sayın cumhurbaşkanının görselinin yakılıyor olması ve Ankara’nın göbeğinde bu tür bir eylemin yapılmış olması bütün siyasi partilerin ortak bir duruş içerisinde İsveç’in NATO’ya üyeliğini Meclis’ten kabul görerek çıkacağını değerlendirmiyorum.”

‘ABD Ermenistan’ı kışkırttı, başarısız oldu’

Rusya, Türkiye ve Azerbaycan dışında hiçbir bağlantısı olmayan bir ülkenin bu şekilde hareket ediyor olmasında Amerika Birleşik Devletleri’nde seçim zamanına yaklaştığımız için Ermeni lobilerinin ciddi bir etkisi olduğunu değerlendiriyorum. Zaten Biden’ın da Osmanlı İmparatorluğu’nun yaptığı soykırımdır demesinin de bu süreçte devamı olduğunu ve seçim yatırımı olduğunu düşünüyorum. Amerika Ermenistan’ı PKK terör örgütünden farklı gözle görmüyor. ‘Acaba burada bunu kullanabilir miydim?’ diyor. Ama bunda da Amerika Birleşik Devletleri her zaman olduğu gibi bir kez daha sahadan kafasını geri çevirerek ayrıldığını gördük. Bu yüzden ABD elini nereye atsa, her zaman başarısızlıkla sonuçlanıyor. Çünkü artık Amerika strateji üretemiyor, üretse de sahada bunu yerine getiremiyor.”

‘Esad yönetimiyle ilişkiler hızlandırılmalı’

“Terör örgütüne karşı Esad’ın, Rusya ve Çin’in de kontrolü altında İran’ın da etkisinin olduğunu biliyoruz ve dolayısıyla ABD’nin buradan ilişiğini kesecek ve onu ciddi şekilde her zaman olduğu gibi yenilgiye uğratarak bölgeyi gerçek sahiplerine teslim etmekten geçiyor. Ben Suriye-Türkiye ilişkilerinin olabildiği kadar hızlı bir şekilde iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. PKK terör örgütü ile mücadele ve Suriye’de olası bir Kürt devletinin oluşmamasının en önemli şartının da bu olduğunu düşünüyorum.”

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