Emekli General Erenel: 1 Ekim saldırısında ABD desteği var

“İkincisi; Kalkınma Yolu. Hindistan’dan başlayacak olan yolun tartışmalarının yapıldığı bir süreçteyiz. Suriye’deki Arap aşiretler ile PKK arasında çatışma var. Amerika Birleşik Devletleri’nin PKK ile olan ilişkilerinde tam olmasa da bir şüpheci bir takım her iki taraf açısından da girişimlerin ve düşüncelerin oluştuğu bir dönemde Amerika Birleşik Devletleri PKK’yı rüştünü ispat etmek için zorlayabileceği en uygun zaman olduğunu düşünüyorum. Bu hem PKK terör örgütünün işine geliyor hem Amerika’nın işine geliyor. Yani Amerika Ankara’nın göbeğinde bu tür bir eylemin yapılmasıyla ‘Siz merkezinizde güvende değilsiniz, nereden siz Irak’ın Güney’inde kalkınma yolunun güvenliğini sağlayacaksınız?’ gibi bir anlam ifade ediyor. O yüzden de bunu yaparken bu yolun Türkiye’den geçmesinin her zaman için güvenlik riski oluşturacağını, Türkiye’de terörün bitmediği gibi bir takım mesajı hem uluslararası kamuoyuna hem Irak kamuoyuna hem de dünya kamuoyuna iletmiş oluyor.”