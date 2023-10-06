https://sputniknews.com.tr/20231006/dunyanin-en-buyuk-konteyner-gemilerinden-birine-turkiye-ismi-konuldu-1076089463.html

Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden birinin ismi 'Türkiye' oldu

Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden birinin ismi 'Türkiye' oldu

İsviçre menşeli şirket tarafından Çin'de inşa ettirilen, dünyanın en büyük konteyner gemilerinden birine Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla "MSC Türkiye"... 06.10.2023, Sputnik Türkiye

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msc türkiye

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Mediterranean Shipping Company (MSC) tarafından inşa ettirilen, dünyanın en büyük konteyner gemilerinden birine Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla "MSC Türkiye" adı verildi.Geminin uğrayacağı ilk yer 30 Ekim'de Tekirdağ Limanı olacak. Geminin Tekirdağ'a gelişi sebebiyle limanda tören düzenlenecek.MSC tarafından Çin'de inşa ettirilen 24 bin 346 konteyner taşıma kapasiteli ''MSC Türkiye'', 80 metre yüksekliğe ve 400 metre uzunluğa sahip.

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gemi, konteyner gemisi, msc türkiye, konteyner