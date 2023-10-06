https://sputniknews.com.tr/20231006/disisleri-bakanligindan-suriyede-dusurulen-sihaya-iliskin-aciklama-1076087922.html

Dışişleri Bakanlığı'ndan SİHA açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan SİHA açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Suriye'de bir silahlı insansız hava aracı (SİHA) kaybedilmesiyle ilgili, "Söz konusu hadise, devam etmekte olan operasyonun... 06.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-06T14:34+0300

2023-10-06T14:34+0300

2023-10-06T14:45+0300

türkiye

dışişleri bakanlığı

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Bakanlık tarafından, Türkiye'nin Irak ve Suriye’de PKK/YPG hedeflerine yönelik operasyonları hakkında yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, 1 Ekim'de Ankara'da gerçekleşen terör saldırısı sonrasında Türkiye'nin meşru müdafaa hakları doğrultusunda Irak ve Suriye’de PKK/YPG terör hedeflerine yönelik olarak Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT tarafından kapsamlı operasyonlar başlatıldığı belirtildi.Bu çerçevede dün, Suriye’nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgeleri başta olmak üzere örgüte ait çok sayıda hedefin imha edildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamada, Irak’ta yapıldığı gibi, örgütün Suriye’de geliştirdiği tüm yetenek ve gelir kaynaklarının sistemli bir şekilde yok edilmeye devam edileceği vurgulandı.

https://sputniknews.com.tr/20231006/pentagon-abd-f-16-savas-ucaklari-mesru-mudafaa-olarak-turk-ihasini-dusurdu-1076074775.html

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