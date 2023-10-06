https://sputniknews.com.tr/20231006/disisleri-bakani-fidan-abd-disisleri-bakani-blinken-ile-gorustu-1076095264.html

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 06.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-06T18:52+0300

2023-10-06T18:52+0300

2023-10-06T19:12+0300

türkiye

hakan fidan

antony blinken

abd

türkiye

dışişleri bakanlığı

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Bakanlıktan yapılan açıklamada şu noktalara değinildi:Açıklamada ayrıca "Türkiye’nin bölgede devam etmekte olan operasyonları çerçevesinde, Irak ve Suriye’de bulunan Amerikan güçleriyle aramızdaki çatışmasızlık mekanizması da gündeme gelmiş, bir Sihamızın düşürülmesi bağlamında söz konusu mekanizmanın terörle mücadelemize engel teşkil etmeyecek şekilde etkin çalıştırılması konusunda mutabakata varılmıştır. Görüşmede ayrıca, NATO genişlemesi konusu da ele alınmıştır" ifadelerine de yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20231006/disisleri-bakanligindan-suriyede-dusurulen-sihaya-iliskin-aciklama-1076087922.html

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hakan fidan, antony blinken, abd, türkiye, dışişleri bakanlığı