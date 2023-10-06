https://sputniknews.com.tr/20231006/devasa-kayalarin-arasina-sikisti-1076084116.html

Devasa kayaların arasına sıkıştı

Devasa kayaların arasına sıkıştı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde kayalıklar arasında sıkışan şahsı AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı. 06.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-06T12:33+0300

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türkiye

kaya

hatay

afad

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Kırıkhan ilçesinde kırsal alanda devasa kayalar arasında sıkışan bir şahıs olduğu ihbarını alan ekipler, kısa sürede bölgeye intikal etti. AFAD ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmasıyla şahıs, sıkıştığı yerden kurtarıldı.Sağlık durumu iyi olan şahıs, 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi. Şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230331/243-metre-yukseklikten-kendini-kayaliklara-birakti-1069024557.html

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