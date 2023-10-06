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Deprem oldu, Naci Görür'den uyarı geldi: 'Bu bölgelere stres yüklenmiş olabilir'
Deprem oldu, Naci Görür'den uyarı geldi: 'Bu bölgelere stres yüklenmiş olabilir'
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, uyarıda bulundu. 06.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-06T08:46+0300
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deprem
naci görür
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stres seviyesi
fay
doğu anadolu fay hattı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan AFAD yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Deprem sonrası açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, “Depremin olduğu bölgede tekrar büyük bir deprem olmaz ve afete dönüşmez. Ancak kırılmamış fay kesimleri deprem üretebilir ama bu depremler büyük afete dönüşmez. 6 Şubat depremleri komşu bölgelerdeki kimi faylara stres yüklemiş olabilir” ifadelerini kullandı.Görür, sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20231004/prof-naci-gorurden-dogu-anadolu-uyarisi-binlerce-canimizi-kaybedebiliriz-1076030868.html
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deprem, naci görür, uyarı, stres, stres seviyesi, fay, doğu anadolu fay hattı, fay hattı, kuzey anadolu fay hattı (kaf), kahramanmaraş
deprem, naci görür, uyarı, stres, stres seviyesi, fay, doğu anadolu fay hattı, fay hattı, kuzey anadolu fay hattı (kaf), kahramanmaraş

Deprem oldu, Naci Görür'den uyarı geldi: 'Bu bölgelere stres yüklenmiş olabilir'

08:46 06.10.2023
© İHAProf. Dr. Naci Görür
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2023
© İHA
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, uyarıda bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan AFAD yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem sonrası açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, “Depremin olduğu bölgede tekrar büyük bir deprem olmaz ve afete dönüşmez. Ancak kırılmamış fay kesimleri deprem üretebilir ama bu depremler büyük afete dönüşmez. 6 Şubat depremleri komşu bölgelerdeki kimi faylara stres yüklemiş olabilir” ifadelerini kullandı.
Görür, sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Deprem bölgesindeki insanlarımla bir söyleşi: sevgili dostlarım, hepinizin acısı büyük, sizleri anlıyorum. Endişe ve korku kimi konularda sizi etkiliyor. Depremin olduğu bölgede tekrar büyük bir deprem olmaz ve afete dönüşmez. Ancak kırılmamış fay kesimleri deprem üretebilir ama bu depremler büyük afete dönüşmez. 6 Şubat depremleri komşu bölgelerdeki kimi faylara stres yüklemiş olabilir. Bu faylar Malatya Fayı ve Adana Havzasına sarkan faylar olabilir. Bu söylediğim de bir olasılıktır. Yerbilimcilerden kesin söylemler, yorumlar beklemeyin. Deprem bilinmez. Lütfen insanlarımız için, çocuklarımız için hep beraber deprem dirençli yerleşim alanları için çalışalım ve yöneticilerimizden bunu talep edelim. Ancak bu şekilde yaralarımızı sarar ve gelecek nesillerin kalbini kazanırız, sevgiyle."

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Çankaya Üniversitesinin Akademik Yıl Açılış Töreninde, Türkiye'de deprem ve deprem dirençli yerleşim alanlarına ilişkin ders verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2023
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Prof. Naci Görür’den 'Doğu Anadolu' uyarısı: Binlerce canımızı kaybedebiliriz
4 Ekim, 19:30
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