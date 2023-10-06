https://sputniknews.com.tr/20231006/chp-istanbul-il-kongresi-pazar-gunu-iki-aday-yarisacak-1076093007.html

CHP İstanbul İl Kongresi pazar günü: İki aday yarışacak

CHP İstanbul İl Kongresi pazar günü: İki aday yarışacak

CHP'de kurultay, önümüzdeki ay yapılacak ancak öncesinde bu hafta sonu önemli bir kongre var. CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı belli olacak. İki aday... 06.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-06T17:49+0300

2023-10-06T17:49+0300

2023-10-06T17:49+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kongre

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CHP, İstanbul İl Kongresi'ne hazırlanıyor.Pazar günü, 654 delege il başkanını belirlemek için sandık başına gidecek. Seçimde iki ayrı aday yarışacak. NTV'nin haberine göre kulislerde, eski CHP İl Başkanı Cemal Canpolat'ın genel merkezin adayı olduğu yorumları yapılıyor.Bir diğer isim ise "Yenilikçilerin adayı" değerlendirmesi yapılan CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik. Çelik'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Genel Başkanlığa adaylığını açıklayan Özgür Özel'in desteğini aldığı ifade ediliyor.CHP'de İstanbul seçimi, 4-5 Kasım'da düzenlenecek kurultay açısından da önem taşıyor.Ankara'da düzenlenecek kurultayda 1200 delegenin 196'sını İstanbul'dan katılacak üyeler oluşturacak.

https://sputniknews.com.tr/20231006/ak-partide-4-olaganustu-buyuk-kongre-hazirliklari-tamamlandi-tum-dunyaya-mesaj-verecegiz-1076087573.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kongre