https://sputniknews.com.tr/20231006/canli-yayin-acip-tehdit-etti-3-kisiyi-vurdu-1076082363.html

Canlı yayın açıp tehdit etti: 3 kişiyi vurdu

Canlı yayın açıp tehdit etti: 3 kişiyi vurdu

Bursa’da bir kişi, sosyal medyada canlı yayın açıp, ardından şehrin merkezinde kendisini sevmediğini iddia ettiği kişiye tüfekle ateş etti. Silahlı zanlı... 06.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-06T12:18+0300

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video

yaşam

silahlı şiddet

bursa

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Bursa'da yaşayan ve kendisi sevmediğini iddia eden bir kişi önce canlı yayın açarak tehditler savurdu. Ardından yanında getirdiği pompalı tüfekle havaya ateş açarak küfürler savurdu. Tehdidin ardından silahlı zanlı bir süre sonra şehir merkezine giderek kendisini sevmediğini iddia ettiği kişiye ateş açtı. Olayda çevrede bulunan iki kişi daha yaralandı. evredekilerin ihbarıyla olay yerine ambulans sevk edilirken, olay yerine yakın olan trafik polisi ise şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.Tüfekle vurulan 3 kişinin durumunun iyiye gittiği bildirildi.

bursa

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Canlı yayın açıp tehdit etti: 3 kişiyi vurdu Canlı yayın açıp tehdit etti: 3 kişiyi vurdu 2023-10-06T12:18+0300 true PT0M56S

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video, silahlı şiddet, bursa, видео