https://sputniknews.com.tr/20231006/avrupali-liderlerden-baku-ve-erivana-tum-tutuklulari-serbest-birakma-cagrisi-1076066866.html
Avrupalı liderlerden Bakü ve Erivan'a tüm tutukluları serbest bırakma çağrısı
Avrupalı liderlerden Bakü ve Erivan'a tüm tutukluları serbest bırakma çağrısı
Avrupalı liderler Azerbaycan ve Ermenistan'a tüm tutukluları serbest bırakmaları çağrısında bulundu. 06.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-06T02:38+0300
2023-10-06T02:38+0300
2023-10-06T02:38+0300
dünya
charles michel
emmanuel macron
olaf scholz
nikol paşinyan
avrupa birliği
azerbaycan
ermenistan
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Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Fransa lideri Emmanuel Macron ve Almanya lideri Olaf Scholz, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü.Görüşmenin ardından bir açıklama yapan Avrupalı liderler, Ermenistan ve Azerbaycan'a tüm tutukluları serbest bırakma ve mayın temizleme çalışmalarını kolaylaştırma çağrısında bulundu.Yayımlanan dokümanda Avrupalı liderler, "Ermenistan ve Azerbaycan'a tüm tutukluları serbest bırakmaları, kayıp kişilerin akıbetinin açıklığa kavuşturulması için işbirliği yapmaları ve mayın temizleme konusunda işbirliği yapmaları çağrısı" yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20231005/avrupa-birliginden-azerbaycansiz-karabag-toplantisi-1076054823.html
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charles michel, emmanuel macron, olaf scholz, nikol paşinyan, avrupa birliği, azerbaycan, ermenistan
charles michel, emmanuel macron, olaf scholz, nikol paşinyan, avrupa birliği, azerbaycan, ermenistan
Avrupalı liderlerden Bakü ve Erivan'a tüm tutukluları serbest bırakma çağrısı
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Avrupalı liderler Azerbaycan ve Ermenistan'a tüm tutukluları serbest bırakmaları çağrısında bulundu.
Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Fransa lideri Emmanuel Macron ve Almanya lideri Olaf Scholz, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü.
Görüşmenin ardından bir açıklama yapan Avrupalı liderler, Ermenistan ve Azerbaycan'a tüm tutukluları serbest bırakma ve mayın temizleme çalışmalarını kolaylaştırma çağrısında bulundu.
Yayımlanan dokümanda Avrupalı liderler, "Ermenistan ve Azerbaycan'a tüm tutukluları serbest bırakmaları, kayıp kişilerin akıbetinin açıklığa kavuşturulması için işbirliği yapmaları ve mayın temizleme konusunda işbirliği yapmaları çağrısı" yaptı.