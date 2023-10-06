https://sputniknews.com.tr/20231006/avrupali-liderlerden-baku-ve-erivana-tum-tutuklulari-serbest-birakma-cagrisi-1076066866.html

Avrupalı liderlerden Bakü ve Erivan'a tüm tutukluları serbest bırakma çağrısı

Avrupalı liderlerden Bakü ve Erivan'a tüm tutukluları serbest bırakma çağrısı

Avrupalı liderler Azerbaycan ve Ermenistan'a tüm tutukluları serbest bırakmaları çağrısında bulundu. 06.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-06T02:38+0300

2023-10-06T02:38+0300

2023-10-06T02:38+0300

dünya

charles michel

emmanuel macron

olaf scholz

nikol paşinyan

avrupa birliği

azerbaycan

ermenistan

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Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Fransa lideri Emmanuel Macron ve Almanya lideri Olaf Scholz, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü.Görüşmenin ardından bir açıklama yapan Avrupalı liderler, Ermenistan ve Azerbaycan'a tüm tutukluları serbest bırakma ve mayın temizleme çalışmalarını kolaylaştırma çağrısında bulundu.Yayımlanan dokümanda Avrupalı liderler, "Ermenistan ve Azerbaycan'a tüm tutukluları serbest bırakmaları, kayıp kişilerin akıbetinin açıklığa kavuşturulması için işbirliği yapmaları ve mayın temizleme konusunda işbirliği yapmaları çağrısı" yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20231005/avrupa-birliginden-azerbaycansiz-karabag-toplantisi-1076054823.html

avrupa birliği

azerbaycan

ermenistan

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charles michel, emmanuel macron, olaf scholz, nikol paşinyan, avrupa birliği, azerbaycan, ermenistan