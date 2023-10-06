https://sputniknews.com.tr/20231006/asker-ugurlamasi-bahanesiyle-yolu-kapatarak-araclarin-gecisini-engellediler-1076080924.html
Asker uğurlaması bahanesiyle yolu kapatarak araçların geçişini engellediler
Asker uğurlaması bahanesiyle yolu kapatarak araçların geçişini engellediler
İstanbul Esenyurt’ta asker uğurlaması yapan bir grup genç caddeyi kapatarak otomobillerin geçişine engel oldu. 06.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-06T10:52+0300
2023-10-06T10:52+0300
2023-10-06T10:52+0300
yaşam
video
esenyurt
istanbul
asker uğurlama
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde dün akşam saatlerinde asker uğurlama eğlencesi gerçekleştirmek isteyen bir grup genç işlek bir caddeyi otomobilleriyle kapatarak diğer araçların geçişini engelledi.Tüm yolu kapatan gençler, araçlarına taktıkları hoparlörden yüksek sesli müzik açtı.
esenyurt
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Asker uğurlaması bahanesiyle yolu kapatarak araçların geçişini engellediler
Asker uğurlaması bahanesiyle yolu kapatarak araçların geçişini engellediler
2023-10-06T10:52+0300
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video, esenyurt, видео, istanbul, asker uğurlama
video, esenyurt, видео, istanbul, asker uğurlama
Asker uğurlaması bahanesiyle yolu kapatarak araçların geçişini engellediler
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İstanbul Esenyurt’ta asker uğurlaması yapan bir grup genç caddeyi kapatarak otomobillerin geçişine engel oldu.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde dün akşam saatlerinde asker uğurlama eğlencesi gerçekleştirmek isteyen bir grup genç işlek bir caddeyi otomobilleriyle kapatarak diğer araçların geçişini engelledi.
Tüm yolu kapatan gençler, araçlarına taktıkları hoparlörden yüksek sesli müzik açtı.