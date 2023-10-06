https://sputniknews.com.tr/20231006/almanya-basbakani-scholzdan-ab-ile-turkiye-arasindaki-goc-anlasmasina-aciklama-1076107469.html
Almanya Başbakanı Scholz'dan AB ile Türkiye arasındaki göç anlaşmasına açıklama
Almanya Başbakanı Scholz'dan AB ile Türkiye arasındaki göç anlaşmasına açıklama
Almanya Başbakanı Olaf Scholz Avrupa Birliği ile Türkiye arasında yapılan göç anlaşmasının faydalı olduğunu söyledi. 06.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-06T22:03+0300
2023-10-06T22:03+0300
2023-10-06T22:03+0300
türkiye
olaf scholz
almanya
göç
anlaşma
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Almanya Başbakanı Scholz, AB ile Türkiye arasında göç anlaşmasının devam ettirilmesi gerektiğini belirtti.Scholz, İspanya'nın Granada kentinde düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye ile yapılan anlaşmanın son yıllarda çok faydalı olduğuna inanıyorum ve bu nedenle (AB) Başkan ve Komisyon'un şu anda Türkiye ile yapılan anlaşmanın devamını müzakere ediyor olması da doğrudur. Böylece bunu ilişkilerimiz için bir temel olarak kullanmaya devam edebiliriz" dedi.Şansölye Scholz, transit ülkelerle daha fazla işbirliği için özel anlaşmalar yapmanın her zaman gerekli olduğunu vurgulayarak, "Bunun doğrudan iyi işlediği ve bu nedenle devam ettirilmesi gereken ülkelerden biri de Türkiye'dir" diye konuştu.'Eğer Avrupa Birliği genişleyecekse, o zaman genişleme kapasitesine de sahip olmalıdır'AB'nin genişlemesinden yana olduğunu dile getiren Scholz, "Eğer Avrupa Birliği genişleyecekse, o zaman genişleme kapasitesine de sahip olmalıdır ve bu nedenle bunun nasıl başarılabileceğini tartışmaya başlamış olmamız doğrudur" ifadelerini kullandı.Scholz Alman hükümetinin İtalya açıklarındaki Alman göçmen kurtarma kuruluşlarına yaptığı maddi yardıma ilişkin de "Belirli görevlerin genişletilip genişletilemeyeceğini, bunun mantıklı olup olmadığını her zaman dikkatli bir şekilde seçmek zorunda kalacağız ve Akdeniz'in daha fazla ölü insanla dolmasını ve kaçakçıların bu konuda başarılı olmamasını sağlamak zorundayız" değerlendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20151007/turkiye-ab-goc-ab-1018202599.html
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olaf scholz, almanya, göç, anlaşma, türkiye
olaf scholz, almanya, göç, anlaşma, türkiye
Almanya Başbakanı Scholz'dan AB ile Türkiye arasındaki göç anlaşmasına açıklama
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz Avrupa Birliği ile Türkiye arasında yapılan göç anlaşmasının faydalı olduğunu söyledi.
Almanya Başbakanı Scholz, AB ile Türkiye arasında göç anlaşmasının devam ettirilmesi gerektiğini belirtti.
Scholz, İspanya'nın Granada kentinde düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye ile yapılan anlaşmanın son yıllarda çok faydalı olduğuna inanıyorum ve bu nedenle (AB) Başkan ve Komisyon'un şu anda Türkiye ile yapılan anlaşmanın devamını müzakere ediyor olması da doğrudur. Böylece bunu ilişkilerimiz için bir temel olarak kullanmaya devam edebiliriz" dedi.
Şansölye Scholz, transit ülkelerle daha fazla işbirliği için özel anlaşmalar yapmanın her zaman gerekli olduğunu vurgulayarak, "Bunun doğrudan iyi işlediği ve bu nedenle devam ettirilmesi gereken ülkelerden biri de Türkiye'dir" diye konuştu.
'Eğer Avrupa Birliği genişleyecekse, o zaman genişleme kapasitesine de sahip olmalıdır'
AB'nin genişlemesinden yana olduğunu dile getiren Scholz, "Eğer Avrupa Birliği genişleyecekse, o zaman genişleme kapasitesine de sahip olmalıdır ve bu nedenle bunun nasıl başarılabileceğini tartışmaya başlamış olmamız doğrudur" ifadelerini kullandı.
Scholz Alman hükümetinin İtalya açıklarındaki Alman göçmen kurtarma kuruluşlarına yaptığı maddi yardıma ilişkin de "Belirli görevlerin genişletilip genişletilemeyeceğini, bunun mantıklı olup olmadığını her zaman dikkatli bir şekilde seçmek zorunda kalacağız ve Akdeniz'in daha fazla ölü insanla dolmasını ve kaçakçıların bu konuda başarılı olmamasını sağlamak zorundayız" değerlendirmesinde bulundu.