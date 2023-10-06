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Bodrum için su uyarısı: 'Bizi zor günler bekliyor'
Bodrum için su uyarısı: 'Bizi zor günler bekliyor'
Bodrum'un ihtiyacını karşılayan barajlardan Mumcular'da su dip seviyeye düştü. "Mumcular Barajı'ndan su akışı tamamen kesilmiş durumda. Baraj gölünde su... 06.10.2023, Sputnik Türkiye
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фото, muğla sıtkı koçman üniversitesi, fotoğraf, bodrum, bodrum, muğla, su, su, mumcular barajı
фото, muğla sıtkı koçman üniversitesi, fotoğraf, bodrum, bodrum, muğla, su, su, mumcular barajı

Bodrum için su uyarısı: 'Bizi zor günler bekliyor'

19:32 06.10.2023
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Bodrum'un ihtiyacını karşılayan barajlardan Mumcular'da su dip seviyeye düştü. "Mumcular Barajı'ndan su akışı tamamen kesilmiş durumda. Baraj gölünde su tamamen bitti" diyen Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Önümüzdeki günlerde bizi çok zorlu günler bekliyor. Bu diğer uyarılardan farklı olarak suyumuzun tamamen bittiği anlamına geliyor" dedi.
© AA / Ali Ballı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Bodrum ilçesinin su ihtiyacını karşılayan barajlardan Mumcular Barajı'nın suyunun tamamen bittiğini, Geyik Barajı'nda da seviyenin ölü hacim civarında olduğunu bildirdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Bodrum ilçesinin su ihtiyacını karşılayan barajlardan Mumcular Barajı&#x27;nın suyunun tamamen bittiğini, Geyik Barajı&#x27;nda da seviyenin ölü hacim civarında olduğunu bildirdi. - Sputnik Türkiye
1/9
© AA / Ali Ballı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Bodrum ilçesinin su ihtiyacını karşılayan barajlardan Mumcular Barajı'nın suyunun tamamen bittiğini, Geyik Barajı'nda da seviyenin ölü hacim civarında olduğunu bildirdi.

© AA / Ali Ballı

Yaklaşık 18 milyon metreküp kapasitesi bulunan Mumcular Barajı'nda su dip seviyeye düştü.

Yaklaşık 18 milyon metreküp kapasitesi bulunan Mumcular Barajı&#x27;nda su dip seviyeye düştü. - Sputnik Türkiye
2/9
© AA / Ali Ballı

Yaklaşık 18 milyon metreküp kapasitesi bulunan Mumcular Barajı'nda su dip seviyeye düştü.

© AA / Ali Ballı

Baraj içerisinden geçen eski Bodrum-İzmir kara yolu ile diğer kalıntılar da suyun azalmasıyla görünür hale geldi.

Baraj içerisinden geçen eski Bodrum-İzmir kara yolu ile diğer kalıntılar da suyun azalmasıyla görünür hale geldi. - Sputnik Türkiye
3/9
© AA / Ali Ballı

Baraj içerisinden geçen eski Bodrum-İzmir kara yolu ile diğer kalıntılar da suyun azalmasıyla görünür hale geldi.

© AA / Ali Ballı

Özçelik, kuruyan baraj alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, Mumcular ve Geyik barajlarının ilçeye içme suyu sağlayan iki önemli baraj olduğunu söyledi.

Özçelik, kuruyan baraj alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, Mumcular ve Geyik barajlarının ilçeye içme suyu sağlayan iki önemli baraj olduğunu söyledi. - Sputnik Türkiye
4/9
© AA / Ali Ballı

Özçelik, kuruyan baraj alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, Mumcular ve Geyik barajlarının ilçeye içme suyu sağlayan iki önemli baraj olduğunu söyledi.

© AA / Ali Ballı

Kuraklık nedeniyle iki barajda da ciddi sıkıntıların olduğunu ifade eden Özçelik, şöyle konuştu:

Kuraklık nedeniyle iki barajda da ciddi sıkıntıların olduğunu ifade eden Özçelik, şöyle konuştu: - Sputnik Türkiye
5/9
© AA / Ali Ballı

Kuraklık nedeniyle iki barajda da ciddi sıkıntıların olduğunu ifade eden Özçelik, şöyle konuştu:

© AA / Ali Ballı

"Mumcular Barajı'ndan su akışı tamamen kesilmiş durumda. Baraj gölünde su tamamen bitti. Buradaki en önemli husus Geyik Barajı'nın da su seviyesinin ölü hacim civarında olması. Yeraltı su seviyemiz de benzer şekilde oldukça düşük durumda. Önümüzdeki günlerde bizi çok zorlu günler bekliyor. Bu diğer uyarılardan farklı olarak suyumuzun tamamen bittiği anlamına geliyor. Sanırım benzetmekte beis yoktur, daha önce Bodrum'un içme suyu anlamında bankada parası kalmamıştı borç alıyordu, şimdi bankada da para bitti."

&quot;Mumcular Barajı&#x27;ndan su akışı tamamen kesilmiş durumda. Baraj gölünde su tamamen bitti. Buradaki en önemli husus Geyik Barajı&#x27;nın da su seviyesinin ölü hacim civarında olması. Yeraltı su seviyemiz de benzer şekilde oldukça düşük durumda. Önümüzdeki günlerde bizi çok zorlu günler bekliyor. Bu diğer uyarılardan farklı olarak suyumuzun tamamen bittiği anlamına geliyor. Sanırım benzetmekte beis yoktur, daha önce Bodrum&#x27;un içme suyu anlamında bankada parası kalmamıştı borç alıyordu, şimdi bankada da para bitti.&quot; - Sputnik Türkiye
6/9
© AA / Ali Ballı

"Mumcular Barajı'ndan su akışı tamamen kesilmiş durumda. Baraj gölünde su tamamen bitti. Buradaki en önemli husus Geyik Barajı'nın da su seviyesinin ölü hacim civarında olması. Yeraltı su seviyemiz de benzer şekilde oldukça düşük durumda. Önümüzdeki günlerde bizi çok zorlu günler bekliyor. Bu diğer uyarılardan farklı olarak suyumuzun tamamen bittiği anlamına geliyor. Sanırım benzetmekte beis yoktur, daha önce Bodrum'un içme suyu anlamında bankada parası kalmamıştı borç alıyordu, şimdi bankada da para bitti."

© AA / Ali Ballı

Geyik Barajı'ndaki son ölü hacmin üzerinde 1-2 metrelik su farkının kullanılması ile ancak Bodrum'a içme suyu sağlanabildiğine dikkati çeken Özçelik, "Geyik Barajı'ndan su alınmaya devam edilmesi durumunda sisteme çamurlu su gelecek, böylelikle filtre ve vanaların da bozulması söz konusu olacaktır" dedi.

Geyik Barajı&#x27;ndaki son ölü hacmin üzerinde 1-2 metrelik su farkının kullanılması ile ancak Bodrum&#x27;a içme suyu sağlanabildiğine dikkati çeken Özçelik, &quot;Geyik Barajı&#x27;ndan su alınmaya devam edilmesi durumunda sisteme çamurlu su gelecek, böylelikle filtre ve vanaların da bozulması söz konusu olacaktır&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
7/9
© AA / Ali Ballı

Geyik Barajı'ndaki son ölü hacmin üzerinde 1-2 metrelik su farkının kullanılması ile ancak Bodrum'a içme suyu sağlanabildiğine dikkati çeken Özçelik, "Geyik Barajı'ndan su alınmaya devam edilmesi durumunda sisteme çamurlu su gelecek, böylelikle filtre ve vanaların da bozulması söz konusu olacaktır" dedi.

© AA / Ali Ballı

Özçelik, gelecek günlerde ilçeye yağış düşmemesi durumunda Bodrum'daki sürekli kesintilerin devamlı hal alacağını, bunun için acil durum eylem planı geliştirilerek derhal uygulamaya konulması gerektiğini vurguladı.

Özçelik, gelecek günlerde ilçeye yağış düşmemesi durumunda Bodrum&#x27;daki sürekli kesintilerin devamlı hal alacağını, bunun için acil durum eylem planı geliştirilerek derhal uygulamaya konulması gerektiğini vurguladı. - Sputnik Türkiye
8/9
© AA / Ali Ballı

Özçelik, gelecek günlerde ilçeye yağış düşmemesi durumunda Bodrum'daki sürekli kesintilerin devamlı hal alacağını, bunun için acil durum eylem planı geliştirilerek derhal uygulamaya konulması gerektiğini vurguladı.

© AA / Ali Ballı

Öte yandan suyun dip seviyeye düştüğü baraj dronla görüntülendi. Görüntülerde, bölgedeki tarihi alanların tamamen gün yüzüne çıktığı, seviyenin su alma sınırının altına düştüğü yer alıyor.

Öte yandan suyun dip seviyeye düştüğü baraj dronla görüntülendi. Görüntülerde, bölgedeki tarihi alanların tamamen gün yüzüne çıktığı, seviyenin su alma sınırının altına düştüğü yer alıyor. - Sputnik Türkiye
9/9
© AA / Ali Ballı

Öte yandan suyun dip seviyeye düştüğü baraj dronla görüntülendi. Görüntülerde, bölgedeki tarihi alanların tamamen gün yüzüne çıktığı, seviyenin su alma sınırının altına düştüğü yer alıyor.

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