https://sputniknews.com.tr/20231005/yapay-zeka-gunlugu-1076084256.html

Yapay Zeka Günlüğü

Yapay Zeka Günlüğü

Esin Özkan’a göre, yapay zeka tıpkı elektrik gibi hayatın her alanında fayda sağlayabilecek bir araç. Bu sebeple yapay zeka eğitimi herkese verilebilir... 05.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-05T12:34+0300

2023-10-05T12:34+0300

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yaşam

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Yapay Zeka Günlüğü Yapay Zeka Günlüğü

ChatGPT ve türevi olan sohbet robotları ile yapay zeka çalışmaları büyük bir ivme kazandı. Artık yapay zekalar hem direksiyon başına geçip araba kullanabiliyor, hem birçok bilgiyi ve görüntüyü algılayıp sohbet edebiliyor, hem de kullanıcıları davranışlarını analiz ederek veri modellemesi oluşturabiliyor.Fakat yapay zekanın kullanımı sadece bunlarla sınırlı değil. ABD Silahlı Kuvvetleri, savaş simülasyonları ve istihbarat bilgilerinin kategorize edilmesi gibi birçok verinin, birçok değişkenle en kısa sürede hazırlanması gibi karmaşık ve “top secret” görevleri de yapay zeka ile yürütüyor.Yakın zamanda tıbbın, tarımın ve hatta gündelik hayatın bile bir parçası olması beklenen yapay zeka ile ilgili eğitimleri kimlerin alabileceğini, 4e Academy kurucu ortağı, veri analizi uzmanı ve yapay zeka eğitmeni Esin Özkan ile konuştuk.‘Yapay zekayı elektrik gibi konumlandırmak lazım; geçici bir trend değil, hayatın her alanına etki edecek bir olgu’Bilhassa programlamada ve yazılımda, matris gibi ileri seviye matematik bilgisi gerektiğinden, birçok kişinin giriş seviyesinde yeterli eğitimi bulunmuyor. Dolayısıyla programlamaya herkes yönelemiyor. Fakat üretken yapay zekalar, insanlarla konuşma diliyle iletişim kuruyor ve bu sayede komut alarak iş yapıyor.Esin Özkan, sadece yapay zeka ile iletişim kurulacak anadili bilmenin bile, bu alanda eğitim almak için yeterli bir giriş seviyesi olduğunu belirtti. Özkan’ın yorumuna göre burada önemli olan, yapay zeka kavramını anlamak ve yapay zeka ile nasıl iletişim kurulacağını öğrenmek:“Yapay zekayı elektrik gibi konumlandırmak gerektiğiyle ilgili bir yorum gördüm. Buna katılıyorum. Yapay zeka geçici bir trend değil; tıpkı elektrik gibi hayatın her alanına etki edecek bir olgu. İnsanlara fayda sağlayacak müthiş bir hizmet. Elektriği düşünelim mesela bir tıpçıya da yardım ediyor, evde oturan insana da fayda sağlıyor, tarımla uğraşan insanlara da katkı sağlıyor. Herkesin yapay zeka ile ilgili yapabileceği bir şeyler var aslında. Yani şöyle düşünmek lazım, elektrikli bir aletle kullanılarak kolayca yapılabilecek bir işi kol gücüyle yapmaya gerek yok. Aynı mantık yapay zekada da işliyor. Tasarım alanında mesela yapay zeka öne çıkıyor bugünlerde. Mikrobiyologlar birçok keşfi yapay zeka algoritmaları ile yapıyor. Hatta bilim insanları, dinozorların yok oluşunu tekrar ele almayı düşünüyor. Yapay zeka destekli simülasyonlar ile dinozorların yok oluşunu tekrar ele alma planları var. Yani böyle bakınca, herkes için faydalı olabilir gibi geliyor. Zaten bugünlerde üretken yapay zekayı kullanıyoruz. Ortak noktaları ise konuşma diliyle iletişim kurulması. Bir giriş seviyesi yok yani. Bir makine ile konuşmayı, onunla iş yapmayı öğreniyoruz. Yani herkes makine ile konuşmayı öğrenebilir.”

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