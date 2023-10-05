https://sputniknews.com.tr/20231005/venedikte-21-kisinin-oldugu-otobus-kazasinin-yeni-goruntuleri-ortaya-cikti-1076048501.html
Venedik’te 21 kişinin öldüğü otobüs kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Venedik’te 21 kişinin öldüğü otobüs kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
İtalya'nın Venedik kentine bağlı Mestre'de salı günü 21 kişinin ölümüne yol açan otobüs kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T12:13+0300
2023-10-05T12:13+0300
2023-10-05T12:13+0300
video
yaşam
venedik
otobüs kazası
italya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/05/1076048968_0:92:2917:1732_1920x0_80_0_0_cdd2700af55988c4232bf089da7f9388.png
İtalya'nın Venedik kentine bağlı Mestre'de salı günü akşam saatlerinde Marghera'ya giden yolcu otobüsünün üst geçitten düştüğü anın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.Otoyolda ilerleyen otobüsün elektrik direğine çarptığı, daha sonra yoldan çıkarak üst geçitten aşağıya uçtuğu görüldü. Otobüsün üst geçitten demir yoluna düştükten sonra çarpmanın etkisiyle alev aldığı belirtilmişti. Kazada, 21 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Venedik Belediyesi' kazanın ardından Venedik'te 3 günlük yas ilan edildiğini açıklamıştı.Kazanın çıkış sebebi henüz bilinmezken, yaşamını yitiren otobüs şoförünün fenalaşmış olabileceği ya da yol kenarındaki bariyerlerin zayıf olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.
venedik
italya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/05/1076048968_242:0:2673:1823_1920x0_80_0_0_0f5d4d56ca87d708169facd87298691e.png
Venedik’te 21 kişinin öldüğü otobüs kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Venedik’te 21 kişinin öldüğü otobüs kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
2023-10-05T12:13+0300
true
PT0M45S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, venedik, otobüs kazası, italya, видео
video, venedik, otobüs kazası, italya, видео
Venedik’te 21 kişinin öldüğü otobüs kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Abone ol
İtalya'nın Venedik kentine bağlı Mestre'de salı günü 21 kişinin ölümüne yol açan otobüs kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
İtalya'nın Venedik kentine bağlı Mestre'de salı günü akşam saatlerinde Marghera'ya giden yolcu otobüsünün üst geçitten düştüğü anın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Otoyolda ilerleyen otobüsün elektrik direğine çarptığı, daha sonra yoldan çıkarak üst geçitten aşağıya uçtuğu görüldü.
Otobüsün üst geçitten demir yoluna düştükten sonra çarpmanın etkisiyle alev aldığı belirtilmişti.
Kazada, 21 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.
Venedik Belediyesi' kazanın ardından Venedik'te 3 günlük yas ilan edildiğini açıklamıştı.
Kazanın çıkış sebebi henüz bilinmezken, yaşamını yitiren otobüs şoförünün fenalaşmış olabileceği ya da yol kenarındaki bariyerlerin zayıf olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.