https://sputniknews.com.tr/20231005/ucak-kalkis-sirasinda-hangara-carpti-patlamada-2-kisi-hayatini-kaybetti-1076058020.html
Uçak kalkış sırasında hangara çarptı: Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti
Uçak kalkış sırasında hangara çarptı: Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti
Brezilya’da çift motorlu bir uçağın kalkış sırasında hangara çarpmasının ardından patlama meydana geldi. Patlamada uçağın pilotu ve pist görevlisi hayatını... 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T15:42+0300
2023-10-05T15:42+0300
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video
dünya
brezilya
uçak pisti
uçak kazası
lucas do rio verde
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Brezilya’nın Lucas do Rio Verde şehrinde çift motorlu bir uçağın kalkış sırasında hangara çarpmasının ardından yaşanan patlamada 2 kişi yaşamını yitirdi.Bom Futuro Havaalanı’nda kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra uçağın sol kanadı piste çarptı.Kazada uçağın pilotu ile pist görevlisi hayatını kaybederken, yaralanan 2 yolcu hastaneye sevk edildi.Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı açıklandı.
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Uçak kalkış sırasında hangara çarptı
Uçak kalkış sırasında hangara çarptı
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video, brezilya, uçak pisti, uçak kazası, видео, lucas do rio verde
video, brezilya, uçak pisti, uçak kazası, видео, lucas do rio verde
Uçak kalkış sırasında hangara çarptı: Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti
15:42 05.10.2023 (güncellendi: 15:52 05.10.2023) Abone ol
Brezilya’da çift motorlu bir uçağın kalkış sırasında hangara çarpmasının ardından patlama meydana geldi. Patlamada uçağın pilotu ve pist görevlisi hayatını kaybetti.
Brezilya’nın Lucas do Rio Verde şehrinde çift motorlu bir uçağın kalkış sırasında hangara çarpmasının ardından yaşanan patlamada 2 kişi yaşamını yitirdi.
Bom Futuro Havaalanı’nda kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra uçağın sol kanadı piste çarptı.
Kazada uçağın pilotu ile pist görevlisi hayatını kaybederken, yaralanan 2 yolcu hastaneye sevk edildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı açıklandı.