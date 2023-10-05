https://sputniknews.com.tr/20231005/tff-baskani-buyukeksi-besiktas-stadyumunu-terk-etti--1076071659.html
TFF Başkanı Büyükekşi, Beşiktaş Stadyumu’nu terk etti
TFF Başkanı Büyükekşi, Beşiktaş Stadyumu’nu terk etti
Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Lugano ile oynadığı müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Bak ile beraber takip eden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı... 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T21:11+0300
2023-10-05T21:11+0300
2023-10-05T21:11+0300
spor
mehmet büyükekşi
stadyum
türkiye futbol federasyonu (tff)
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UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Beşiktaş, sahasında İsviçre ekibi Lugano ile karşılaştığı müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi ile protokol tribününden takip etti. TFF Başkanı Büyükekşi, Beşiktaş tribünlerinden gelen küfürlü tezahürat sonrası karşılaşmanın ilk yarısı bitmeden stadyumu terk etti.
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mehmet büyükekşi, stadyum, türkiye futbol federasyonu (tff)
mehmet büyükekşi, stadyum, türkiye futbol federasyonu (tff)
TFF Başkanı Büyükekşi, Beşiktaş Stadyumu’nu terk etti
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Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Lugano ile oynadığı müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Bak ile beraber takip eden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, kendisine yönelik yapılan tezahüratlar sonrası ilk yarı bitmeden stattan ayrıldı.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Beşiktaş, sahasında İsviçre ekibi Lugano ile karşılaştığı müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi ile protokol tribününden takip etti.
TFF Başkanı Büyükekşi, Beşiktaş tribünlerinden gelen küfürlü tezahürat sonrası karşılaşmanın ilk yarısı bitmeden stadyumu terk etti.