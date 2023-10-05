https://sputniknews.com.tr/20231005/tff-baskani-buyukeksi-besiktas-stadyumunu-terk-etti--1076071659.html

TFF Başkanı Büyükekşi, Beşiktaş Stadyumu’nu terk etti

TFF Başkanı Büyükekşi, Beşiktaş Stadyumu’nu terk etti

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Lugano ile oynadığı müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Bak ile beraber takip eden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı... 05.10.2023, Sputnik Türkiye

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spor

mehmet büyükekşi

stadyum

türkiye futbol federasyonu (tff)

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UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Beşiktaş, sahasında İsviçre ekibi Lugano ile karşılaştığı müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi ile protokol tribününden takip etti. TFF Başkanı Büyükekşi, Beşiktaş tribünlerinden gelen küfürlü tezahürat sonrası karşılaşmanın ilk yarısı bitmeden stadyumu terk etti.

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mehmet büyükekşi, stadyum, türkiye futbol federasyonu (tff)