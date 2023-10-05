https://sputniknews.com.tr/20231005/tayvani-vuran-koinu-tayfunu-nedeniyle-190-kisi-yaralandi-1076047108.html
Tayvan'ı vuran Koinu Tayfunu nedeniyle 190 kişi yaralandı
Tayvan'ı vuran Koinu Tayfunu nedeniyle 190 kişi yaralandı
Tayvan’da Koinu Tayfunu’nun yol açtığı şiddetli rüzgar ve yağışların etkisiyle 190 kişi yaralandı. 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T11:36+0300
2023-10-05T11:36+0300
2023-10-05T11:36+0300
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tayvan
koinu tayfunu
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Tayvan’da Koinu Tayfunu şiddetini gösterdi.Tayvan İtfaiye Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, Hengchun yarımadasında rüzgar hızı saatte 252 kilometreye kadar çıkan kategori 4 seviyesindeki tayfunun neden olduğu şiddetli yağış ve rüzgarlar, 190 kişinin yaralanmasına yol açtı.Ülkenin güneydoğusunda yer alan 5 bin nüfuslu Orkide Adası’nda etkili olan rüzgar araçları savururken, limandaki balıkçı tekneleri battı.Tayvan’ın başlıca hava yolu şirketleri uçuşların çoğunun iptal edildiğini duyururken, feribot seferleri de durduruldu.
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Tayvan'ı vuran Koinu Tayfunu nedeniyle 190 kişi yaralandı
Tayvan'ı vuran Koinu Tayfunu nedeniyle 190 kişi yaralandı
2023-10-05T11:36+0300
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video, tayfun, tayvan, koinu tayfunu, видео
video, tayfun, tayvan, koinu tayfunu, видео
Tayvan'ı vuran Koinu Tayfunu nedeniyle 190 kişi yaralandı
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Tayvan’da Koinu Tayfunu’nun yol açtığı şiddetli rüzgar ve yağışların etkisiyle 190 kişi yaralandı.
Tayvan’da Koinu Tayfunu şiddetini gösterdi.
Tayvan İtfaiye Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, Hengchun yarımadasında rüzgar hızı saatte 252 kilometreye kadar çıkan kategori 4 seviyesindeki tayfunun neden olduğu şiddetli yağış ve rüzgarlar, 190 kişinin yaralanmasına yol açtı.
Ülkenin güneydoğusunda yer alan 5 bin nüfuslu Orkide Adası’nda etkili olan rüzgar araçları savururken, limandaki balıkçı tekneleri battı.
Tayvan’ın başlıca hava yolu şirketleri uçuşların çoğunun iptal edildiğini duyururken, feribot seferleri de durduruldu.