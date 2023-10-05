https://sputniknews.com.tr/20231005/tayvani-vuran-koinu-tayfunu-nedeniyle-190-kisi-yaralandi-1076047108.html

Tayvan'ı vuran Koinu Tayfunu nedeniyle 190 kişi yaralandı

Tayvan'ı vuran Koinu Tayfunu nedeniyle 190 kişi yaralandı

Tayvan’da Koinu Tayfunu’nun yol açtığı şiddetli rüzgar ve yağışların etkisiyle 190 kişi yaralandı. 05.10.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

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tayfun

tayvan

koinu tayfunu

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Tayvan’da Koinu Tayfunu şiddetini gösterdi.Tayvan İtfaiye Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, Hengchun yarımadasında rüzgar hızı saatte 252 kilometreye kadar çıkan kategori 4 seviyesindeki tayfunun neden olduğu şiddetli yağış ve rüzgarlar, 190 kişinin yaralanmasına yol açtı.Ülkenin güneydoğusunda yer alan 5 bin nüfuslu Orkide Adası’nda etkili olan rüzgar araçları savururken, limandaki balıkçı tekneleri battı.Tayvan’ın başlıca hava yolu şirketleri uçuşların çoğunun iptal edildiğini duyururken, feribot seferleri de durduruldu.

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Tayvan'ı vuran Koinu Tayfunu nedeniyle 190 kişi yaralandı Tayvan'ı vuran Koinu Tayfunu nedeniyle 190 kişi yaralandı 2023-10-05T11:36+0300 true PT0M25S

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