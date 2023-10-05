Selvi: İçişleri Bakanlığı'na saldırıyı düzenleyen araç 400 kilometrelik yolda nasıl tespit edilmedi?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
TOGG fabrikasını İsmail Saymaz da ziyaret etti
07:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
TÜİK ve ENAG yıllık enflasyonu açıkladı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
GÜN ORTASI
Oğuz Dizer: Galatasaray’ı yarı finalde görmek kimseyi şaşırtmasın
12:00
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD: “Ukrayna’ya uzun vadeli destek verecek paramız yok”
15:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
ABD basını: “Silah stoklarını tükenen Avrupa, Ukrayna'ya yardım gönderemiyor”
17:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
ABD'nin bütçe yardımını kesmesi üzerine Ukrayna'nın kaybı açıklandı
18:16
2 dk
SESLİ HABER
'Ukrayna'ya yardım içermeyen' bütçe taslağını onaylayan ABD'ye Borrell’den tepki: Pişman olacağız
18:36
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Blinken: Biden, Rusya'yla doğrudan çatışma niyetinde değil
19:13
2 dk
SESLİ HABER
ABD'nin Ukrayna için çıkardığı 'Lend-Lease Yasası' yürürlükten kalktı
19:30
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Macaristan, Ukrayna'ya verilen yardımın yarıya indirilmesini önerdi
20:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Kiev, Washington’dan yardım almazsa memur maaşlarını ödemekte sıkıntı yaşayacak
20:33
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Müşavirlikte doping yapmama şartı kaldırıldı
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
FETHİ YILMAZ'LA 30 DAKİKA
Gündemin öne çıkan köşe yazıları
10:30
37 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
SESLİ HABER
Fransız uzman: “Batı, Ukrayna'ya verebileceği tüm silahları verdi”
13:38
2 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
ABD’nin Ukrayna'ya ‘yolsuzluk’ nedeniyle diplomatik nota gönderdiği ortaya çıktı
17:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Macaristan, Ukrayna'ya verilen yardımın yarıya indirilmesini önerdi
18:13
1 dk
SESLİ HABER
Fransız uzman: “Batı, Ukrayna'ya verebileceği tüm silahları verdi”
18:32
2 dk
SESLİ HABER
McCarthy'in görevinden alınmasını yorumlayan Rus senatör Puşkov: ABD’de bölünme daha da derinleşecek
18:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Medvedev: “ABD'nin sadece 2 ay yetecek parası kaldı”
19:14
2 dk
SESLİ HABER
Pekin, Kiev'in "savaş sponsorları" listesine ilişkin kararına sert bir şekilde karşı çıktı
19:31
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Petrolü tavan fiyatın üstünde satıyoruz
19:48
2 dk
SESLİ HABER
Sputnik’e konuşan Türk kaynak: Tahıl koridorunun kaderi yıl sonunda netlik kazanabilir
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: “Ukrayna'ya yardımı durdurma fikri Batı'da ivme kazanıyor”
20:31
1 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan Türkiye'ye yeni uzay istasyonu projesiyle ilgili teklif
20:46
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20231005/selvi-icisleri-bakanligina-saldiriyi-duzenleyen-arac-400-kilometrelik-yolda-nasil-tespit-edilmedi-1076042645.html
Selvi: İçişleri Bakanlığı'na saldırıyı düzenleyen araç 400 kilometrelik yolda nasıl tespit edilmedi?
Selvi: İçişleri Bakanlığı'na saldırıyı düzenleyen araç 400 kilometrelik yolda nasıl tespit edilmedi?
Abdulkadir Selvi, hafta sonu saldırı düzenleyen aracın Kayseri'den Ankara'ya nasıl ulaştığına dair merakın sürdüğünü belirtti ve "400 kilometrelik Kayseri... 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T09:41+0300
2023-10-05T09:41+0300
türkiye
abdulkadir selvi
ankara
terör
kayseri
içişleri bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/19/1062671681_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_b7840a5454762aebf4e542d5b0658fc6.jpg
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugün kaleme aldığı yazısında Ankara'da düzenlenen terör saldırısına dair detaylara yer verdi."PKK’lı iki teröristin Meclis’in açılacağı gün İçişleri Bakanlığı’na yönelik olarak yaptığı saldırıyla ilgili incelemeler sürüyor" ifadelerini kullanan Selvi, yazısında şu noktalara dikkat çekti:
https://sputniknews.com.tr/20231004/icisleri-bakanligi-acikladi-ankaradaki-teror-saldirisini-gerceklestirenlerin-kimlikleri-belli-oldu-1076004369.html
türkiye
ankara
kayseri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/19/1062671681_55:0:1315:945_1920x0_80_0_0_eb713d09bdb09d3037cd50d261412845.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abdulkadir selvi, ankara, terör, kayseri, içişleri bakanlığı
abdulkadir selvi, ankara, terör, kayseri, içişleri bakanlığı

Selvi: İçişleri Bakanlığı'na saldırıyı düzenleyen araç 400 kilometrelik yolda nasıl tespit edilmedi?

09:41 05.10.2023
© DHAHürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2023
© DHA
Abone olTelegram
Abdulkadir Selvi, hafta sonu saldırı düzenleyen aracın Kayseri'den Ankara'ya nasıl ulaştığına dair merakın sürdüğünü belirtti ve "400 kilometrelik Kayseri, Kırıkkale ve Ankara yolunda kameralarca tespit edilmeden, Ankara’ya kadar nasıl ulaştığı araştırılıyor" dedi.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugün kaleme aldığı yazısında Ankara'da düzenlenen terör saldırısına dair detaylara yer verdi.
"PKK’lı iki teröristin Meclis’in açılacağı gün İçişleri Bakanlığı’na yönelik olarak yaptığı saldırıyla ilgili incelemeler sürüyor" ifadelerini kullanan Selvi, yazısında şu noktalara dikkat çekti:
"Üzerlerinden cephanelik denecek kadar silah, mühimmat ve C-4 patlayıcı çıkan iki teröristin, silahları yanlarında mı getirdikleri yoksa silahların ayrı yoldan getirilip bir noktada teröristlerle mi buluşturulduğu noktası aydınlatılmaya çalışıyor. Daha önceki eylemlerde patlayıcı ile teröristler ayrı kanallardan getirilip, saldırı öncesinde buluşturuluyordu. 4. Teröristler Kayseri Develi’de Çataloluk Köyü’nde veteriner teknisyeni Mikail Bozlağan’ı şehit ederek aracını gasp etmişlerdi. Teröristler gasp ettikleri hafif ticari araçla 400 kilometrelik yolu kat ederek Ankara’ya ulaşmışlardı. Eylemin gerçekleştiği andan itibaren aracın plakasının sisteme girilip girilmediği araştırılıyor. Teröristlerin gasp ettikleri hafif ticari araçla Ankara’ya gelerek bu saldırıyı nasıl gerçekleştirdikleri sorusuna cevap aranıyor. Terör soruşturmasını yürüten savcılık ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler bu soruya yanıt arıyor. Teröristlerin aracı gasp ettikleri olay, jandarma bölgesinde yer almıştı. İlk tespitler, aracın plakasının sisteme girildiği ama terör eylemi koduyla girilmediği yönünde. Bir cinayet şüphesi nedeniyle aracın plakasının sisteme asayiş olayı olarak girildiği yönünde. Ama işlenen cinayet nedeniyle araç asayiş koduyla da sisteme girilse dahi 400 kilometrelik Kayseri, Kırıkkale ve Ankara yolunda kameralarca tespit edilmeden, Ankara’ya kadar nasıl ulaştığı araştırılıyor. Eğer terör koduyla girilseydi kameralar tarafından kırmızı kodlu tespit edilirdi."
Ankara'da bombalı saldırı girişimi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2023
TÜRKİYE
Ankara'da bombalı saldırı girişimi, İçişleri açıkladı: '2. teröristin kimliği de belirlendi'
Dün, 06:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала