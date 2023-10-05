Selvi: İçişleri Bakanlığı'na saldırıyı düzenleyen araç 400 kilometrelik yolda nasıl tespit edilmedi?

"Üzerlerinden cephanelik denecek kadar silah, mühimmat ve C-4 patlayıcı çıkan iki teröristin, silahları yanlarında mı getirdikleri yoksa silahların ayrı yoldan getirilip bir noktada teröristlerle mi buluşturulduğu noktası aydınlatılmaya çalışıyor. Daha önceki eylemlerde patlayıcı ile teröristler ayrı kanallardan getirilip, saldırı öncesinde buluşturuluyordu. 4. Teröristler Kayseri Develi’de Çataloluk Köyü’nde veteriner teknisyeni Mikail Bozlağan’ı şehit ederek aracını gasp etmişlerdi. Teröristler gasp ettikleri hafif ticari araçla 400 kilometrelik yolu kat ederek Ankara’ya ulaşmışlardı. Eylemin gerçekleştiği andan itibaren aracın plakasının sisteme girilip girilmediği araştırılıyor. Teröristlerin gasp ettikleri hafif ticari araçla Ankara’ya gelerek bu saldırıyı nasıl gerçekleştirdikleri sorusuna cevap aranıyor. Terör soruşturmasını yürüten savcılık ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler bu soruya yanıt arıyor. Teröristlerin aracı gasp ettikleri olay, jandarma bölgesinde yer almıştı. İlk tespitler, aracın plakasının sisteme girildiği ama terör eylemi koduyla girilmediği yönünde. Bir cinayet şüphesi nedeniyle aracın plakasının sisteme asayiş olayı olarak girildiği yönünde. Ama işlenen cinayet nedeniyle araç asayiş koduyla da sisteme girilse dahi 400 kilometrelik Kayseri, Kırıkkale ve Ankara yolunda kameralarca tespit edilmeden, Ankara’ya kadar nasıl ulaştığı araştırılıyor. Eğer terör koduyla girilseydi kameralar tarafından kırmızı kodlu tespit edilirdi."