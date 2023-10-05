Deprem fay haritası güncellendi: 45 ilden geçiyor

"Yeni haritada yeni ve çok önemli bir bulgu getirmiyor. Doğal bir şey. Türkiye'nin zaten en tehlikeli olan kuşakları levha sınırı dediğimiz Kuzey Anadolu Fayı, Anadolu levhasıyla Avrasya levhasının sınırını oluşturan doğrultu atımlı transform fay özelliğinde bir fay. Erzincan'dan başlayıp İstanbul'a kadar ve Doğu'ya doğru da Van civarından İran'a doğru uzanan bin 500 kilometre ülke sınırları içinde neredeyse boyu olan bir fay bu. Ve bu fayın üzerinde zaten 39 ve günümüze kadar yaklaşık 8, 7 ve üzerinde deprem üretti bu fay. 1912 yılında Mürefte depremiyle Tekirdağ civarından başladı İstanbul'a doğru, Marmara Denizi'nin içinde de kırıldı bir miktar orta Marmara fayına kadar geldi. Sonra 39, 42, 43, 50'li yıllar, 60'lı yıllar... 8 kere kırıldı bu fay. Yıktı geçti. Erzincan'da 39 depreminde, milat kabul ettik. Haritamızı ve yönetmeliğimizi ona göre hazırladık."