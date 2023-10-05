Deprem fay haritası güncellendi: 45 ilden geçiyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay gazetecilerin TOGG fabrikası ziyaretini değerlendirdi
07:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
TÜİK ve ENAG yıllık enflasyonu açıkladı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
GÜN ORTASI
Oğuz Dizer: Galatasaray’ı yarı finalde görmek kimseyi şaşırtmasın
12:00
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
‘XR başlıkları ile gerçek hayattaki masamızı sanal oyun alanına çevirebiliriz’
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD: “Ukrayna’ya uzun vadeli destek verecek paramız yok”
15:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘O kadar cahil bir dönemde yaşıyoruz ki, Roosevelt’i, Churchill’i, o dönemi kıskanmamak elde değil’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
ABD basını: “Silah stoklarını tükenen Avrupa, Ukrayna'ya yardım gönderemiyor”
17:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
ABD'nin bütçe yardımını kesmesi üzerine Ukrayna'nın kaybı açıklandı
18:16
2 dk
SESLİ HABER
'Ukrayna'ya yardım içermeyen' bütçe taslağını onaylayan ABD'ye Borrell’den tepki: Pişman olacağız
18:36
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Blinken: Biden, Rusya'yla doğrudan çatışma niyetinde değil
19:13
2 dk
SESLİ HABER
ABD'nin Ukrayna için çıkardığı 'Lend-Lease Yasası' yürürlükten kalktı
19:30
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Macaristan, Ukrayna'ya verilen yardımın yarıya indirilmesini önerdi
20:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Kiev, Washington’dan yardım almazsa memur maaşlarını ödemekte sıkıntı yaşayacak
20:33
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Spor müşavirleri yönetmeliği değiştirildi
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Avrupa arenasında
12:00
90 dk
SESLİ HABER
Fransız uzman: “Batı, Ukrayna'ya verebileceği tüm silahları verdi”
13:34
2 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
15:00
0 dk
ANKARA FARKI
Türkiye teröre karşı nasıl bir politika izlemeli?
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
NATO'nun Ukrayna'ya yönelik mühimmatı tükenmek üzere: “Dibini sıyırıyorlar”
16:21
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’nin Ukrayna'ya ‘yolsuzluk’ nedeniyle diplomatik nota gönderdiği ortaya çıktı
17:15
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Macaristan, Ukrayna'ya verilen yardımın yarıya indirilmesini önerdi
18:13
1 dk
SESLİ HABER
Fransız uzman: “Batı, Ukrayna'ya verebileceği tüm silahları verdi”
18:32
2 dk
SESLİ HABER
McCarthy'in görevinden alınmasını yorumlayan Rus senatör Puşkov: ABD’de bölünme daha da derinleşecek
18:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Medvedev: “ABD'nin sadece 2 ay yetecek parası kaldı”
19:14
2 dk
SESLİ HABER
Pekin, Kiev'in "savaş sponsorları" listesine ilişkin kararına sert bir şekilde karşı çıktı
19:31
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Petrolü tavan fiyatın üstünde satıyoruz
19:48
2 dk
SESLİ HABER
Sputnik’e konuşan Türk kaynak: Tahıl koridorunun kaderi yıl sonunda netlik kazanabilir
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: “Ukrayna'ya yardımı durdurma fikri Batı'da ivme kazanıyor”
20:29
1 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan Türkiye'ye yeni uzay istasyonu projesiyle ilgili teklif
20:44
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20231005/mta-diri-fay-haritasini-guncelledi-45-ilden-geciyor-1076059249.html
Deprem fay haritası güncellendi: 45 ilden geçiyor
Deprem fay haritası güncellendi: 45 ilden geçiyor
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü Türkiye'deki canlı fay hatları haritasını güncelledi. Buna göre 45 il ile 110 ilçe aktif fay hatları üzerinde. Peki o iller... 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T16:19+0300
2023-10-05T16:21+0300
türkiye
doğu anadolu fay hattı
fay hattı
kuzey anadolu fay hattı (kaf)
deprem
kandilli
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104040/22/1040402234_3:0:1000:561_1920x0_80_0_0_d006cd78a6361248ccca40ea718210f6.png
Türkiye'de fay haritasını güncelledi. Buna göre 150 olan aktif fay hatları birden 500'e çıktı. Öte yandan 45 ilde 110 ilçe de aktif fay hatları üzerinde yer alıyor. Peki bu ne anlama geliyor?Deprem Uzmanı Prof Dr. Süleyman Pampal CNN TÜRK canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:'Bu fay 8 kez kırıldı''Doğu Anadolu Fayı ve Ölüdeniz Fayı''Yeri tespit edilemeyen faylar var''Küçük fay demek küçük deprem demek değil'Yeni fay hatları üzerinde yerleşim yerleri mi var?
türkiye
kuzey anadolu fay hattı (kaf)
kandilli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104040/22/1040402234_160:0:908:561_1920x0_80_0_0_faaf98a4a128f56f242c20c5f99020b8.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
doğu anadolu fay hattı, fay hattı, kuzey anadolu fay hattı (kaf), deprem, kandilli
doğu anadolu fay hattı, fay hattı, kuzey anadolu fay hattı (kaf), deprem, kandilli

Deprem fay haritası güncellendi: 45 ilden geçiyor

16:19 05.10.2023 (güncellendi: 16:21 05.10.2023)
© TwitterFay hattı
Fay hattı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2023
© Twitter
Abone olTelegram
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü Türkiye'deki canlı fay hatları haritasını güncelledi. Buna göre 45 il ile 110 ilçe aktif fay hatları üzerinde. Peki o iller ve ilçeler hangileri, taşıdıkları riskler neler?
Türkiye'de fay haritasını güncelledi. Buna göre 150 olan aktif fay hatları birden 500'e çıktı. Öte yandan 45 ilde 110 ilçe de aktif fay hatları üzerinde yer alıyor. Peki bu ne anlama geliyor?
Deprem Uzmanı Prof Dr. Süleyman Pampal CNN TÜRK canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:
"MTA 1935 yılında kurulan çok değerli bir kurumumuz. Sürekli haritalar yapılıyor, yapılanlar yenileniyor. Revize ediliyor. En son 2012'de güncellenmişti. Bakın 10 yıl sonra. Yarın daha sıkı bir çalışma yapılır MTA'ya kaynak ayrılır Türkiye'nin aktif fayları daha hızlı bir şekilde haritalanır. O zaman belki 3 yıl sonra yenilenir.

'Bu fay 8 kez kırıldı'

"Yeni haritada yeni ve çok önemli bir bulgu getirmiyor. Doğal bir şey. Türkiye'nin zaten en tehlikeli olan kuşakları levha sınırı dediğimiz Kuzey Anadolu Fayı, Anadolu levhasıyla Avrasya levhasının sınırını oluşturan doğrultu atımlı transform fay özelliğinde bir fay. Erzincan'dan başlayıp İstanbul'a kadar ve Doğu'ya doğru da Van civarından İran'a doğru uzanan bin 500 kilometre ülke sınırları içinde neredeyse boyu olan bir fay bu. Ve bu fayın üzerinde zaten 39 ve günümüze kadar yaklaşık 8, 7 ve üzerinde deprem üretti bu fay. 1912 yılında Mürefte depremiyle Tekirdağ civarından başladı İstanbul'a doğru, Marmara Denizi'nin içinde de kırıldı bir miktar orta Marmara fayına kadar geldi. Sonra 39, 42, 43, 50'li yıllar, 60'lı yıllar... 8 kere kırıldı bu fay. Yıktı geçti. Erzincan'da 39 depreminde, milat kabul ettik. Haritamızı ve yönetmeliğimizi ona göre hazırladık."

'Doğu Anadolu Fayı ve Ölüdeniz Fayı'

"En son 6 Şubat depremlerini üreten Doğu Anadolu Fayı ve Ölüdeniz Fayı... Bu Ölüdeniz fay özellikle Kızıldeniz'in sağ, boynuz gibi olan kesiminden başlayıp İsrail, Lübnan, Suriye üzerinden Hatay civarında Türkiye'ye giren Ölüdeniz fayı ve Kahramanmaraş son depremi üreten bölge burası. Türkoğlu civarında başladı güneye ve kuzeye doğru devam etti. Yaklaşık 400 kilometre kırıldı. Bu fay da Karlıova'da Kuzey Anadolu Fay'ıyla kesişiyor. Bu da levha sınırı. Hangi levha; Arap levhasıyla Anadolu levhasının sınırı."

'Yeri tespit edilemeyen faylar var'

"Yeni tespit edilmiş hatta edilememiş hatta edilemeyecek faylar var, çünkü elde ipucu yok. Malatya civarında, Doğanhisar, Yeşilhisar artçı depremleri oldu. Bunlar yeni bir fay değerlendirmesi yapan meslektaşlarımız oldu. Sonradan anlaşıldı ki, Türkiye diri fay haritasında görünmüyor ama meslektaşlarımız bağımsız olarak bir doktora çalışması üretmek adına çalışmalar yapmış, bu fayları haritalamışlar biliniyor. Üstelik 6 Şubat depremlerinde yüzey kırığı da vermiş."

'Küçük fay demek küçük deprem demek değil'

"Bu önemli fayları biliyoruz. Bunlar eski haritada da vardı. Yeni haritada kısmen daha tarihi faylar, bu ana fayların çevresinde Kuzey Anadolu Fayı'nın Doğu Anadolu Fayı'nın, Ölüdeniz Fay'ının, Tuz gölü ve Batı Anadolu Ege Graben sistemini oluşturan fayların, ana fayların civarında tarihi fay var. Bunlar daha küçük ölçekli faylar. Doğal olarak da küçük ölçekli depremler üretebilir ama küçük fay küçük deprem değil. Böyle genellenebilir ancak bunun dışına çıkan örnekler Türkiye'de ve dünyada da var."

Yeni fay hatları üzerinde yerleşim yerleri mi var?

"Erzincan buna çok tipik bir örnek. Türkiye'de yaklaşık 50 yılda bir yıkılır Erzincan. Son bin yılda 20 kez yıkılmış. Kuzey Anadolu Fayı'nın tam üzerinde. Burada biz, 20 kez yıkıldığımız halde yine aynı yere aynı şekilde şehir kurmuşuz. Kurmaya devam ediyoruz. Türkiye'de böyle çok var.""
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала