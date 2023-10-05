https://sputniknews.com.tr/20231005/merkez-bankasindan-yeni-faaliyet-izni-1076042786.html
Merkez Bankası'ndan yeni faaliyet izni
Merkez Bankası'ndan yeni faaliyet izni
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TRPOS Ödeme Kuruluşu AŞ'nin ödeme kuruluşu olarak faaliyet göstermesine izin verdi. 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T09:54+0300
2023-10-05T09:54+0300
2023-10-05T09:54+0300
ekonomi
merkez bankası
resmi gazete
ödeme
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TRPOS Ödeme Kuruluşu AŞ'nin ödeme kuruluşu olarak faaliyet göstermesine izin verdi.TCMB'nin söz konusu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karara göre, verilen izin kapsamında TRPOS Ödeme Kuruluşu AŞ, ödeme aracı kabul yetkisiyle sınırlı olmak üzere ödeme hizmetleri sunacak.
https://sputniknews.com.tr/20231004/merkez-bankasi-enflasyona-en-buyuk-katki-hizmet-fiyatlarindan-1076013991.html
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merkez bankası, resmi gazete, ödeme
merkez bankası, resmi gazete, ödeme
Merkez Bankası'ndan yeni faaliyet izni
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TRPOS Ödeme Kuruluşu AŞ'nin ödeme kuruluşu olarak faaliyet göstermesine izin verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TRPOS Ödeme Kuruluşu AŞ'nin ödeme kuruluşu olarak faaliyet göstermesine izin verdi.
TCMB'nin söz konusu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karara göre, verilen izin kapsamında TRPOS Ödeme Kuruluşu AŞ, ödeme aracı kabul yetkisiyle sınırlı olmak üzere ödeme hizmetleri sunacak.