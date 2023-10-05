https://sputniknews.com.tr/20231005/meral-aksener-iyi-partinin-eskisehir-adayini-acikladi-1076058868.html
Meral Akşener, İYİ Parti'nin Eskişehir adayını açıkladı
Meral Akşener, İYİ Parti'nin Eskişehir adayını açıkladı
Yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla girmeye karar veren İYİ Parti’nin İzmir’in ardından Eskişehir adayı da bugün belli oldu. 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T15:54+0300
2023-10-05T15:54+0300
2023-10-05T15:54+0300
politika
meral akşener
iyi parti
eskişehir
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayının Melih Aydın, Odunpazarı Belediye Başkan Adayının da Emine Edizgil olduğunu açıkladı.
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meral akşener, iyi parti, eskişehir
meral akşener, iyi parti, eskişehir
Meral Akşener, İYİ Parti'nin Eskişehir adayını açıkladı
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Yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla girmeye karar veren İYİ Parti’nin İzmir’in ardından Eskişehir adayı da bugün belli oldu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayının Melih Aydın, Odunpazarı Belediye Başkan Adayının da Emine Edizgil olduğunu açıkladı.