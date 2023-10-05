https://sputniknews.com.tr/20231005/meral-aksener-iyi-partinin-eskisehir-adayini-acikladi-1076058868.html

Meral Akşener, İYİ Parti'nin Eskişehir adayını açıkladı

Meral Akşener, İYİ Parti'nin Eskişehir adayını açıkladı

Yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla girmeye karar veren İYİ Parti’nin İzmir’in ardından Eskişehir adayı da bugün belli oldu. 05.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-05T15:54+0300

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politika

meral akşener

iyi parti

eskişehir

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayının Melih Aydın, Odunpazarı Belediye Başkan Adayının da Emine Edizgil olduğunu açıkladı.

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