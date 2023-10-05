https://sputniknews.com.tr/20231005/mecliste-yeni-guvenlik-onlemi-1076058301.html

Meclis'te yeni güvenlik önlemi

Meclis'te yeni güvenlik önlemi

TBMM Başkanlık Divanı, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında toplandı. Toplantıda, Meclis’te yeni güvenlik önlemleri alınması kararlaştırıldı. Buna... 05.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-05T15:41+0300

2023-10-05T15:41+0300

2023-10-05T15:41+0300

türkiye

ankara

meclis

güvenlik

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı, yeni yasama döneminin ilk toplantısını gerçekleştirdi.Toplantıya, TBMM başkanvekilleri, TBMM idare amirleri ile katip üyeler katıldı.Toplantıda, TBMM faaliyetleri, yapılacak çalışmalar ve Meclis güvenliği için alınacak önlemler ele alındı.Saadet Partisi çatısı altında kurulan Meclis'teki 6. parti grubunun, TBMM Genel Kurulu Salonu'ndaki oturuş düzeninin belirlenmesi de görüşüldü.Divan kararıyla bu konuya çözüm bulmak üzere tüm parti gruplarından idare amirlerinin yer alacağı geçici bir komisyon kurulması kararlaştırıldı.Yeni güvenlik önlemleriDivanda, TBMM'de yeni güvenlik önlemleri alınmasına da karar verildi. Buna göre, ziyaretçilerin, milletvekili odalarının bulunduğu Halkla İlişkiler binasının dışına geçişleri kısıtlanacak.Öte yandan TBMM Başkanlık Divanının gündemindeki konular arasında TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatına 250 sürekli işçi kadrosu ihdas edilmesi ve yapılacak alımlarda toplam kadro sayısıyla sınırlı olmak üzere kadro sayıları ile unvanlarını belirlemek için TBMM Başkanı'na yetki verilmesine dair öneri de yer aldı.

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