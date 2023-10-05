https://sputniknews.com.tr/20231005/italyada-yapilan-super-otomobil-turunda-kaza-2-olu-1076042013.html
İtalya'da yapılan süper otomobil turunda kaza: 2 ölü
İtalya'da yapılan süper otomobil turunda kaza: 2 ölü
İtalya’nın Sardunya Adası’nda düzenlenen süper otomobil turu sırasında meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T09:18+0300
2023-10-05T09:18+0300
2023-10-05T09:18+0300
dünya
video
italya
yarış
kaza
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İtalya’nın Sardunya Adası’nda 2 Ekim’de düzenlenen süper otomobil turu sırasında State Road 195’de bir kaza yaşandı.Lüks otomobiller ve bir karavan zincirleme trafik kazasına karıştı.Kazanın ardından lüks otomobil yoldan çıkarak alev aldı.Araçta bulunan 67 ve 63 yaşlarındaki İsviçreli karı koca hayatını kaybetti.
italya
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İtalya'da yapılan süper otomobil turunda kaza: 2 ölü
İtalya'da yapılan süper otomobil turunda kaza: 2 ölü
2023-10-05T09:18+0300
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video, italya, yarış, kaza, видео
video, italya, yarış, kaza, видео
İtalya'da yapılan süper otomobil turunda kaza: 2 ölü
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İtalya’nın Sardunya Adası’nda düzenlenen süper otomobil turu sırasında meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
İtalya’nın Sardunya Adası’nda 2 Ekim’de düzenlenen süper otomobil turu sırasında State Road 195’de bir kaza yaşandı.
Lüks otomobiller ve bir karavan zincirleme trafik kazasına karıştı.
Kazanın ardından lüks otomobil yoldan çıkarak alev aldı.
Araçta bulunan 67 ve 63 yaşlarındaki İsviçreli karı koca hayatını kaybetti.