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https://sputniknews.com.tr/20231005/iranda-eski-cumhurbaskani-ahmedinejadin-ulke-disina-cikisina-izin-verilmedi-1076069800.html
İran'da eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın ülke dışına çıkışına izin verilmedi
İran'da eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın ülke dışına çıkışına izin verilmedi
İranlı güvenlik yetkilileri, ABD yönetimi tarafından kısa süre önce yaptırım listesine alınan Mahmud Ahmedinejad'ın tutuklanma ihtimali nedeniyle ülke dışına... 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T19:57+0300
2023-10-05T19:57+0300
dünya
iran
ortadoğu
mahmud ahmedinejad
guatemala
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İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın Orta Amerika ülkesi Guatemala'ya gitmek üzere geldiği Tahran'daki havaalanında pasaportuna el konulduğu ve ülke dışına çıkışına izin verilmediği bildirildi.Eski Cumhurbaşkanı'na yakınlığıyla bilinen "dolatebahar.ir" internet sitesine ait Telegram hesabından paylaşılan habere göre, su kaynaklarının yönetimi konusunda uluslararası sempozyuma katılmak için Guatemala'ya gitmek üzere havalimanında bulunan Ahmedinejad, istihbarat güçleri tarafından engellendi.Söz konusu haberde, "Kendilerini istihbarat ve güvenlik yetkilisi olarak tanıtan kişiler, bugün İmam Humeyni Havaalanı'na gelerek Ahmedinejad'ın pasaportuna el koydu ve İran milletinin hizmetkarının Guatemala'ya gitmesini engellediler" ifadelerine yer verildi.İran'ın İttilaat gazetesi ise güvenlik yetkililerinin, Ahmedinejad'a "uluslararası yaptırımlardan kaynaklı tutuklanma ihtimali" ile Guatemala'daki "istikrarsız güvenlik ve siyasi koşullar" nedeniyle ülke dışına çıkmamasını tavsiye ettiğini aktardı ve Ahmedinejad'ın ziyaretinin iptal edildiğini bildirdi.ABD Başkanı Joe Biden, Tahran-Washington arasında tutuklu takasının yapıldığı 18 Eylül'de ABD vatandaşlarının İran'da "haksız yere" tutuklanmalarındaki rolleri nedeniyle eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ı ve İran İstihbarat Bakanlığını yaptırım listesine aldığını açıklamıştı.Ahmedinejad İran'da 2005-2013 arasında iki dönem cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı. ABD yönetimi, 2007'de İran'da kaybolduğu açıklanan Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) eski çalışanı Robert Levinson ile ilgili dönemin cumhurbaşkanı Ahmedinejad ve İstihbarat Bakanlığını suçluyor.
https://sputniknews.com.tr/20230918/abdden-eski-iran-cumhurbaskani-ahmedinejad-ve-istihbarat-bakanligina-yaptirim-1075572998.html
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iran, ortadoğu, mahmud ahmedinejad, guatemala
iran, ortadoğu, mahmud ahmedinejad, guatemala

İran'da eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın ülke dışına çıkışına izin verilmedi

19:57 05.10.2023
© AFP 2023 / ALI AL-SAADIEski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad
Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2023
© AFP 2023 / ALI AL-SAADI
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İranlı güvenlik yetkilileri, ABD yönetimi tarafından kısa süre önce yaptırım listesine alınan Mahmud Ahmedinejad'ın tutuklanma ihtimali nedeniyle ülke dışına çıkışına izin verilmediğini açıkladı.
İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın Orta Amerika ülkesi Guatemala'ya gitmek üzere geldiği Tahran'daki havaalanında pasaportuna el konulduğu ve ülke dışına çıkışına izin verilmediği bildirildi.
Eski Cumhurbaşkanı'na yakınlığıyla bilinen "dolatebahar.ir" internet sitesine ait Telegram hesabından paylaşılan habere göre, su kaynaklarının yönetimi konusunda uluslararası sempozyuma katılmak için Guatemala'ya gitmek üzere havalimanında bulunan Ahmedinejad, istihbarat güçleri tarafından engellendi.
Söz konusu haberde, "Kendilerini istihbarat ve güvenlik yetkilisi olarak tanıtan kişiler, bugün İmam Humeyni Havaalanı'na gelerek Ahmedinejad'ın pasaportuna el koydu ve İran milletinin hizmetkarının Guatemala'ya gitmesini engellediler" ifadelerine yer verildi.
İran'ın İttilaat gazetesi ise güvenlik yetkililerinin, Ahmedinejad'a "uluslararası yaptırımlardan kaynaklı tutuklanma ihtimali" ile Guatemala'daki "istikrarsız güvenlik ve siyasi koşullar" nedeniyle ülke dışına çıkmamasını tavsiye ettiğini aktardı ve Ahmedinejad'ın ziyaretinin iptal edildiğini bildirdi.
ABD Başkanı Joe Biden, Tahran-Washington arasında tutuklu takasının yapıldığı 18 Eylül'de ABD vatandaşlarının İran'da "haksız yere" tutuklanmalarındaki rolleri nedeniyle eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ı ve İran İstihbarat Bakanlığını yaptırım listesine aldığını açıklamıştı.
Ahmedinejad İran'da 2005-2013 arasında iki dönem cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı. ABD yönetimi, 2007'de İran'da kaybolduğu açıklanan Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) eski çalışanı Robert Levinson ile ilgili dönemin cumhurbaşkanı Ahmedinejad ve İstihbarat Bakanlığını suçluyor.
Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2023
DÜNYA
ABD'den eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad ve İstihbarat Bakanlığı'na yaptırım
18 Eylül, 19:20
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