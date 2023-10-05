https://sputniknews.com.tr/20231005/iklim-aktivistleri-londrada-sefiller-muzikalinde-pankart-acti-5-gozalti-1076051880.html
İklim aktivistleri Londra'da Sefiller müzikalinde pankart açtı: 5 gözaltı
İklim aktivistleri Londra'da Sefiller müzikalinde pankart açtı: 5 gözaltı
İngiltere'nin başkenti Londra'da iklim aktivistleri, Sefiller müzikalini sabote ederek sahnede pankart açtı. Polis 5 eylemciyi gözaltına aldı. 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T14:01+0300
2023-10-05T14:01+0300
2023-10-05T14:01+0300
video
dünya
pankart
sefiller
iklim aktivistleri
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İklim aktivistleri, bu kez de Londra'da tiyatro sahnesinde protesto amacıyla pankart açtı. Dört eylemci kendilerini sahneye atarak tiyatroyu yarıda kesti. Seyircilerin bir kısmı eylemcilere tepki gösterdi.Londra polisi tarafından yapılan açıklamada, olay yerine gelen polis ekibinin 5 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.Eylem nedeniyle gösterinin durdurulduğu olayda, tiyatro yönetimi tarafından yapılan açıklamada, biletlerin ücretinin iade edileceği belirtildi.Halka açık etkinliklerde gösteriler düzenleyen iklim aktivistleri, en son Temmuz ayında İngiltere’de düzenlenen Grand Slam tenis turnuvası Wimbledon’ı hedef almış konfeti ve yapboz parçaları ile eylem gerçekleştirmişti.
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İklim aktivistleri, Londra'da Sefiller müzikalinde pankart açtı: 5 gözaltı
İklim aktivistleri, Londra'da Sefiller müzikalinde pankart açtı: 5 gözaltı
2023-10-05T14:01+0300
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video, видео, pankart, sefiller, iklim aktivistleri
video, видео, pankart, sefiller, iklim aktivistleri
İklim aktivistleri Londra'da Sefiller müzikalinde pankart açtı: 5 gözaltı
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İngiltere'nin başkenti Londra'da iklim aktivistleri, Sefiller müzikalini sabote ederek sahnede pankart açtı. Polis 5 eylemciyi gözaltına aldı.
İklim aktivistleri, bu kez de Londra'da tiyatro sahnesinde protesto amacıyla pankart açtı.
Dört eylemci kendilerini sahneye atarak tiyatroyu yarıda kesti. Seyircilerin bir kısmı eylemcilere tepki gösterdi.
Londra polisi tarafından yapılan açıklamada, olay yerine gelen polis ekibinin 5 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.
Eylem nedeniyle gösterinin durdurulduğu olayda, tiyatro yönetimi tarafından yapılan açıklamada, biletlerin ücretinin iade edileceği belirtildi.
Halka açık etkinliklerde gösteriler düzenleyen iklim aktivistleri, en son Temmuz ayında İngiltere’de düzenlenen Grand Slam tenis turnuvası Wimbledon’ı hedef almış konfeti ve yapboz parçaları ile eylem gerçekleştirmişti.