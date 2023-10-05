https://sputniknews.com.tr/20231005/iklim-aktivistleri-londrada-sefiller-muzikalinde-pankart-acti-5-gozalti-1076051880.html

İklim aktivistleri Londra'da Sefiller müzikalinde pankart açtı: 5 gözaltı

İklim aktivistleri Londra'da Sefiller müzikalinde pankart açtı: 5 gözaltı

İngiltere'nin başkenti Londra'da iklim aktivistleri, Sefiller müzikalini sabote ederek sahnede pankart açtı. Polis 5 eylemciyi gözaltına aldı. 05.10.2023, Sputnik Türkiye

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dünya

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sefiller

iklim aktivistleri

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İklim aktivistleri, bu kez de Londra'da tiyatro sahnesinde protesto amacıyla pankart açtı. Dört eylemci kendilerini sahneye atarak tiyatroyu yarıda kesti. Seyircilerin bir kısmı eylemcilere tepki gösterdi.Londra polisi tarafından yapılan açıklamada, olay yerine gelen polis ekibinin 5 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.Eylem nedeniyle gösterinin durdurulduğu olayda, tiyatro yönetimi tarafından yapılan açıklamada, biletlerin ücretinin iade edileceği belirtildi.Halka açık etkinliklerde gösteriler düzenleyen iklim aktivistleri, en son Temmuz ayında İngiltere’de düzenlenen Grand Slam tenis turnuvası Wimbledon’ı hedef almış konfeti ve yapboz parçaları ile eylem gerçekleştirmişti.

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İklim aktivistleri, Londra'da Sefiller müzikalinde pankart açtı: 5 gözaltı İklim aktivistleri, Londra'da Sefiller müzikalinde pankart açtı: 5 gözaltı 2023-10-05T14:01+0300 true PT0M35S

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