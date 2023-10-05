https://sputniknews.com.tr/20231005/hirsizi-strec-filme-sarip-dovdu-1076050435.html

Hırsızı streç filme sarıp darbetti

Hırsızı streç filme sarıp darbetti

İstanbul Kasımpaşa'da 16 yaşındaki C.B., motosikletini ikinci kez çalmaya çalışan hırsızı yakalayıp streç filme sararak dövdü. Yaşı küçük olan hırsızlık... 05.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-05T12:28+0300

2023-10-05T12:28+0300

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türkiye

hırsız

streç film

istanbul

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İddiaya göre yaşı küçük olan bir şahıs semtte Caner B.'ye (16) ait motosikleti çaldı. Genç kameralardan hırsızı tespit etti ancak yakalayamadı. Aradan bir süre geçtikten sonra aynı hırsız semtte Caner B.'ye ait diğer yeni bir motosikleti tekrar gözüne kestirdi.Hırsız tam motosikleti çalacağı esnada Caner B.'ye yakalandı. Hırsız kaçmaya çalışınca onu yakalayan genç, elindeki streç filmle onu ayaktan boynuna kadar sardı. Ardından da hırsıza streç kutusuyla birkaç kez vurdu. Genç tüm bu yaşanan akıl almaz olayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.Polis hırsızı gözaltına aldıOlayın ardından Caner B., motosikletini çalan hırsızı teslim etmek için polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızı gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan hırsız, savcılık talimatıyla kaldığı çocuk yurduna teslim edildi. Caner B.'nin ilk çalınan motosikletin ise izine rastlanılamadı.

https://sputniknews.com.tr/20230922/kahvalti-yaparken-is-yerine-giren-hirsiz-telefonunu-caldi-soyuldugunu-guvenlik-kamerasindan-ogrendi-1075675464.html

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hırsız, streç film, istanbul