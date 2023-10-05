https://sputniknews.com.tr/20231005/hirsizi-strec-filme-sarip-dovdu-1076050435.html
Hırsızı streç filme sarıp darbetti
Hırsızı streç filme sarıp darbetti
İstanbul Kasımpaşa'da 16 yaşındaki C.B., motosikletini ikinci kez çalmaya çalışan hırsızı yakalayıp streç filme sararak dövdü. Yaşı küçük olan hırsızlık... 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T12:28+0300
2023-10-05T12:28+0300
2023-10-05T12:37+0300
türkiye
hırsız
streç film
istanbul
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İddiaya göre yaşı küçük olan bir şahıs semtte Caner B.'ye (16) ait motosikleti çaldı. Genç kameralardan hırsızı tespit etti ancak yakalayamadı. Aradan bir süre geçtikten sonra aynı hırsız semtte Caner B.'ye ait diğer yeni bir motosikleti tekrar gözüne kestirdi.Hırsız tam motosikleti çalacağı esnada Caner B.'ye yakalandı. Hırsız kaçmaya çalışınca onu yakalayan genç, elindeki streç filmle onu ayaktan boynuna kadar sardı. Ardından da hırsıza streç kutusuyla birkaç kez vurdu. Genç tüm bu yaşanan akıl almaz olayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.Polis hırsızı gözaltına aldıOlayın ardından Caner B., motosikletini çalan hırsızı teslim etmek için polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızı gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan hırsız, savcılık talimatıyla kaldığı çocuk yurduna teslim edildi. Caner B.'nin ilk çalınan motosikletin ise izine rastlanılamadı.
https://sputniknews.com.tr/20230922/kahvalti-yaparken-is-yerine-giren-hirsiz-telefonunu-caldi-soyuldugunu-guvenlik-kamerasindan-ogrendi-1075675464.html
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hırsız, streç film, istanbul
hırsız, streç film, istanbul
Hırsızı streç filme sarıp darbetti
12:28 05.10.2023 (güncellendi: 12:37 05.10.2023) Abone ol
İstanbul Kasımpaşa'da 16 yaşındaki C.B., motosikletini ikinci kez çalmaya çalışan hırsızı yakalayıp streç filme sararak dövdü. Yaşı küçük olan hırsızlık zanlısı, savcılık talimatıyla kaldığı çocuk yurduna teslim edildi.
İddiaya göre yaşı küçük olan bir şahıs semtte Caner B.'ye (16) ait motosikleti çaldı. Genç kameralardan hırsızı tespit etti ancak yakalayamadı. Aradan bir süre geçtikten sonra aynı hırsız semtte Caner B.'ye ait diğer yeni bir motosikleti tekrar gözüne kestirdi.
Hırsız tam motosikleti çalacağı esnada Caner B.'ye yakalandı. Hırsız kaçmaya çalışınca onu yakalayan genç, elindeki streç filmle onu ayaktan boynuna kadar sardı. Ardından da hırsıza streç kutusuyla birkaç kez vurdu. Genç tüm bu yaşanan akıl almaz olayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Polis hırsızı gözaltına aldı
Olayın ardından Caner B., motosikletini çalan hırsızı teslim etmek için polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızı gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan hırsız, savcılık talimatıyla kaldığı çocuk yurduna teslim edildi. Caner B.'nin ilk çalınan motosikletin ise izine rastlanılamadı.