https://sputniknews.com.tr/20231005/hakkinda-2-yil-6-ay-hapis-cezasi-ve-tahliye-karari-verilen-merdan-yanardagdan-ilk-aciklama-1076037751.html
Hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası ve tahliye kararı verilen Merdan Yanardağ'dan ilk açıklama
Hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası ve tahliye kararı verilen Merdan Yanardağ'dan ilk açıklama
Televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle tutuklanan , hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası verilerek tahliye edilen Gazeteci Merdan Yanardağ, Silivri... 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T05:32+0300
2023-10-05T05:32+0300
2023-10-05T05:32+0300
türkiye
merdan yanardağ
tahliye
mahkeme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/05/1076037868_3:0:719:403_1920x0_80_0_0_8233f7faaf58f91575b78d141554614b.png
Katıldığı televizyon programında PKK/KCK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili açıklamaları nedeniyle tutuklu yargılanan gazeteci Merdan Yanardağ'a, "basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme, tahliyesine hükmetti.Yanardağ, dün akşam saatlerinde serbest bırakıldı.Duygu dolu anlar yaşayan Yanardağ cezaevi önünde şu açıklamaları yaptı:"Bugüne kadar gösterilen dayanışma nedeniyle teşekkür ediyorum. Tahliye olduğum için mutluyum ama aynı zamanda içimde derin bir yarayla… Can var, Osman var, Tayfun var içeride… Orada esir alınmış gibi ağır bir saldırı altındalar ve imha edilmeye çalışılıyorlar.'Silivri Cezaevi'nde iyi bir tek bir şeyden bahsedilebilir'Gezi Direnişi davasında ortaya bir yasa koydular. İleriye dönük bir içtihat oluşturmaya çalışıyorlar. Basın, ifade, düşünce özgürlüğünü kısıtlamaya çalışıyorlar. Mahkeme bir hesaplaşma mahkemesiydi.Rejimin simgesi olan Silivri Cezaevi'nde iyi bir tek bir şeyden bahsedilebilir. O da güvenlik çalışanlarının iyi niyetidir. İktidar yeni dönemde, mahkeme kararlarıyla bir yeni rejimi inşa etmeye çalışıyor.İktidarın önünde denge ve fren mekanizması kalmadı. Öyle bir yer ki burası arkadaşlarınızla vedalaşamıyorsunuz. Yanımdaki koğuştaki arkadaşımın buzdolabı yok. Yüksek güvenlikli bir yer burası. Osman Kavala 6 yıldır sessiz bir soylu bir direnişte. Tayfun Kahraman, Can Atalay aynı şekilde. Ben onları içeride bırakarak çıkmaktan utanıyorum."
https://sputniknews.com.tr/20231004/merdan-yanardagin-yargilanmasina-baslandi-75-yila-kadar-hapsi-isteniyor-1076024828.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/05/1076037868_92:0:629:403_1920x0_80_0_0_bad37607e1f2a5c9da1b468deeed9c5e.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
merdan yanardağ tahliye
Hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası ve tahliye kararı verilen Merdan Yanardağ'dan ilk açıklama
Abone ol
Televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle tutuklanan , hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası verilerek tahliye edilen Gazeteci Merdan Yanardağ, Silivri Cezaevi'nden çıktı. Yanardağ tahliye kararı sonrası ilk kez açıklamalarda bulundu.
Katıldığı televizyon programında PKK/KCK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili açıklamaları nedeniyle tutuklu yargılanan gazeteci Merdan Yanardağ'a, "basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme, tahliyesine hükmetti.
Yanardağ, dün akşam saatlerinde serbest bırakıldı.
Duygu dolu anlar yaşayan Yanardağ cezaevi önünde şu açıklamaları yaptı:
"Bugüne kadar gösterilen dayanışma nedeniyle teşekkür ediyorum. Tahliye olduğum için mutluyum ama aynı zamanda içimde derin bir yarayla… Can var, Osman var, Tayfun var içeride… Orada esir alınmış gibi ağır bir saldırı altındalar ve imha edilmeye çalışılıyorlar.
'Silivri Cezaevi'nde iyi bir tek bir şeyden bahsedilebilir'
Gezi Direnişi davasında ortaya bir yasa koydular. İleriye dönük bir içtihat oluşturmaya çalışıyorlar. Basın, ifade, düşünce özgürlüğünü kısıtlamaya çalışıyorlar. Mahkeme bir hesaplaşma mahkemesiydi.
Rejimin simgesi olan Silivri Cezaevi'nde iyi bir tek bir şeyden bahsedilebilir. O da güvenlik çalışanlarının iyi niyetidir. İktidar yeni dönemde, mahkeme kararlarıyla bir yeni rejimi inşa etmeye çalışıyor.
İktidarın önünde denge ve fren mekanizması kalmadı. Öyle bir yer ki burası arkadaşlarınızla vedalaşamıyorsunuz. Yanımdaki koğuştaki arkadaşımın buzdolabı yok. Yüksek güvenlikli bir yer burası. Osman Kavala 6 yıldır sessiz bir soylu bir direnişte. Tayfun Kahraman, Can Atalay aynı şekilde. Ben onları içeride bırakarak çıkmaktan utanıyorum."