https://sputniknews.com.tr/20231005/hakkinda-2-yil-6-ay-hapis-cezasi-ve-tahliye-karari-verilen-merdan-yanardagdan-ilk-aciklama-1076037751.html

Hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası ve tahliye kararı verilen Merdan Yanardağ'dan ilk açıklama

Hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası ve tahliye kararı verilen Merdan Yanardağ'dan ilk açıklama

Televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle tutuklanan , hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası verilerek tahliye edilen Gazeteci Merdan Yanardağ, Silivri... 05.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-05T05:32+0300

2023-10-05T05:32+0300

2023-10-05T05:32+0300

türkiye

merdan yanardağ

tahliye

mahkeme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/05/1076037868_3:0:719:403_1920x0_80_0_0_8233f7faaf58f91575b78d141554614b.png

Katıldığı televizyon programında PKK/KCK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili açıklamaları nedeniyle tutuklu yargılanan gazeteci Merdan Yanardağ'a, "basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme, tahliyesine hükmetti.Yanardağ, dün akşam saatlerinde serbest bırakıldı.Duygu dolu anlar yaşayan Yanardağ cezaevi önünde şu açıklamaları yaptı:"Bugüne kadar gösterilen dayanışma nedeniyle teşekkür ediyorum. Tahliye olduğum için mutluyum ama aynı zamanda içimde derin bir yarayla… Can var, Osman var, Tayfun var içeride… Orada esir alınmış gibi ağır bir saldırı altındalar ve imha edilmeye çalışılıyorlar.'Silivri Cezaevi'nde iyi bir tek bir şeyden bahsedilebilir'Gezi Direnişi davasında ortaya bir yasa koydular. İleriye dönük bir içtihat oluşturmaya çalışıyorlar. Basın, ifade, düşünce özgürlüğünü kısıtlamaya çalışıyorlar. Mahkeme bir hesaplaşma mahkemesiydi.Rejimin simgesi olan Silivri Cezaevi'nde iyi bir tek bir şeyden bahsedilebilir. O da güvenlik çalışanlarının iyi niyetidir. İktidar yeni dönemde, mahkeme kararlarıyla bir yeni rejimi inşa etmeye çalışıyor.İktidarın önünde denge ve fren mekanizması kalmadı. Öyle bir yer ki burası arkadaşlarınızla vedalaşamıyorsunuz. Yanımdaki koğuştaki arkadaşımın buzdolabı yok. Yüksek güvenlikli bir yer burası. Osman Kavala 6 yıldır sessiz bir soylu bir direnişte. Tayfun Kahraman, Can Atalay aynı şekilde. Ben onları içeride bırakarak çıkmaktan utanıyorum."

https://sputniknews.com.tr/20231004/merdan-yanardagin-yargilanmasina-baslandi-75-yila-kadar-hapsi-isteniyor-1076024828.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

merdan yanardağ tahliye