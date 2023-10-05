https://sputniknews.com.tr/20231005/goc-idaresi-turkiyede-yasal-olarak-bulunan-yabanci-sayisini-acikladi-1076053001.html

Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'de yasal olarak bulunan yabancı sayısını açıkladı

Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'de yasal olarak bulunan yabancı sayısını açıkladı

Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros "Türkiye'de yasal olarak bulunan yabancı sayısı 4 milyon 741 bin 115" dedi. 05.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-05T13:29+0300

2023-10-05T13:29+0300

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türkiye

göç

türkiye

göç idaresi

il göç idaresi müdürlüğü

rusya

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Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu Türkiye'de bulunan mülteciler ile düzensiz göçmenlere yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi. Toros gerçekleştirdiği sunumda Türkiye'de yasal olarak bulunma yabancı sayısını 4 milyon 741 bin 115 olarak açıkladı. Bu sayının çoğunluğunu geçici koruma altındaki Suriyeliler oluşturuyor. Geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı 3 milyon 279 bin 152.En fazla ikamet izni Rusya Federasyonu vatandaşlarına verilmiş durumda.

türkiye

rusya

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2023

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