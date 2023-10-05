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Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'de yasal olarak bulunan yabancı sayısını açıkladı
Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'de yasal olarak bulunan yabancı sayısını açıkladı
Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros "Türkiye'de yasal olarak bulunan yabancı sayısı 4 milyon 741 bin 115" dedi. 05.10.2023, Sputnik Türkiye
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Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu Türkiye'de bulunan mülteciler ile düzensiz göçmenlere yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi. Toros gerçekleştirdiği sunumda Türkiye'de yasal olarak bulunma yabancı sayısını 4 milyon 741 bin 115 olarak açıkladı. Bu sayının çoğunluğunu geçici koruma altındaki Suriyeliler oluşturuyor. Geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı 3 milyon 279 bin 152.En fazla ikamet izni Rusya Federasyonu vatandaşlarına verilmiş durumda.
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göç, türkiye, göç idaresi, il göç idaresi müdürlüğü, rusya
göç, türkiye, göç idaresi, il göç idaresi müdürlüğü, rusya

Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'de yasal olarak bulunan yabancı sayısını açıkladı

13:29 05.10.2023 (güncellendi: 13:45 05.10.2023)
© AAGöç İdaresi Başkanlığı
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© AA
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Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros "Türkiye'de yasal olarak bulunan yabancı sayısı 4 milyon 741 bin 115" dedi.
Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu Türkiye'de bulunan mülteciler ile düzensiz göçmenlere yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Toros gerçekleştirdiği sunumda Türkiye'de yasal olarak bulunma yabancı sayısını 4 milyon 741 bin 115 olarak açıkladı. Bu sayının çoğunluğunu geçici koruma altındaki Suriyeliler oluşturuyor. Geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı 3 milyon 279 bin 152.
En fazla ikamet izni Rusya Federasyonu vatandaşlarına verilmiş durumda.
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