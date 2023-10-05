https://sputniknews.com.tr/20231005/goc-idaresi-baskani-toros-ab-ile-imzalanan-geri-kabul-anlasmasi-uygulanmiyor-1076060178.html
Göç İdaresi Başkanı Toros: AB ile imzalanan geri kabul anlaşması uygulanmıyor
Göç İdaresi Başkanı Toros: AB ile imzalanan geri kabul anlaşması uygulanmıyor
TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu’nda sunum yapan Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, AB ile 18 Mart 2016 yılında imzalan Avrupa’daki Suriyeliler başta olmak üzere... 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T16:25+0300
2023-10-05T16:25+0300
2023-10-05T16:25+0300
türkiye
ab
türkiye-ab ilişkileri
geri kabul anlaşması
göç
mülteci
göçmen
göçmen krizi
göçmen kaçakçılığı
avrupa birliği
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102580/54/1025805439_0:94:1024:670_1920x0_80_0_0_d8e9c2824e02f90d3f95c898e2879f9d.jpg
Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında, göç odaklı 18 Mart Mutabakatı 2016 yılında imzalanmıştı. AB ülkeleri, 2015 yılındaki göç krizinde çoğu Suriye’den kaçan 1,2 milyon göçmeni topraklarında ağırlamak istemedi. Türkiye’den tehlike bir şekilde denizi aşarak Yunan adalarına gitmeye çalışan göçmenlerin, Avrupa’ya girişini önlemek için bu göçmenlerin Türkiye’de kalmaları koşuluyla mali yardımda bulunmayı vaat etti.AB, Türkiye'nin mülteci almasına yardımcı olmak için her biri 3 milyar Euroluk iki ödeme yapmayı taahhüt etti. AB ayrıca, Türk vatandaşları için vize muafiyeti, AB'ye üyelik ve Gümrük Birliği’nin genişletilmesi konusunda vaatlerde bulundu.Mutabakat, Türkiye’nin çabalarıyla göç akınının kontrolü ve mültecilere ev sahipliği yapılması konusunda etkili sonuçlar yaşandı. Ancak Türkiye’ye fayda sağlayacak diğer unsurlarda ilerleme kaydedilmedi. Katılım müzakereleri canlandırılmadı. Gümrük Birliği güncellemesi müzakerelerine başlanmadı ve vize muafiyeti gerçekleşmedi.Aradan geçen 7 yıl sonunda AB’nin üzerine düşenleri yerine getirmemesi üzerine Türkiye’de anlaşmadaki uygulamalara fiilen son verdi.‘AB’den düzensiz göçmen kabulü mümkün değil’Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu’ndaki sunumu sırasında 18 Mart mutabakatının uygulanmadığını açıkladı. Toros “AB ile uygulanan geri kabul anlaşması üçüncü ülke vatandaşları için uygulanmıyor. AB’den gönderilen yasadışı göçmenin bu durumunda kabulü mümkün değil” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230922/21-yuzyil-turkiye-enstitusu-baskani-yunanistan-turkiye-ab-iliskilerini-kendi-lehine-kullanacaktir-1075676768.html
türkiye
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102580/54/1025805439_131:0:1024:670_1920x0_80_0_0_5c15ff5278614f35366faec9bec3ce2b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
ab, türkiye-ab ilişkileri, geri kabul anlaşması, göç, mülteci, göçmen, göçmen krizi, göçmen kaçakçılığı, avrupa birliği, avrupa birliği, mutabakat
ab, türkiye-ab ilişkileri, geri kabul anlaşması, göç, mülteci, göçmen, göçmen krizi, göçmen kaçakçılığı, avrupa birliği, avrupa birliği, mutabakat
Göç İdaresi Başkanı Toros: AB ile imzalanan geri kabul anlaşması uygulanmıyor
Abone ol
Özel
TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu’nda sunum yapan Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, AB ile 18 Mart 2016 yılında imzalan Avrupa’daki Suriyeliler başta olmak üzere düzensiz göçmenlerin Türkiye’ye gönderilmesini içeren anlaşmanın fiilen uygulanmadığını açıkladı.
Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında, göç odaklı 18 Mart Mutabakatı 2016 yılında imzalanmıştı. AB ülkeleri, 2015 yılındaki göç krizinde çoğu Suriye’den kaçan 1,2 milyon göçmeni topraklarında ağırlamak istemedi. Türkiye’den tehlike bir şekilde denizi aşarak Yunan adalarına gitmeye çalışan göçmenlerin, Avrupa’ya girişini önlemek için bu göçmenlerin Türkiye’de kalmaları koşuluyla mali yardımda bulunmayı vaat etti.
AB, Türkiye'nin mülteci almasına yardımcı olmak için her biri 3 milyar Euroluk iki ödeme yapmayı taahhüt etti. AB ayrıca, Türk vatandaşları için vize muafiyeti, AB'ye üyelik ve Gümrük Birliği’nin genişletilmesi konusunda vaatlerde bulundu.
Mutabakat, Türkiye’nin çabalarıyla göç akınının kontrolü ve mültecilere ev sahipliği yapılması konusunda etkili sonuçlar yaşandı. Ancak Türkiye’ye fayda sağlayacak diğer unsurlarda ilerleme kaydedilmedi. Katılım müzakereleri canlandırılmadı. Gümrük Birliği güncellemesi müzakerelerine başlanmadı ve vize muafiyeti gerçekleşmedi.
Aradan geçen 7 yıl sonunda AB’nin üzerine düşenleri yerine getirmemesi üzerine Türkiye’de anlaşmadaki uygulamalara fiilen son verdi.
‘AB’den düzensiz göçmen kabulü mümkün değil’
Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu’ndaki sunumu sırasında 18 Mart mutabakatının uygulanmadığını açıkladı. Toros “AB ile uygulanan geri kabul anlaşması üçüncü ülke vatandaşları için uygulanmıyor. AB’den gönderilen yasadışı göçmenin bu durumunda kabulü mümkün değil” ifadelerini kullandı.