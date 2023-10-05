https://sputniknews.com.tr/20231005/emeklilere-cumhuriyet-bayrami-ikramiyesi-ne-kadar-ne-zaman-verilecek-1076052870.html
Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne kadar, ne zaman verilecek?
Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne kadar, ne zaman verilecek?
Milyonlarca emekli, Cumhuriyet Bayramı'nda 5 bin TL ikramiye verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle 5 bin lira ikramiye... 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T13:29+0300
2023-10-05T13:29+0300
2023-10-05T13:29+0300
ekonomi
emekli
emekli maaşı
emekli ikramiyesi
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda emeklilere 5000 lira ikramiye verileceği, gündemdeki başlıklar arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli tarafından araştırılan 29 Ekim ikramiyesi hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Peki, emeklilere 29 Ekim'de 5000 TL ikramiye verilecek mi, ne zaman verilecek?Emeklilere ikramiye ne zaman?Bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla, üçüncü ikramiye ödenmesinin gündeme geldiği iddiaları sosyal medyada konuşuluyor.Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının düzenleme için hazırlıklar yapılıyor.Açıklamanın bakanlık tarafından yürütülen çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulacağı tahmin ediliyor.AK Parti'den açıklamaAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi hakkında konuştu.Dağ, "Bakanlıklarımız bu konuda hem emeklilerimizin bize gelen taleplerini karşılamak noktasında hem de bütçe dengesi pozisyonundaki hususu masaya yatırmak suretiyle en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla yapıyorlar" dedi.Dağ, 29 Ekim’de emeklilere 5 bin lira ikramiye verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "Bir tarih vermek benim bulunduğum pozisyon itibarıyla doğru değil. Hangi aşamada olduğunu çok fazla bilmiyorum. Ama Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bu konuda hem emeklilerimizin bize gelen taleplerini karşılamak noktasında hem de bütçe dengesi pozisyonundaki hususu masaya yatırmak suretiyle en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla yapıyorlar. İnşallah bu konudaki çalışmalar nihayete erdiğinde bunu kamuoyuyla paylaşacaklardır” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231002/emekli-maasina-zamda-formul-belli-oldu-prim-gun-sayisi-da-dusecek-1075936796.html
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Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne kadar, ne zaman verilecek?
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Milyonlarca emekli, Cumhuriyet Bayramı'nda 5 bin TL ikramiye verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle 5 bin lira ikramiye verileceği gündemde yer alıyor. Peki, emeklilere 29 Ekim'de ikramiye verilecek mi?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda emeklilere 5000 lira ikramiye verileceği, gündemdeki başlıklar arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli tarafından araştırılan 29 Ekim ikramiyesi hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Peki, emeklilere 29 Ekim'de 5000 TL ikramiye verilecek mi, ne zaman verilecek?
Emeklilere ikramiye ne zaman?
Bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla, üçüncü ikramiye ödenmesinin gündeme geldiği iddiaları sosyal medyada konuşuluyor.
Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının düzenleme için hazırlıklar yapılıyor.
Açıklamanın bakanlık tarafından yürütülen çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulacağı tahmin ediliyor.
AK Parti'den açıklama
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi hakkında konuştu.
Dağ, "Bakanlıklarımız bu konuda hem emeklilerimizin bize gelen taleplerini karşılamak noktasında hem de bütçe dengesi pozisyonundaki hususu masaya yatırmak suretiyle en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla yapıyorlar" dedi.
Dağ, 29 Ekim’de emeklilere 5 bin lira ikramiye verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "Bir tarih vermek benim bulunduğum pozisyon itibarıyla doğru değil. Hangi aşamada olduğunu çok fazla bilmiyorum. Ama Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bu konuda hem emeklilerimizin bize gelen taleplerini karşılamak noktasında hem de bütçe dengesi pozisyonundaki hususu masaya yatırmak suretiyle en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla yapıyorlar. İnşallah bu konudaki çalışmalar nihayete erdiğinde bunu kamuoyuyla paylaşacaklardır” ifadelerini kullandı.