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EKONOMİ
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Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 27,5700 liradan, euro 28,9970 liradan güne başladı. 05.10.2023, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 27,5680 liradan alınan dolar 27,5700 liradan satılıyor. 28,9950 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 28,9970 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 27,5650 lira, euronun satış fiyatı ise 28,9300 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 616 lira, çeyrek altın 2 bin 618 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 442 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1823 puandan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.333 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 86.41 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 86.41 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 27.641 dolar seviyesinde.
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın, bitcoin, borsa istanbul
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın, bitcoin, borsa istanbul

Dolar ve euro'da son durum ne?

09:22 05.10.2023
© REUTERS / Rick WilkingDolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2023
© REUTERS / Rick Wilking
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İstanbul serbest piyasada dolar 27,5700 liradan, euro 28,9970 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 27,5680 liradan alınan dolar 27,5700 liradan satılıyor. 28,9950 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 28,9970 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 27,5650 lira, euronun satış fiyatı ise 28,9300 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 616 lira, çeyrek altın 2 bin 618 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 442 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 1823 puandan başladı.

Borsada günün ilk rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.333 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 86.41 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 86.41 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

Bitcoin bugün 27.641 dolar seviyesinde.
Türk lirası - Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2023
EKONOMİ
Dolar ve euro'da son durum ne?
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