https://sputniknews.com.tr/20231005/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1076042303.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 27,5700 liradan, euro 28,9970 liradan güne başladı. 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T09:22+0300
2023-10-05T09:22+0300
2023-10-05T09:22+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
altın
bitcoin
borsa istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/11/1053935514_0:57:2950:1716_1920x0_80_0_0_4370caa542791cd2ff47e79b69e78f1e.jpg
Serbest piyasada 27,5680 liradan alınan dolar 27,5700 liradan satılıyor. 28,9950 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 28,9970 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 27,5650 lira, euronun satış fiyatı ise 28,9300 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 616 lira, çeyrek altın 2 bin 618 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 442 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1823 puandan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.333 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 86.41 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 86.41 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 27.641 dolar seviyesinde.
https://sputniknews.com.tr/20231004/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1076006551.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/11/1053935514_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_6653ba7e14a22d40e3e297e3696126be.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın, bitcoin, borsa istanbul
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın, bitcoin, borsa istanbul
Dolar ve euro'da son durum ne?
Abone ol
İstanbul serbest piyasada dolar 27,5700 liradan, euro 28,9970 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 27,5680 liradan alınan dolar 27,5700 liradan satılıyor. 28,9950 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 28,9970 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 27,5650 lira, euronun satış fiyatı ise 28,9300 lira olmuştu.
Gram altın ne kadar?
Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 616 lira, çeyrek altın 2 bin 618 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 442 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 1823 puandan başladı.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.333 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 86.41 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 86.41 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin'de son durum ne?
Bitcoin bugün 27.641 dolar seviyesinde.