https://sputniknews.com.tr/20231005/cumhuriyetci-kongre-uyesi-trumpi-temsilciler-meclisi-baskanligina-aday-gosterecegini-acikladi-1076036302.html
Cumhuriyetçi kongre üyesi, Trump'ı Temsilciler Meclisi Başkanlığı'na aday göstereceğini açıkladı
Cumhuriyetçi kongre üyesi, Trump'ı Temsilciler Meclisi Başkanlığı'na aday göstereceğini açıkladı
Teksas'in Cumhuriyetçi Kongre üyesi Troy Nehls, "Hayatımdaki en büyük başkan" diyerek eski ABD Başkanı Donald Trump'ı Temsilciler Meclisi Başkanı adayı olarak... 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T01:17+0300
2023-10-05T01:17+0300
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donald trump jr
abd temsilciler meclisi
troy nehls
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin kendi partisinden üyelerinin de oylarıyla görevine son verilmesinin yankıları sürüyor.Teksas'ın Cumhuriyetçi Kongre üyesi Troy Nehls, eski ABD Başkanı Donald Trump'ı Temsilciler Meclisi'nin 'bir sonraki başkanı' olarak aday göstereceğini söyledi. 'Hayatımdaki en büyük başkan'"Bu hafta ABD Temsilciler Meclisi yeniden toplandığında, ilk işim ABD Temsilciler Meclisi başkanlığına Donald J Trump'ı aday göstermek olacak" diyen Nehls, kararını şu ifadelerle anlattı:Şimdiye kadar kongre dışında hiç seçilmediABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı'nın Kongre üyesi olması gerekmemesine rağmen, şimdiye kadar başkan hep kongrede yer alan üyeler arasından seçildi.McCarthy'nin görevden alınmasına oy veren Cumhuriyetçiler arasında yel almayan Nehls'in yanı sıra Florida Temsilcisi Greg Steube de Trump'ı destekleyeceğini açıklamıştı.Trump'a yakınlığıyla bilinen Fox News sunucusu Sean Hannity, Temsilciler Meclisi'nde bazı Cumhuriyetçilerin eski ABD Başkanı'nı Temsilciler Meclisi Başkanı'nı olarak seçtirmek için 'temas halinde olduklarını ve çaba sarf ettiklerini' ifade etti.Ancak Trump, aday olmak istemediğini söylemişti. Trump'ın adı daha önce de söz konusu görev için dile getirilmişti.ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, partisi olan Cumhuriyetçi Parti’den 208 lehine 11 aleyhine oy alırken, toplam 218 temsilcinin kendisinin aleyhine oy vermesi ile ilk oylamanın ardından görevinden alınmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231004/abd-tarihinde-bir-ilk-temsilciler-meclisi-baskani-gorevden-alindi-1076000220.html
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abd, abd, donald trump, donald trump jr, abd temsilciler meclisi, troy nehls
Cumhuriyetçi kongre üyesi, Trump'ı Temsilciler Meclisi Başkanlığı'na aday göstereceğini açıkladı
01:17 05.10.2023 (güncellendi: 01:20 05.10.2023) Abone ol
Teksas'in Cumhuriyetçi Kongre üyesi Troy Nehls, "Hayatımdaki en büyük başkan" diyerek eski ABD Başkanı Donald Trump'ı Temsilciler Meclisi Başkanı adayı olarak göstereceğini açıkladı.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin kendi partisinden üyelerinin de oylarıyla görevine son verilmesinin yankıları sürüyor.
Teksas'ın Cumhuriyetçi Kongre üyesi Troy Nehls, eski ABD Başkanı Donald Trump'ı Temsilciler Meclisi'nin 'bir sonraki başkanı' olarak aday göstereceğini söyledi.
'Hayatımdaki en büyük başkan'
"Bu hafta ABD Temsilciler Meclisi yeniden toplandığında, ilk işim ABD Temsilciler Meclisi başkanlığına Donald J Trump'ı aday göstermek olacak" diyen Nehls, kararını şu ifadelerle anlattı:
"Hayatımdaki en büyük başkan olan Başkan Trump, Amerika'yı ilk sıraya koyma konusunda kanıtlanmış bir sicile sahip ve Temsilciler Meclisi'ni yeniden büyük yapacak."
Şimdiye kadar kongre dışında hiç seçilmedi
ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı'nın Kongre üyesi olması gerekmemesine rağmen, şimdiye kadar başkan hep kongrede yer alan üyeler arasından seçildi.
McCarthy'nin görevden alınmasına oy veren Cumhuriyetçiler arasında yel almayan Nehls'in yanı sıra Florida Temsilcisi Greg Steube de Trump'ı destekleyeceğini açıklamıştı.
Trump'a yakınlığıyla bilinen Fox News sunucusu Sean Hannity, Temsilciler Meclisi'nde bazı Cumhuriyetçilerin eski ABD Başkanı'nı Temsilciler Meclisi Başkanı'nı olarak seçtirmek için 'temas halinde olduklarını ve çaba sarf ettiklerini' ifade etti.
Ancak Trump, aday olmak istemediğini söylemişti.
Trump'ın adı daha önce de söz konusu görev için dile getirilmişti.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, partisi olan Cumhuriyetçi Parti’den 208 lehine 11 aleyhine oy alırken, toplam 218 temsilcinin kendisinin aleyhine oy vermesi ile ilk oylamanın ardından görevinden alınmıştı.