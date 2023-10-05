https://sputniknews.com.tr/20231005/bakuden-aciklama-erivan-ve-ab-ile-muzakerelere-haziriz-1076059126.html
Bakü’den açıklama: Erivan ve AB ile müzakerelere hazırız
Bakü’den açıklama: Erivan ve AB ile müzakerelere hazırız
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Bakü'nün Erivan ve AB ile müzakerelere hazır olduğunu belirtti. 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T16:45+0300
2023-10-05T16:45+0300
2023-10-05T16:45+0300
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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika Dairesi Başkanı Hikmet Hacıyev, X (eski Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda Bakü'nün ‘Azerbaycan-Ermenistan-AB’ şeklinde üçlü formatta müzakerelere hazır olduğunu ifade etti.Hacıyev, “Azerbaycan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in yardımı ile üçlü Brüksel sürecini ve Avrupa Birliği, Azerbaycan ve Ermenistan formatında bölgesel barış gündemini destekliyor. Azerbaycan bu anlamda, barış anlaşması da dahil olmak üzere birçok barış girişiminin mimarıdır” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231004/rusya-disislerinden-karabag-aciklamasi-ermenistana-kim-ihanet-etti-1076017774.html
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azerbaycan, ermenistan, avrupa birliği, rusya, türkiye
Bakü’den açıklama: Erivan ve AB ile müzakerelere hazırız
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Bakü'nün Erivan ve AB ile müzakerelere hazır olduğunu belirtti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika Dairesi Başkanı Hikmet Hacıyev, X (eski Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda Bakü'nün ‘Azerbaycan-Ermenistan-AB’ şeklinde üçlü formatta müzakerelere hazır olduğunu ifade etti.
Hacıyev, “Azerbaycan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in yardımı ile üçlü Brüksel sürecini ve Avrupa Birliği, Azerbaycan ve Ermenistan formatında bölgesel barış gündemini destekliyor. Azerbaycan bu anlamda, barış anlaşması da dahil olmak üzere birçok barış girişiminin mimarıdır” ifadelerini kullandı.