https://sputniknews.com.tr/20231005/bakan-acikladi-3-milyar-lira-hesaplara-yatiyor-1076043150.html
Bakan açıkladı: 3 milyar lira hesaplara yatıyor
Bakan açıkladı: 3 milyar lira hesaplara yatıyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ekim ayına ilişkin 3.25 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarının bugün itibarıyla... 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T09:59+0300
2023-10-05T09:59+0300
2023-10-05T09:59+0300
ekonomi
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
bakım
aylık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/06/1073227305_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_2b9435f9f615686408301f6fd414a2bb.jpg
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ekim ayına ilişkin yaklaşık 1.8 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ödemesi yapacaklarını belirtti.Göktaş, ayrıca yaklaşık 1.45 milyar lira tutarındaki engelli aylıklarını da hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını duyurdu.Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini vurgulayan Göktaş, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda ekim ayına ilişkin 3.25 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına bugün itibarıyla yatırıyoruz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231004/telefon-harci-sorunu-icin-calisma-baslatildi-zam-gelmeden-once-para-yatiranlari-ilgilendiriyor-1076005254.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/06/1073227305_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_ee39c27cc9f3513e5291aa5f6498fce5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, bakım, aylık
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, bakım, aylık
Bakan açıkladı: 3 milyar lira hesaplara yatıyor
Abone ol
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ekim ayına ilişkin 3.25 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarının bugün itibarıyla hesaplara yatırıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ekim ayına ilişkin yaklaşık 1.8 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ödemesi yapacaklarını belirtti.
Göktaş, ayrıca yaklaşık 1.45 milyar lira tutarındaki engelli aylıklarını da hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını duyurdu.
Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini vurgulayan Göktaş, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda ekim ayına ilişkin 3.25 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına bugün itibarıyla yatırıyoruz" ifadelerini kullandı.