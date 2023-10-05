https://sputniknews.com.tr/20231005/bakan-acikladi-3-milyar-lira-hesaplara-yatiyor-1076043150.html

Bakan açıkladı: 3 milyar lira hesaplara yatıyor

Bakan açıkladı: 3 milyar lira hesaplara yatıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ekim ayına ilişkin 3.25 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarının bugün itibarıyla... 05.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-05T09:59+0300

2023-10-05T09:59+0300

2023-10-05T09:59+0300

ekonomi

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

bakım

aylık

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ekim ayına ilişkin yaklaşık 1.8 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ödemesi yapacaklarını belirtti.Göktaş, ayrıca yaklaşık 1.45 milyar lira tutarındaki engelli aylıklarını da hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını duyurdu.Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini vurgulayan Göktaş, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda ekim ayına ilişkin 3.25 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına bugün itibarıyla yatırıyoruz" ifadelerini kullandı.

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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, bakım, aylık