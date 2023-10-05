Avustralya’da orman yangını:5 bin hektardan fazla alan yok oldu

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletine bağlı Bega Valley Shire bölgesinde orman yangını yaşandı.



Yeni Güney Galler Kırsal İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre yangında şu ana kadar 5 bin hektardan fazla alan küle döndü, alevlerin sıçradığı 3 ev kullanılamaz hale geldi.



Yeni Güney Galler Eyalet Başbakanı Chris Minns, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile yangın bölgesinde yaptığı açıklamada, bölgedeki itfaiyecilerin "cehennem gibi bir 24 saat" geçirdiğini ifade etti.



Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde, en son 5 Mart'ta yaşanan orman yangınında 2 bin hektardan fazla ormanlık alan kül olmuştu.

