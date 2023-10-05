https://sputniknews.com.tr/20231005/avustralyada-orman-yangini5-bin-hektardan-fazla-alan-yok-oldu-1076056640.html
Avustralya’da orman yangını:5 bin hektardan fazla alan yok oldu
Avustralya’da orman yangını:5 bin hektardan fazla alan yok oldu
Avustralya’nın Bega Valley Shire bölgesinde çıkan orman yangını nedeniyle 5 bin hektarlık alan ve 3 ev küle döndü. 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T15:11+0300
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2023-10-05T15:11+0300
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avustralya
orman yangını
yeni güney galler
bega valley shire
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Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletine bağlı Bega Valley Shire bölgesinde orman yangını yaşandı.Yeni Güney Galler Kırsal İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre yangında şu ana kadar 5 bin hektardan fazla alan küle döndü, alevlerin sıçradığı 3 ev kullanılamaz hale geldi.Yeni Güney Galler Eyalet Başbakanı Chris Minns, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile yangın bölgesinde yaptığı açıklamada, bölgedeki itfaiyecilerin "cehennem gibi bir 24 saat" geçirdiğini ifade etti.Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde, en son 5 Mart'ta yaşanan orman yangınında 2 bin hektardan fazla ormanlık alan kül olmuştu.
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Avustralya’da orman yangını:5 bin hektardan fazla alan yok oldu
Avustralya’da orman yangını:5 bin hektardan fazla alan yok oldu
2023-10-05T15:11+0300
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video, avustralya, orman yangını, yeni güney galler, bega valley shire, видео
video, avustralya, orman yangını, yeni güney galler, bega valley shire, видео
Avustralya’da orman yangını:5 bin hektardan fazla alan yok oldu
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Avustralya’nın Bega Valley Shire bölgesinde çıkan orman yangını nedeniyle 5 bin hektarlık alan ve 3 ev küle döndü.
Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletine bağlı Bega Valley Shire bölgesinde orman yangını yaşandı.
Yeni Güney Galler Kırsal İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre yangında şu ana kadar 5 bin hektardan fazla alan küle döndü, alevlerin sıçradığı 3 ev kullanılamaz hale geldi.
Yeni Güney Galler Eyalet Başbakanı Chris Minns, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile yangın bölgesinde yaptığı açıklamada, bölgedeki itfaiyecilerin "cehennem gibi bir 24 saat" geçirdiğini ifade etti.
Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde, en son 5 Mart'ta yaşanan orman yangınında 2 bin hektardan fazla ormanlık alan kül olmuştu.