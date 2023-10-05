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https://sputniknews.com.tr/20231005/avrupa-parlamentosundan-azerbaycana-yaptirim-karari-1076055784.html
Avrupa Parlamentosu'ndan Azerbaycan'a yaptırım kararı
Avrupa Parlamentosu'ndan Azerbaycan'a yaptırım kararı
Avrupa Parlamentosu Azerbaycan'a yaptırım uygulanması çağrısında bulunan kararı kabul etti. 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T16:08+0300
2023-10-05T16:08+0300
dünya
karabağ
dağlık karabağ
dağlık karabağ krizi
azerbaycan
avrupa parlamentosu (ap)
avrupa birliği
yaptırım
ermenistan
josep borrell
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Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri, Strazburg'da düzenlenen genel kurul toplantısında, AB'yi Dağlık Karabağ'daki olaylar nedeniyle Azerbaycan'a karşı yaptırım uygulamaya ve işbirliğinin geliştirilmesini yeniden gözden geçirerek Azerbaycan'dan gaz ithalatına bağımlılığı azaltmaya çağıran ve yasal bağlayıcılığı olmayan bir kararı kabul etti.Alınan bu karar 491 parlamento üyesi tarafından desteklenirken, 9 parlamento üyesi karara karşı oy kullandı, 36 üye ise çekimser kaldı. Karara ilişkin yayımlanan belgede bilhassa, "Avrupa Parlamentosu, AB ve üye devletleri, Dağlık Karabağ'da çok sayıda ateşkes ihlali ve insan hakları ihlalinden sorumlu olan Azerbaycan hükümetindeki şahıslara karşı yaptırımlar uygulamaya çağırmaktadır" ifadesi yer aldı.Parlamento milletvekilleri belgede, "AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi'ne, Azerbaycan Dağlık Karabağ'daki Ermeni nüfusun haklarına ve güvenliğine saygı gösterme konusunda gerçek bir isteklilik gösterene kadar Azerbaycan ile ortaklık anlaşmasının yenilenmesine ilişkin müzakereleri askıya alması" çağrısında bulundu. Avrupa Parlamentosu aldığı kararda, AB'nin "Azerbaycan'dan gelen gaza olan bağımlılığını azaltması" ve Bakü'nün Ermenistan ile ilişkilerinde gerginliğin derinleşmesi durumunda Azerbaycan'dan "petrol ve gaz ithalatını tamamen durdurması" gerektiğini vurguladı. Parlamento vekilleri tüm AB'ye, "Dağlık Karabağ'da yaşamaya devam eden Ermenilerin güvenliği için uluslararası garantiler sağlamanın yanı sıra bölgeye tam insani erişimin yeniden tesis edilmesi için çalışması" ve insani yardımları önemli ölçüde arttırması çağrısında bulundu. Parlamento, Karabağ'a gönderilen ilk Birleşmiş Milletler misyonunun çalışmalarından "hayal kırıklığı duyduğunu" ifade ederek "Dağlık Karabağ'da BM himayesinde uluslararası bir yapı oluşturulması" çağrısında bulundu.Belgede milletvekilleri, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'i, Avrupa Parlamentosu'nun Dağlık Karabağ çevresindeki "durumun olumsuz gelişimine ilişkin" uyarısını görmezden gelmekle ve "şimdiye kadarki eylemlerinin herhangi bir olumlu sonuca yol açmamış olması" nedeniyle tenkit ettiler. Avrupa Parlamentosu, AB ve üye ülkelerine "AB'nin Güney Kafkasya bölgesindeki diplomatik ve güvenlik mimarisini derhal gözden geçirmeleri" çağrısında bulundu.Alınan kararda, Avrupa Parlamentosu Azerbaycan'a Dağlık Karabağ sakinlerinin güvenliği ve refahı konusunda tam sorumluluk taşıdığını hatırlatarak Azerbaycan'dan BM şartı ve ilgili tüm uluslararası sözleşmeler, uluslararası hukuk ilkeleri ve insan hakları uyarınca Dağlık Karabağ nüfusunun güvenliğini sağlaması istendi. İşbu belgede, Azerbaycan makamlarına Ermenilerin Dağlık Karabağ'a güvenli bir şekilde geri dönmelerini sağlamaları çağrısında bulunuldu. Buna ek olarak Avrupa Parlamentosu tarafından alınan kararda milletvekilleri, Bakü'ye, aralarında siyasetçilerin de bulunduğu tutuklu tüm Dağlık Karabağ Ermenilerini serbest bırakması çağrısında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20231004/abdli-senatorden-azerbaycan-ile-savunma-isbirliginin-askiya-alinmasi-onerisi-1076028908.html
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karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, azerbaycan, avrupa parlamentosu (ap), avrupa birliği, yaptırım, ermenistan, josep borrell, birleşmiş milletler (bm)
karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, azerbaycan, avrupa parlamentosu (ap), avrupa birliği, yaptırım, ermenistan, josep borrell, birleşmiş milletler (bm)

Avrupa Parlamentosu'ndan Azerbaycan'a yaptırım kararı

16:08 05.10.2023
© AAAvrupa Parlamentosu
Avrupa Parlamentosu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2023
© AA
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Avrupa Parlamentosu Azerbaycan'a yaptırım uygulanması çağrısında bulunan kararı kabul etti.
Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri, Strazburg'da düzenlenen genel kurul toplantısında, AB'yi Dağlık Karabağ'daki olaylar nedeniyle Azerbaycan'a karşı yaptırım uygulamaya ve işbirliğinin geliştirilmesini yeniden gözden geçirerek Azerbaycan'dan gaz ithalatına bağımlılığı azaltmaya çağıran ve yasal bağlayıcılığı olmayan bir kararı kabul etti.
Alınan bu karar 491 parlamento üyesi tarafından desteklenirken, 9 parlamento üyesi karara karşı oy kullandı, 36 üye ise çekimser kaldı.
Karara ilişkin yayımlanan belgede bilhassa, "Avrupa Parlamentosu, AB ve üye devletleri, Dağlık Karabağ'da çok sayıda ateşkes ihlali ve insan hakları ihlalinden sorumlu olan Azerbaycan hükümetindeki şahıslara karşı yaptırımlar uygulamaya çağırmaktadır" ifadesi yer aldı.
Parlamento milletvekilleri belgede, "AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi'ne, Azerbaycan Dağlık Karabağ'daki Ermeni nüfusun haklarına ve güvenliğine saygı gösterme konusunda gerçek bir isteklilik gösterene kadar Azerbaycan ile ortaklık anlaşmasının yenilenmesine ilişkin müzakereleri askıya alması" çağrısında bulundu.
Avrupa Parlamentosu aldığı kararda, AB'nin "Azerbaycan'dan gelen gaza olan bağımlılığını azaltması" ve Bakü'nün Ermenistan ile ilişkilerinde gerginliğin derinleşmesi durumunda Azerbaycan'dan "petrol ve gaz ithalatını tamamen durdurması" gerektiğini vurguladı. Parlamento vekilleri tüm AB'ye, "Dağlık Karabağ'da yaşamaya devam eden Ermenilerin güvenliği için uluslararası garantiler sağlamanın yanı sıra bölgeye tam insani erişimin yeniden tesis edilmesi için çalışması" ve insani yardımları önemli ölçüde arttırması çağrısında bulundu. Parlamento, Karabağ'a gönderilen ilk Birleşmiş Milletler misyonunun çalışmalarından "hayal kırıklığı duyduğunu" ifade ederek "Dağlık Karabağ'da BM himayesinde uluslararası bir yapı oluşturulması" çağrısında bulundu.
Belgede milletvekilleri, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'i, Avrupa Parlamentosu'nun Dağlık Karabağ çevresindeki "durumun olumsuz gelişimine ilişkin" uyarısını görmezden gelmekle ve "şimdiye kadarki eylemlerinin herhangi bir olumlu sonuca yol açmamış olması" nedeniyle tenkit ettiler. Avrupa Parlamentosu, AB ve üye ülkelerine "AB'nin Güney Kafkasya bölgesindeki diplomatik ve güvenlik mimarisini derhal gözden geçirmeleri" çağrısında bulundu.
Alınan kararda, Avrupa Parlamentosu Azerbaycan'a Dağlık Karabağ sakinlerinin güvenliği ve refahı konusunda tam sorumluluk taşıdığını hatırlatarak Azerbaycan'dan BM şartı ve ilgili tüm uluslararası sözleşmeler, uluslararası hukuk ilkeleri ve insan hakları uyarınca Dağlık Karabağ nüfusunun güvenliğini sağlaması istendi. İşbu belgede, Azerbaycan makamlarına Ermenilerin Dağlık Karabağ'a güvenli bir şekilde geri dönmelerini sağlamaları çağrısında bulunuldu.
Buna ek olarak Avrupa Parlamentosu tarafından alınan kararda milletvekilleri, Bakü'ye, aralarında siyasetçilerin de bulunduğu tutuklu tüm Dağlık Karabağ Ermenilerini serbest bırakması çağrısında bulundu.
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