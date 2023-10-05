https://sputniknews.com.tr/20231005/ankarada-komur-madeninde-gocuk-1076049739.html

Ankara'da kömür madeninde göçük: Valilikten açıklama geldi, yaralılar var

Ankara'da kömür madeninde göçük: Valilikten açıklama geldi, yaralılar var

Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan Mahallesi'nde kömür madeninde göçük meydana geldi. Yaralanan maden işçileri Beypazarı Devlet Hastanesi'ne... 05.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-05T12:09+0300

2023-10-05T12:09+0300

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türkiye

ankara

maden

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kömür madeninde göçük meydana geldiği bildirildi. İlk belirlemelere göre yaralanan maden işçileri, Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 15 kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, "Beypazarı İlçemize bağlı Hırkatepe Mahalesinde bulunan ‘K’ kömür maden ocağı sahasında topraktaki çöküntü sebebiyle oluşan hava basıncından dolayı güvenli bölgede çalışan 15 maden işçimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Bunlardan 3 işçimiz hastanede gözlem altındadır" denildi.

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ankara göçük, ankara maden göçük