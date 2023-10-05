Ahmet Hakan: Eski ve yeni bakanın fotoğrafı, fitne fesat odağına karşı verilmiş bir cevap gibi

"Süleyman Soylu, şu anda Meclis İçişleri Komisyonu Başkanı. Komisyon Başkanı sıfatıyla komisyon üyesi olan milletvekilleriyle birlikte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı terör saldırısı nedeniyle geçmiş olsun ziyaretinde bulundu geçen gün. O ziyaretten tek bir fotoğraf karesi vardı elde. Kalabalık heyet fotoğrafı. Oysa bir de bu fotoğraf varmış. Eski İçişleri Bakanı ile yeni İçişleri Bakanı’nı yansıtan bu fotoğraf, her görüşten fitne fesat odağına karşı verilmiş bir cevap gibi geldi bana."