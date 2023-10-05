https://sputniknews.com.tr/20231005/ahmet-hakan-eski-ve-yeni-bakanin-fotografi-fitne-fesat-odagina-karsi-verilmis-bir-cevap-gibi--1076043327.html
Ahmet Hakan: Eski ve yeni bakanın fotoğrafı, fitne fesat odağına karşı verilmiş bir cevap gibi
Ahmet Hakan: Eski ve yeni bakanın fotoğrafı, fitne fesat odağına karşı verilmiş bir cevap gibi
Ahmet Hakan eski ve yeni İçişleri Bakanlarının fotoğrafının "fitne fesat odağına karşı verilmiş bir cevap" niteliğinde olduğunu savundu. 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T10:09+0300
2023-10-05T10:09+0300
2023-10-05T10:09+0300
politika
süleyman soylu
ali yerlikaya
içişleri bakanlığı
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Soylu ve Yerlikaya'nın internette paylaşılan fotoğrafının ne anlama geldiğini değerlendirdi. Ahmet Hakan, bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20231003/suleyman-soylu-ali-yerlikayayi-ziyaret-etti-1075984328.html
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süleyman soylu, ali yerlikaya, içişleri bakanlığı
süleyman soylu, ali yerlikaya, içişleri bakanlığı
Ahmet Hakan: Eski ve yeni bakanın fotoğrafı, fitne fesat odağına karşı verilmiş bir cevap gibi
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Ahmet Hakan eski ve yeni İçişleri Bakanlarının fotoğrafının "fitne fesat odağına karşı verilmiş bir cevap" niteliğinde olduğunu savundu.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Soylu ve Yerlikaya'nın internette paylaşılan fotoğrafının ne anlama geldiğini değerlendirdi.
Ahmet Hakan, bugünkü yazısında
şu ifadeleri kullandı:
"Süleyman Soylu, şu anda Meclis İçişleri Komisyonu Başkanı. Komisyon Başkanı sıfatıyla komisyon üyesi olan milletvekilleriyle birlikte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı terör saldırısı nedeniyle geçmiş olsun ziyaretinde bulundu geçen gün. O ziyaretten tek bir fotoğraf karesi vardı elde. Kalabalık heyet fotoğrafı. Oysa bir de bu fotoğraf varmış. Eski İçişleri Bakanı ile yeni İçişleri Bakanı’nı yansıtan bu fotoğraf, her görüşten fitne fesat odağına karşı verilmiş bir cevap gibi geldi bana."