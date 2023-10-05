https://sputniknews.com.tr/20231005/abdli-eski-istihbarat-subayi-ukrayna-ordusu-cokmenin-esiginde-1076028788.html
ABD'li eski istihbarat subayı: Ukrayna ordusu çökmenin eşiğinde
ABD'li eski istihbarat subayı: Ukrayna ordusu çökmenin eşiğinde
Eski Amerikan istihbarat görevlisi Scott Ritter, savunmadaki iyileştirmelerin Rusya'yı zafere yaklaştırdığını belirterek, "Eğer Ukraynalılar daha akıllı... 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T01:52+0300
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Eski ABD askeri istihbarat subayı Scott Ritter, verdiği bir demeçte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin aldığı kararların Moskova'nın kazanma şansını arttırdığını vurguladı.Ritter açıklamasının devamında şu sözlere yer verdi:Ritter, Ukrayna ordusunun artık tamamen çökmenin eşiğinde olduğunu belirterek açıklamasında, "Rus birliklerinin saldırısına dayanamıyorlar; stratejik rezervleri tükendi. Ve Rusya güçlerini daha da arttırıyor. Ukraynalı askerler topluca firar etmeye başladı" sözlerine yer verdi.
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ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rusya ordusu, scott ritter, vladimir putin, moskova, abd
ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rusya ordusu, scott ritter, vladimir putin, moskova, abd
ABD'li eski istihbarat subayı: Ukrayna ordusu çökmenin eşiğinde
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Eski Amerikan istihbarat görevlisi Scott Ritter, savunmadaki iyileştirmelerin Rusya'yı zafere yaklaştırdığını belirterek, "Eğer Ukraynalılar daha akıllı olsalardı, Washington'u dinlemeyi bırakır ve birçok hayatı kurtarırlardı" dedi.
Eski ABD askeri istihbarat subayı Scott Ritter, verdiği bir demeçte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin aldığı kararların Moskova'nın kazanma şansını arttırdığını vurguladı.
Ritter açıklamasının devamında şu sözlere yer verdi:
"Rusya, savunmasını geliştirerek ve silah üretimini arttırarak Ukrayna'daki çatışmanın seyrini değiştirdi. Rus ordusu stratejik bir avantaja sahip ve ABD çok kötü bir pozisyonda kaldı. Eğer Ukraynalılar daha akıllı olsalardı, Washington'u dinlemeyi bırakır ve birçok hayatı kurtarırlardı."
Ritter, Ukrayna ordusunun artık tamamen çökmenin eşiğinde olduğunu belirterek açıklamasında, "Rus birliklerinin saldırısına dayanamıyorlar; stratejik rezervleri tükendi. Ve Rusya güçlerini daha da arttırıyor. Ukraynalı askerler topluca firar etmeye başladı" sözlerine yer verdi.