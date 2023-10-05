ABD'li eski istihbarat subayı: Ukrayna ordusu çökmenin eşiğinde

"Rusya, savunmasını geliştirerek ve silah üretimini arttırarak Ukrayna'daki çatışmanın seyrini değiştirdi. Rus ordusu stratejik bir avantaja sahip ve ABD çok kötü bir pozisyonda kaldı. Eğer Ukraynalılar daha akıllı olsalardı, Washington'u dinlemeyi bırakır ve birçok hayatı kurtarırlardı."