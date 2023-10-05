2023 Epson Uluslararası Panoramik Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu
Bu yıl 14. kez düzenlenen Epson Uluslararası Panoramik Fotoğraf Yarışması’nın kazananları belli oldu.
100'den fazla ülkeden yüzlerce fotoğrafçının katıldığı yarışmada ödüller için 4 binden fazla fotoğraf yarıştı. Çeşitli kategorilerde ödül kazanan çalışmaların bazıları, Sputnik'in galerisinde.
© Fotoğraf : Spencer Cox/The 14th Epson International Pano AwardsAçık Doğa Manzara kategorisinin üçüncüsü ABD'li fotoğrafçı Spencer Cox'un Bulutların Üzerinden başlıklı çalışması
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Açık Doğa Manzara kategorisinin üçüncüsü ABD'li fotoğrafçı Spencer Cox'un Bulutların Üzerinden başlıklı çalışması
© Fotoğraf : Stefano Pellegrini/The 14th Epson International Pano AwardsAmatör-Doğa_Manzara kategorisinin ikincisi İtalyan fotoğrafçı Stefano Pellegrini'nin çalışması
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Amatör-Doğa_Manzara kategorisinin ikincisi İtalyan fotoğrafçı Stefano Pellegrini'nin çalışması
© Fotoğraf : Som Roy/The 14th Epson International Pano AwardsAmatör-Bina_Çevre kategorisinin üçüncüsü Hint fotoğrafçı Som Roy'un Toji Tapınağı başlıklı çalışması
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Amatör-Bina_Çevre kategorisinin üçüncüsü Hint fotoğrafçı Som Roy'un Toji Tapınağı başlıklı çalışması
© Fotoğraf : Hung Chang Lin/The 14th Epson International Pano AwardsAmatör-Bina-Çevre kategorisinin birincisi Tayvan'lı fotoğrafçı Hung Chang Lin'in çalışması
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Amatör-Bina-Çevre kategorisinin birincisi Tayvan'lı fotoğrafçı Hung Chang Lin'in çalışması
© Fotoğraf : Ky Nhan Cao/The 14th Epson International Pano AwardsAçık-Bina_Çevre kategorisinde birincilik kazanan Vietnamlı fotoğrafçı Ky Nhan Cao'nun Ördek Girdabı görüntüsü
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Açık-Bina_Çevre kategorisinde birincilik kazanan Vietnamlı fotoğrafçı Ky Nhan Cao'nun Ördek Girdabı görüntüsü
© Fotoğraf : Francisco Negroni/The 14th Epson International Pano AwardsAçık Doğa Manzara kategorisinin ikincisi Şilili fotoğrafçı Francisco Negroni'nin Kusursuz Doğa çalışması
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Açık Doğa Manzara kategorisinin ikincisi Şilili fotoğrafçı Francisco Negroni'nin Kusursuz Doğa çalışması
© Fotoğraf : Blake Randall/The 14th Epson International Pano AwardsHighest Scoring IAPP Member kategorisinin birincisi Kanadalı fotoğrafçı Blake Randall'ın çalışması
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Highest Scoring IAPP Member kategorisinin birincisi Kanadalı fotoğrafçı Blake Randall'ın çalışması
© Fotoğraf : José D. Riquelme/The 14th Epson International Pano Awards14. Epson Uluslararası Panoramik Fotoğraf Yarışması'nı kazanan İspanyol fotoğrafçı José D. Riquelme'nin Köprü çalışması
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14. Epson Uluslararası Panoramik Fotoğraf Yarışması'nı kazanan İspanyol fotoğrafçı José D. Riquelme'nin Köprü çalışması
© Fotoğraf : Merche Llobera/The 14th Epson International Pano AwardsYılın Amatör Fotoğrafçısı Ödülünü alan İspanyol fotoğrafçı Merche Llobera'nın çalışması
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Yılın Amatör Fotoğrafçısı Ödülünü alan İspanyol fotoğrafçı Merche Llobera'nın çalışması