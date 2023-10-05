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Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
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Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20231005/2023-epson-uluslararasi-panoramik-fotograf-odulleri-sahiplerini-buldu-1076025361.html
2023 Epson Uluslararası Panoramik Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu
2023 Epson Uluslararası Panoramik Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu
Bu yıl 14. kez düzenlenen Epson Uluslararası Panoramik Fotoğraf Yarışması’nın kazananları belli oldu. 05.10.2023, Sputnik Türkiye
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100'den fazla ülkeden yüzlerce fotoğrafçının katıldığı yarışmada ödüller için 4 binden fazla fotoğraf yarıştı. Çeşitli kategorilerde ödül kazanan çalışmaların bazıları, Sputnik'in galerisinde.
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fotoğraf, fotoğraf yarışması, fotoğrafçılık, doğa fotoğrafçılığı, фото
fotoğraf, fotoğraf yarışması, fotoğrafçılık, doğa fotoğrafçılığı, фото

2023 Epson Uluslararası Panoramik Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu

01:04 05.10.2023
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Bu yıl 14. kez düzenlenen Epson Uluslararası Panoramik Fotoğraf Yarışması’nın kazananları belli oldu.
100'den fazla ülkeden yüzlerce fotoğrafçının katıldığı yarışmada ödüller için 4 binden fazla fotoğraf yarıştı. Çeşitli kategorilerde ödül kazanan çalışmaların bazıları, Sputnik'in galerisinde.
© Fotoğraf : Spencer Cox/The 14th Epson International Pano AwardsAçık Doğa Manzara kategorisinin üçüncüsü ABD'li fotoğrafçı Spencer Cox'un Bulutların Üzerinden başlıklı çalışması
14. Epson Uluslararası Panoramik Fotoğraf Yarışması kazananları - Sputnik Türkiye
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© Fotoğraf : Spencer Cox/The 14th Epson International Pano Awards
Açık Doğa Manzara kategorisinin üçüncüsü ABD'li fotoğrafçı Spencer Cox'un Bulutların Üzerinden başlıklı çalışması
© Fotoğraf : Stefano Pellegrini/The 14th Epson International Pano AwardsAmatör-Doğa_Manzara kategorisinin ikincisi İtalyan fotoğrafçı Stefano Pellegrini'nin çalışması
14. Epson Uluslararası Panoramik Fotoğraf Yarışması kazananları - Sputnik Türkiye
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© Fotoğraf : Stefano Pellegrini/The 14th Epson International Pano Awards
Amatör-Doğa_Manzara kategorisinin ikincisi İtalyan fotoğrafçı Stefano Pellegrini'nin çalışması
© Fotoğraf : Som Roy/The 14th Epson International Pano AwardsAmatör-Bina_Çevre kategorisinin üçüncüsü Hint fotoğrafçı Som Roy'un Toji Tapınağı başlıklı çalışması
14. Epson Uluslararası Panoramik Fotoğraf Yarışması kazananları - Sputnik Türkiye
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© Fotoğraf : Som Roy/The 14th Epson International Pano Awards
Amatör-Bina_Çevre kategorisinin üçüncüsü Hint fotoğrafçı Som Roy'un Toji Tapınağı başlıklı çalışması
© Fotoğraf : Hung Chang Lin/The 14th Epson International Pano AwardsAmatör-Bina-Çevre kategorisinin birincisi Tayvan'lı fotoğrafçı Hung Chang Lin'in çalışması
14. Epson Uluslararası Panoramik Fotoğraf Yarışması kazananları - Sputnik Türkiye
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© Fotoğraf : Hung Chang Lin/The 14th Epson International Pano Awards
Amatör-Bina-Çevre kategorisinin birincisi Tayvan'lı fotoğrafçı Hung Chang Lin'in çalışması
© Fotoğraf : Ky Nhan Cao/The 14th Epson International Pano AwardsAçık-Bina_Çevre kategorisinde birincilik kazanan Vietnamlı fotoğrafçı Ky Nhan Cao'nun Ördek Girdabı görüntüsü
14. Epson Uluslararası Panoramik Fotoğraf Yarışması kazananları - Sputnik Türkiye
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© Fotoğraf : Ky Nhan Cao/The 14th Epson International Pano Awards
Açık-Bina_Çevre kategorisinde birincilik kazanan Vietnamlı fotoğrafçı Ky Nhan Cao'nun Ördek Girdabı görüntüsü
© Fotoğraf : Francisco Negroni/The 14th Epson International Pano AwardsAçık Doğa Manzara kategorisinin ikincisi Şilili fotoğrafçı Francisco Negroni'nin Kusursuz Doğa çalışması
14. Epson Uluslararası Panoramik Fotoğraf Yarışması kazananları - Sputnik Türkiye
6/9
© Fotoğraf : Francisco Negroni/The 14th Epson International Pano Awards
Açık Doğa Manzara kategorisinin ikincisi Şilili fotoğrafçı Francisco Negroni'nin Kusursuz Doğa çalışması
© Fotoğraf : Blake Randall/The 14th Epson International Pano AwardsHighest Scoring IAPP Member kategorisinin birincisi Kanadalı fotoğrafçı Blake Randall'ın çalışması
14. Epson Uluslararası Panoramik Fotoğraf Yarışması kazananları - Sputnik Türkiye
7/9
© Fotoğraf : Blake Randall/The 14th Epson International Pano Awards
Highest Scoring IAPP Member kategorisinin birincisi Kanadalı fotoğrafçı Blake Randall'ın çalışması
© Fotoğraf : José D. Riquelme/The 14th Epson International Pano Awards14. Epson Uluslararası Panoramik Fotoğraf Yarışması'nı kazanan İspanyol fotoğrafçı José D. Riquelme'nin Köprü çalışması
14. Epson Uluslararası Panoramik Fotoğraf Yarışması kazananları - Sputnik Türkiye
8/9
© Fotoğraf : José D. Riquelme/The 14th Epson International Pano Awards
14. Epson Uluslararası Panoramik Fotoğraf Yarışması'nı kazanan İspanyol fotoğrafçı José D. Riquelme'nin Köprü çalışması
© Fotoğraf : Merche Llobera/The 14th Epson International Pano AwardsYılın Amatör Fotoğrafçısı Ödülünü alan İspanyol fotoğrafçı Merche Llobera'nın çalışması
14. Epson Uluslararası Panoramik Fotoğraf Yarışması kazananları - Sputnik Türkiye
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© Fotoğraf : Merche Llobera/The 14th Epson International Pano Awards
Yılın Amatör Fotoğrafçısı Ödülünü alan İspanyol fotoğrafçı Merche Llobera'nın çalışması
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