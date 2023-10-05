https://sputniknews.com.tr/20231005/2023-epson-uluslararasi-panoramik-fotograf-odulleri-sahiplerini-buldu-1076025361.html

2023 Epson Uluslararası Panoramik Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu

2023 Epson Uluslararası Panoramik Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 14. kez düzenlenen Epson Uluslararası Panoramik Fotoğraf Yarışması’nın kazananları belli oldu. 05.10.2023, Sputnik Türkiye

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multimedya

fotoğraf

fotoğraf yarışması

fotoğrafçılık

doğa fotoğrafçılığı

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100'den fazla ülkeden yüzlerce fotoğrafçının katıldığı yarışmada ödüller için 4 binden fazla fotoğraf yarıştı. Çeşitli kategorilerde ödül kazanan çalışmaların bazıları, Sputnik'in galerisinde.

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2023

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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fotoğraf, fotoğraf yarışması, fotoğrafçılık, doğa fotoğrafçılığı, фото