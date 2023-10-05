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2 bine yakın merdiven altı kurs için işlem başlatıldı
2 bine yakın merdiven altı kurs için işlem başlatıldı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ruhsatsız faaliyet gösterdiği ihbar edilen 2 bine yakın 'merdiven altı' kursun kapatılması için işlem başlattı. 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T13:03+0300
2023-10-05T13:03+0300
türkiye
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
ruhsat
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MEB, bakanlıktan ruhsatı olmadan faaliyet gösteren kurslarla mücadele için bir dizi önlemi uygulamaya koydu.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, "Bilhassa FETÖ kapsamında hem resmi hem de özel okullarda ilişiği kesilenlerin yönettiği bir sektör" şeklinde tarif ettiği 'merdiven altı' kurslarla mücadele için kurulan hatta gelen ihbarların ardından 1825 izinsiz kursun kapatılması için işlem başlatıldı.Bakanlık, bu kurslarla mücadelesini İçişleri Bakanlığı işbirliğinde yürütüyor.Bu kapsamda, öğrenci ve velilerin, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için MEB'e bağlı faaliyet gösteren özel kursların listesi "https://ookgm.meb.gov.tr/kurumlar.php?=kurs" adresinde yayımlandı ayrıca kurum tabelalarında "karekod" uygulaması etkin şekilde hayata geçirildi.Bakanlığın illere gönderdiği 1 Eylül tarihli yazıda ise izinsiz faaliyet yürüten yerlerin tespitinde teknolojik imkanlardan yararlanabilmek için Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü internet sayfasında "İzinsiz Eğitim Faaliyeti İhbarı" linkinin oluşturulduğu duyuruldu.MEB yetkilileri, ihbarların tasnifini yaptıBakanlığın https://ookgm.meb.gov.tr/izinsizegitim.php internet adresi üzerinden oluşturduğu çevrim içi hatta 1825 ihbar geldi. MEB yetkilileri, ihbarların tasnifini yaptı.Bu kapsamda, izinsiz faaliyette bulunan eğitim merkezi, eğitim danışmanlığı, kariyer rehberliği, eğitim koçluğu, koçluk merkezi, ödev merkezi veya test evi, eğitim rehberliği, dil konuşma bozuklukları merkezi, konuşma terapisi, kekemelik tedavisi, etüt merkezi, matematik kulübü gibi yerlere işlem yapılması için valiliklere inceleme ve soruşturma yapılması talimatı verildi.Eğitim öğretim faaliyetlerini yapan ancak Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na uygun kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmeyen yerlerin valiliklerce kapatılması için işlem başlatıldı. Bu yerleri kuran veya işletenlere brüt asgari ücretin 20 katı idari para cezası uygulanıyor.Denetimler düzenli yapılıyorBakanlık yetkilileri, konuya ilişkin gelen bilgi ve ihbarları düzenli değerlendirerek izinsiz faaliyette bulunan yerlerin bulunduğu illerle yapılması gerekli işlemler konusunda güçlü irtibatını sürdürüyor.İllerde valiliklerde kurulan izleme ve koordinasyon komisyonları, ihbarları değerlendirerek gerekli inceleme ve soruşturmaları yapıyor. Tespitler düzenli olarak Milli Eğitim Bakanlığına gönderiliyor.Karekod uygulamasıMilli Eğitim Bakanlığı, kurum girişinde karekodu bulunmayan tabelalar için özel öğretim kurumlarına 18 Eylül Pazartesi gününe kadar süre tanımıştı.Karekod uygulamasıyla ilgili denetimlere de hız verilirken bu tarihe kadar karekod uygulamasına geçmeyen kurumlara idari işlemler başlatıldı.Karekod uygulamasının içerisinde, özel öğretim kurumunun adı, kurum kodu, türü, açılma tarihi, adresi, adres kodu, kurucusunun kim olduğu, bina kontenjanı, uyguladığı program tür ve kontenjanları ve ücretlerine ilişkin bilgiler yer alıyor ve vatandaşlar karekodu okutarak kursun Bakanlıktan izinli olup olmadığını teyit edebiliyor.Bakan Tekin velileri uyarmıştıMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AA Editör Masası'nda, açık liselerde okuyanların merdiven altı, denetimsiz kurslara devam ettiği yönünde bilgi edindiklerini, bu kursların bilhassa FETÖ kapsamında hem resmi hem de özel okullarda ilişiği kesilenlerin yönettiği bir sektör olduğunu bildirmişti.Bakan Tekin, yeni döneme ilişkin izinsiz kurslarla ilgili İçişleri Bakanlığı ile istişare halinde olduklarını ifade ederek, velilere, çocuklarını bu kurslara göndermemeleri konusunda uyarıda bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231004/meb-duyurdu-ogretmenlere-cevrim-ici-kariyer-sinavi-1076008705.html
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meb, milli eğitim bakanlığı (meb), ruhsat
meb, milli eğitim bakanlığı (meb), ruhsat

2 bine yakın merdiven altı kurs için işlem başlatıldı

13:03 05.10.2023
© AAMEB kurs
MEB kurs - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2023
© AA
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ruhsatsız faaliyet gösterdiği ihbar edilen 2 bine yakın 'merdiven altı' kursun kapatılması için işlem başlattı.
MEB, bakanlıktan ruhsatı olmadan faaliyet gösteren kurslarla mücadele için bir dizi önlemi uygulamaya koydu.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, "Bilhassa FETÖ kapsamında hem resmi hem de özel okullarda ilişiği kesilenlerin yönettiği bir sektör" şeklinde tarif ettiği 'merdiven altı' kurslarla mücadele için kurulan hatta gelen ihbarların ardından 1825 izinsiz kursun kapatılması için işlem başlatıldı.
Bakanlık, bu kurslarla mücadelesini İçişleri Bakanlığı işbirliğinde yürütüyor.
Bu kapsamda, öğrenci ve velilerin, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için MEB'e bağlı faaliyet gösteren özel kursların listesi "https://ookgm.meb.gov.tr/kurumlar.php?=kurs" adresinde yayımlandı ayrıca kurum tabelalarında "karekod" uygulaması etkin şekilde hayata geçirildi.
Bakanlığın illere gönderdiği 1 Eylül tarihli yazıda ise izinsiz faaliyet yürüten yerlerin tespitinde teknolojik imkanlardan yararlanabilmek için Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü internet sayfasında "İzinsiz Eğitim Faaliyeti İhbarı" linkinin oluşturulduğu duyuruldu.

MEB yetkilileri, ihbarların tasnifini yaptı

Bakanlığın https://ookgm.meb.gov.tr/izinsizegitim.php internet adresi üzerinden oluşturduğu çevrim içi hatta 1825 ihbar geldi. MEB yetkilileri, ihbarların tasnifini yaptı.
Bu kapsamda, izinsiz faaliyette bulunan eğitim merkezi, eğitim danışmanlığı, kariyer rehberliği, eğitim koçluğu, koçluk merkezi, ödev merkezi veya test evi, eğitim rehberliği, dil konuşma bozuklukları merkezi, konuşma terapisi, kekemelik tedavisi, etüt merkezi, matematik kulübü gibi yerlere işlem yapılması için valiliklere inceleme ve soruşturma yapılması talimatı verildi.
Eğitim öğretim faaliyetlerini yapan ancak Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na uygun kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmeyen yerlerin valiliklerce kapatılması için işlem başlatıldı. Bu yerleri kuran veya işletenlere brüt asgari ücretin 20 katı idari para cezası uygulanıyor.

Denetimler düzenli yapılıyor

Bakanlık yetkilileri, konuya ilişkin gelen bilgi ve ihbarları düzenli değerlendirerek izinsiz faaliyette bulunan yerlerin bulunduğu illerle yapılması gerekli işlemler konusunda güçlü irtibatını sürdürüyor.
İllerde valiliklerde kurulan izleme ve koordinasyon komisyonları, ihbarları değerlendirerek gerekli inceleme ve soruşturmaları yapıyor. Tespitler düzenli olarak Milli Eğitim Bakanlığına gönderiliyor.

Karekod uygulaması

Milli Eğitim Bakanlığı, kurum girişinde karekodu bulunmayan tabelalar için özel öğretim kurumlarına 18 Eylül Pazartesi gününe kadar süre tanımıştı.
Karekod uygulamasıyla ilgili denetimlere de hız verilirken bu tarihe kadar karekod uygulamasına geçmeyen kurumlara idari işlemler başlatıldı.
Karekod uygulamasının içerisinde, özel öğretim kurumunun adı, kurum kodu, türü, açılma tarihi, adresi, adres kodu, kurucusunun kim olduğu, bina kontenjanı, uyguladığı program tür ve kontenjanları ve ücretlerine ilişkin bilgiler yer alıyor ve vatandaşlar karekodu okutarak kursun Bakanlıktan izinli olup olmadığını teyit edebiliyor.

Bakan Tekin velileri uyarmıştı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AA Editör Masası'nda, açık liselerde okuyanların merdiven altı, denetimsiz kurslara devam ettiği yönünde bilgi edindiklerini, bu kursların bilhassa FETÖ kapsamında hem resmi hem de özel okullarda ilişiği kesilenlerin yönettiği bir sektör olduğunu bildirmişti.
Bakan Tekin, yeni döneme ilişkin izinsiz kurslarla ilgili İçişleri Bakanlığı ile istişare halinde olduklarını ifade ederek, velilere, çocuklarını bu kurslara göndermemeleri konusunda uyarıda bulunmuştu.
Öğretmen - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2023
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