https://sputniknews.com.tr/20231004/zaharovadan-norvec-disisleri-bakaninin-rusya-karsiti-aciklamalarina-sert-yanit-1076026726.html

Zaharova’dan Norveç Dışişleri Bakanı’nın Rusya karşıtı açıklamalarına sert yanıt

Zaharova’dan Norveç Dışişleri Bakanı’nın Rusya karşıtı açıklamalarına sert yanıt

Zaharova, Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt'in Rusya karşıtı açıklamalarının ‘küfür’ niteliğinde olduğunu vurgularken, bu sözlerin Oslo ile Moskova'nın... 04.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-04T18:39+0300

2023-10-04T18:39+0300

2023-10-04T18:39+0300

dünya

mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

norveç

ikinci dünya savaşı

nazi almanyası

ukrayna

ukrayna krizi

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Huitfeldt’in Rusya ile çatışmada Batılı ülkelerin Kiev rejimine verdiği desteği, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'na karşı verilen mücadeleyle karşılaştırmasına atıfta bulunarak, “Rusya ile çatışmada Kiev rejiminin desteklenmesi ile Nazi Almanyası'na karşı mücadele arasında kurulan paralellik sadece küfür değil, aynı zamanda ortak tarihe karşı bir hakarettir” diyer tepki gösterdi.Bu sözlerin aynı zamanda Sovyetlerin kurtuluşu sırasında ölen Sovyet askerlerinin anısına bir saldırı olduğuna değinen Zaharova, tepkisini iu şekilde sürdürdü:"Norveçli komşularımıza şunu hatırlatırım ki, Sovyetler olmasaydı yüceltilmiş ve diğer ülkelere empoze edilmiş 'demokratik' ve 'liberal' değerleri ile Norveç de dahil olmak üzere mevcut haliyle Avrupa, bugün var olamazdı.Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, daha önceki açıklamalarında, Ukrayna'yı desteklediklerini ve uzun vadede de desteklemeye kararlı olduklarını vurgulamış, “Rusya'nın acımasız saldırganlığı, uluslararası kural ve normları ihlal etmesi Avrupa’yı daha da güçlendirdi” diye konuşmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230824/bati-basini-norvec-ukraynaya-f-16-savas-ucaklari-verecek-1074916645.html

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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, norveç, ikinci dünya savaşı, nazi almanyası, ukrayna, ukrayna krizi