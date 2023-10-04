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Zaharova’dan Norveç Dışişleri Bakanı’nın Rusya karşıtı açıklamalarına sert yanıt
Zaharova’dan Norveç Dışişleri Bakanı’nın Rusya karşıtı açıklamalarına sert yanıt
Zaharova, Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt'in Rusya karşıtı açıklamalarının ‘küfür’ niteliğinde olduğunu vurgularken, bu sözlerin Oslo ile Moskova'nın... 04.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-04T18:39+0300
2023-10-04T18:39+0300
dünya
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
norveç
ikinci dünya savaşı
nazi almanyası
ukrayna
ukrayna krizi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Huitfeldt’in Rusya ile çatışmada Batılı ülkelerin Kiev rejimine verdiği desteği, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'na karşı verilen mücadeleyle karşılaştırmasına atıfta bulunarak, “Rusya ile çatışmada Kiev rejiminin desteklenmesi ile Nazi Almanyası'na karşı mücadele arasında kurulan paralellik sadece küfür değil, aynı zamanda ortak tarihe karşı bir hakarettir” diyer tepki gösterdi.Bu sözlerin aynı zamanda Sovyetlerin kurtuluşu sırasında ölen Sovyet askerlerinin anısına bir saldırı olduğuna değinen Zaharova, tepkisini iu şekilde sürdürdü:"Norveçli komşularımıza şunu hatırlatırım ki, Sovyetler olmasaydı yüceltilmiş ve diğer ülkelere empoze edilmiş 'demokratik' ve 'liberal' değerleri ile Norveç de dahil olmak üzere mevcut haliyle Avrupa, bugün var olamazdı.Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, daha önceki açıklamalarında, Ukrayna'yı desteklediklerini ve uzun vadede de desteklemeye kararlı olduklarını vurgulamış, “Rusya'nın acımasız saldırganlığı, uluslararası kural ve normları ihlal etmesi Avrupa’yı daha da güçlendirdi” diye konuşmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230824/bati-basini-norvec-ukraynaya-f-16-savas-ucaklari-verecek-1074916645.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, norveç, ikinci dünya savaşı, nazi almanyası, ukrayna, ukrayna krizi
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, norveç, ikinci dünya savaşı, nazi almanyası, ukrayna, ukrayna krizi

Zaharova’dan Norveç Dışişleri Bakanı’nın Rusya karşıtı açıklamalarına sert yanıt

18:39 04.10.2023
© AFP 2023 / YURI KADOBNOVRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2023
© AFP 2023 / YURI KADOBNOV
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Zaharova, Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt'in Rusya karşıtı açıklamalarının ‘küfür’ niteliğinde olduğunu vurgularken, bu sözlerin Oslo ile Moskova'nın ortak tarihine hakaret olduğunun altını çizdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Huitfeldt’in Rusya ile çatışmada Batılı ülkelerin Kiev rejimine verdiği desteği, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'na karşı verilen mücadeleyle karşılaştırmasına atıfta bulunarak, “Rusya ile çatışmada Kiev rejiminin desteklenmesi ile Nazi Almanyası'na karşı mücadele arasında kurulan paralellik sadece küfür değil, aynı zamanda ortak tarihe karşı bir hakarettir” diyer tepki gösterdi.
Bu sözlerin aynı zamanda Sovyetlerin kurtuluşu sırasında ölen Sovyet askerlerinin anısına bir saldırı olduğuna değinen Zaharova, tepkisini iu şekilde sürdürdü:
"Norveçli komşularımıza şunu hatırlatırım ki, Sovyetler olmasaydı yüceltilmiş ve diğer ülkelere empoze edilmiş 'demokratik' ve 'liberal' değerleri ile Norveç de dahil olmak üzere mevcut haliyle Avrupa, bugün var olamazdı.
Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, daha önceki açıklamalarında, Ukrayna'yı desteklediklerini ve uzun vadede de desteklemeye kararlı olduklarını vurgulamış, “Rusya'nın acımasız saldırganlığı, uluslararası kural ve normları ihlal etmesi Avrupa’yı daha da güçlendirdi” diye konuşmuştu.
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